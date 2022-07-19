Одноклеточные организмы

Подцарство Простейшие (одноклеточные)

Подцарство Простейшие включает в себя животных, тело которых состоит из одной клетки. Клетка – целый организм, роль органов выполняют органоиды.

Разнообразие Простейших

Строение и описание жизнедеятельности:

Питание = может питаться как готовыми органическими веществами, так и собственной органикой, синтезированной в процессе фотосинтеза

В передней части тела мы также можем увидеть сократительную вакуоль (органоид выделения жидких продуктов обмена)

Эвглена зеленая

Лямблия, трипаносома

Строение и описание жизнедеятельности:

Строение Амебы обыкновенной

Фораминиферы

Особенности:

подавляющее большинство фораминифер образует известковую раковину, служащую экзоскелетом. Через отверстие раковины во внешнюю среду могут выпячиваться ложноножки;

Разнообразие фораминифер

Строение и описание жизнедеятельности:

Особенности данного организма:

1. Два ядра

Отвечает за все процессы жизнедеятельности, кроме полового процесса

Строение Инфузории-туфельки

2. Конъюгация – половой процесс одноклеточных животных, при котором те обмениваются своим наследственным материалом.

Размножение (бесполое и половое)

Из двух имеющихся ядер, одно становится макронуклеусом, другое – микронуклеусом.

Обмен ядрами (одно из двух образовавшихся ядер переходит к клетку другой инфузории).

Сближение двух инфузорий (МИ – микронуклеус; МА – макронуклеус) и образование между ними цитоплазматического мостика.

На экзамене вас будут много спрашивать про жизненный цикл малярийного плазмодия!

Цикл развития малярийного плазмодия:

В организм человека возбудители малярии попадают вместе со слюной заражённого комара в виде тонких веретеновидных клеточек – так называемых спорозоитов

Кровеносная система разносит спорозоиты по всему телу, и часть их через печёночную артерию попадает в печень и там внедряется в печёночные клетки

В клетках печени паразиты разрастаются, а затем распадаются на мелкие дольки – мерозоиты, которые попадают в общее кровяное русло и уже в таком виде внедряются в красные кровяные тельца – эритроциты

Он заполняет собой весь объем поражённого им кровяного тельца, а затем дробится (шизогония = бесполое размножение) сразу на мелкие дольки – мерозоиты. Тогда кровяные тельца, в которых развивались паразиты, окончательно разрушаются, молодые мерозоиты попадают в кровяную жидкость, а затем проникают в новые кровяные тельца

Лихорадка

Укус комара, паразит попадает в кишечник, где происходит половое размножение.