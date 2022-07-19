Происхождение человека

Сегодня существуют три основные теории антропогенеза.
Теория креационизма, самая древняя из существующих, утверждает, что человек является творением сверхъестественного существа. Например, христиане верят, что человек был сотворен богом в единовременном акте «по образу и подобию божьему». Схожие идеи присутствуют и в других религиях, а также в большинстве мифов.
Эволюционная теория утверждает, что человек произошел от обезьяноподобных предков в процессе длительного развития под воздействием законов наследственности, изменчивости и естественного отбора. Основания этой теории впервые предложил английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин (1809 - 1882).
Космическая теория утверждает, что человек имеет внеземное происхождение. Он — или прямой потомок инопланетных существ, или плод экспериментов внеземного разума. По мнению большинства ученых, это наиболее экзотическая и наименее вероятная из основных теорий.
Этапы эволюции человека
При всем разнообразии точек зрения на антропогенез подавляющее большинство ученых придерживается эволюционной теории, которая подтверждается рядом археологических и биологических данных. Рассмотрим этапы эволюции человека с этой точки зрения.
Дриопитек
человекообразные древесные обезьяны, предположительные предки человека. Дриопитеки появились 17–18 млн лет назад. В это время их места обитания затронуло изменение климата, приведшее к сокращению лесов. Дриопитекам пришлось приспособиться к жизни на открытой местности. Они и положили, видимо, начало эволюции человека, его предшественникам — австралопитекам.
Австралопитек (Australopithecus)
считается наиболее близким к предковой форме человека; он жил на территории Африки 4,2-1,8 млн лет назад.
Тело австралопитека покрывал густой волосяной покров, и по внешнему виду он был ближе к обезьяне, чем к человеку. Однако он уже ходил на двух ногах и пользовался разными предметами как орудиями, чему способствовал отстоящий большой палец кисти.
Объем его мозга (по отношению к объему тела) был меньше человеческого, но больше, чем у современных человекообразных обезьян.
Человек умелый (Homo habilis)
считается самым первым представителем человеческого рода; он жил 2,4-1,5 млн лет назад в Африке и назван так из-за умения изготовлять простейшие каменные орудия.
Его мозг на треть превосходил мозг австралопитека, а биологические особенности мозга свидетельствуют о возможных зачатках речи. В остальном человек умелый более походил на австралопитека, чем на современного человека.
Человек прямоходящий (Homo erectus)
расселился 1,8 млн-300 тыс. лет назад по Африке, Европе и Азии. Он делал сложные орудия и уже умел использовать огонь.
Его мозг по объему близок к мозгу современного человека, что позволяло ему организовывать коллективную деятельность (охоту на крупных животных) и использовать речь.
В период от 500 до 200 тыс. лет назад происходил переход от человека прямоходящего к разумному человеку (Homo sapiens). Довольно трудно обнаружить границу, когда один вид сменяет другой, поэтому представителей этого переходного периода иногда именуют древнейшим человеком разумным.
Неандерталец (Homo neanderthalensis)
жил 230-30 тыс. лет назад. Объем мозга неандертальца соответствовал современному (и даже немного превосходил его). Раскопки также свидетельствуют о достаточно развитой культуре, включавшей ритуалы, зачатки искусства и морали (забота о соплеменниках).
Ранее считалось, что неандерталец ― прямой предок современного человека, но сейчас ученые склоняются к версии, что он ― тупиковая, «слепая» ветвь эволюции.
Человек разумный новый (Homo sapiens sapiens)
То есть человек современного типа, появился около 130 тыс. (возможно, больше) лет назад. Ископаемых «новых людей» по месту первой находки (Кро-Маньон во Франции) назвали кроманьонцами.
Кроманьонцы внешне мало отличались от современного человека. После них остались многочисленные артефакты, которые позволяют судить о высоком развитии их культуры ― пещерная живопись, миниатюрная скульптура, гравировки, украшения и т.д.
Человек разумный благодаря своим способностям 15-10 тыс. лет назад заселил всю Землю. В ходе совершенствования орудий труда и накопления жизненного опыта человек перешел к производящему хозяйству. В период неолита возникли крупные поселения, и человечество во многих районах планеты вступило в эпоху цивилизаций.
В современной систематике биологический вид Человек разумный (лат. Homo sapiens) относится к роду Люди (Homo) из семейства гоминид в отряде приматов класса млекопитающих.
Относительно крупный головной мозг, пятипалая хватательная кисть руки с плоскими ногтями и противопоставляющимся большим пальцем и некоторые другие особенности являются общими для человечества и большинства приматов. По результатам исследований сравнительной анатомии, физиологии, молекулярной биологии, иммуногенетики, патологии наиболее близкими к человеку современными являются африканские человекообразные обезьяны — шимпанзе и в несколько меньшей степени горилла. ДНК человека и шимпанзе имеют не менее 98,5 % схожих генов.
Тело человека имеет ряд отличий от обезьян:
Ноги более длинные по сравнению с руками,
S -образная форма позвоночника с заметными шейным и поясничным изгибами,
Связанные с прямохождением форма, размер и расположение некоторых мышц и связок,
Низкой расширенной формой таза,
В переднезаднем направлении грудная клетка относительно плоская,
Сводчатость стопы, имеющий массивный и приведённый большой палец при уменьшении остальных пальцев,
Полное противопоставление большого пальца кисти,
Хорошо развитые папиллярные узоры на подушечках пальцев.
Мозг человека тоже отличается некоторыми особенностями:
Абсолютно и относительно очень крупный размер (в среднем его масса превышает массу мозга шимпанзе и горилл в 3-4 раза),
Прогрессивная дифференциация областей мозга, которые могут быть связаны с развитием членораздельной речи (его лобная, нижнетеменная, височная доли).
Есть и другие отличия от приматов:
Анатомические особенности, связанные с усложнением аппарата голосообразования, в том числе особый голосовой мускул гортани
Увеличение мозгового отдела черепа за счёт уменьшения лицевого
Вырождение волосяного покрова.
Расы человека
● Общность всех рас и их принадлежность к одному виду доказывают факты рождения жизнеспособного потомства в браках между людьми разных рас.
● Отличия между расами формировались более 30 тыс. лет назад, что было связано с расселением людей по различным географическими областям. Расовые признаки имели приспособительный характер к условиям окружающей природной среды.
Большинство ученых антропологов выделяют три большие расы (см. рисунок):
а) монголоидную;
б) негроидно-австралоидную (экваториальную).
в) европеоидную.
Расы можно определить по строению лицевой части черепа, цвету кожи, другим признакам.
Представители разных рас имеют свои внешние и физиологические особенности.
При этом они обладают одинаковым уровнем развития биологических и психических процессов, которые характерны для вида Человек разумный.
Большие расы подразделяются на более мелкие группы (подрасы), а те — на национальности и народности. Важным доказательством видового единства человечества являются браки между людьми, относящимися к разным расам, и рождение жизнеспособного потомства от этих браков.
Формирование рас началось в очень далекие времена, 30-40 тыс. лет назад, и было связано с расселением людей по новым географическим областям. Расовые признаки имели приспособительное значение и были закреплены естественным отбором. Все человеческие расы сохранили общевидовые особенности вида Человек разумный и все они находятся на одном и том же уровне эволюционного развития в биологическом и психическом отношении и в равной степени способны к достижению самых больших высот современной цивилизации. Расистские взгляды о преимуществах одних рас перед другими находятся в полном противоречии с данными современной науки.
Расы не следует путать с понятиями «нация» и «народ». Представители разных рас могут быть членами единого государства и говорить на одном языке.