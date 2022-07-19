Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Ботаника
Вегетативные органы растений. Лист Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Характеристика растительного организма Отдел Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Строение семени Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение цветка Отдел Мхи Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Разнообразие класса Млекопитающие Тип Моллюски Классы моллюсков Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем
Микробиология, микология
Характеристика грибов Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Железы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Роль витаминов Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Выделительная система
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Ненаследственная изменчивость Селекция растений Половое размножение Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Селекция животных Типы размножения Селекция микроорганизмов
Цитология
Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Митоз Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Энергетический обмен в клетке Репликация ДНК Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Минеральные вещества клетки, вода Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование

Одноклеточные организмы

Подцарство Простейшие (одноклеточные)

Подцарство Простейшие включает в себя животных, тело которых состоит из одной клетки. Клетка – целый организм, роль органов выполняют органоиды.

Разнообразие Простейших

  • Тип Жгутиковые

  • Тип Саркодовые

  • Тип Инфузории

  • Тип Споровики

I. Тип Жгутиковые

Представитель: Эвглена Зеленая

Строение и описание жизнедеятельности:

  • Эвглена, как типичный представитель данного типа, осуществляет передвижение за счет движения (вращения) ЖГУТИКА

  • На переднем конце тела расположен клеточный рот и светочувствительный глазок (=стигма)

  • В передней части тела мы также можем увидеть сократительную вакуоль (органоид выделения жидких продуктов обмена)

  • В цитоплазме содержатся зеленые ХЛОРОПЛАСТЫ, несущие зеленый пигмент – хлорофилл

  • Питание = может питаться как готовыми органическими веществами, так и собственной органикой, синтезированной в процессе фотосинтеза

  • Есть плотная оболочка, форма тела постоянна (НЕ КЛЕТОЧНАЯ СТЕНКА)

  • Размножается простым делением надвое

Особенности данного организма:

Эвглена сочетает в себе признаки:

  • Животных – активно передвигается + обладает гетеротрофным питанием

  • Растений – способна к фотосинтезу

Эвглена зеленая

Лямблия, трипаносома

II. Тип Саркодовые

Представитель: Амеба Обыкновенная

Строение и описание жизнедеятельности:

  • Непостоянная форма тела из-за отсутствия плотной оболочки, способны образовывать ПСЕВДОПОДИИ, или ЛОЖНОНОЖКИ

  • При неблагоприятных условиях образует ЦИСТУ

  • Питается фагоцитозно, нет клеточного рта

  • Размножается простым делением надвое

Картинки по запросу "строение амебы""

Строение Амебы обыкновенной

Фораминиферы

Особенности:

  • обитатели моря;

  • подавляющее большинство фораминифер образует известковую раковину, служащую экзоскелетом. Через отверстие раковины во внешнюю среду могут выпячиваться ложноножки;

  • раковины фораминифер участвуют в образовании значительной части морских отложений (осадочных пород).

Разнообразие фораминифер

III. Тип Инфузории (Ресничные)

Представитель: Инфузория туфелька

Строение и описание жизнедеятельности:

  • Большое количество РЕСНИЧЕК

  • Есть клеточный рот, глотка

  • Удаление непереваренной пищи с помощью ПОРОШИЦЫ

  • Наличие двух сократительных вакуолей (2 «солнышка»)

  • КОНЪЮГАЦИЯ = половой процесс

Особенности данного организма:

1. Два ядра

Макронуклеус (большое ядро) Микронуклеус (маленькое ядро)

Вегетативное ядро =

Отвечает за все процессы жизнедеятельности, кроме полового процесса

Генеративное ядро =

Отвечает за половой процесс

Картинки по запросу "строение инфузории туфельки""

Строение Инфузории-туфельки

2. Конъюгация – половой процесс одноклеточных животных, при котором те обмениваются своим наследственным материалом.

Размножение (бесполое и половое)

  1. Сближение двух инфузорий (МИ – микронуклеус; МА – макронуклеус) и образование между ними цитоплазматического мостика.

  2. Первое деление микронуклеуса (как результат, образование двух ядер).

  3. Второе деление микронуклеуса (как результат, образование четырех ядер).

  4. Трое из четырёх образовавшихся микронуклеусов погибают. Также погибает макронуклеус.

  5. Третье деление микронуклеуса (как результат, образование двух ядер).

  6. Обмен ядрами (одно из двух образовавшихся ядер переходит к клетку другой инфузории).

  7. Слияние двух новых микронуклеусов в одно ядро.

  8. Деление ядра надвое.

  9. Из двух имеющихся ядер, одно становится макронуклеусом, другое – микронуклеусом.

IV. Тип Споровики

Представитель: Малярийный плазмодий

На экзамене вас будут много спрашивать про жизненный цикл малярийного плазмодия!

Основной хозяин = хозяин, в котором происходит ПОЛОВОЕ размножение

Промежуточный = БЕСПОЛОЕ

Малярийный плазмодий:

Основной хозяин = КОМАР!

Промежуточный хозяйн = ЧЕЛОВЕК!

Вызывает малярию:

Возбудитель = малярийный плазмодий

Переносчик = малярйный комар

Цикл развития малярийного плазмодия:

  1. В организм человека возбудители малярии попадают вместе со слюной заражённого комара в виде тонких веретеновидных клеточек – так называемых спорозоитов

  2. Кровеносная система разносит спорозоиты по всему телу, и часть их через печёночную артерию попадает в печень и там внедряется в печёночные клетки

  3. В клетках печени паразиты разрастаются, а затем распадаются на мелкие дольки – мерозоиты, которые попадают в общее кровяное русло и уже в таком виде внедряются в красные кровяные тельца – эритроциты

  4. Он заполняет собой весь объем поражённого им кровяного тельца, а затем дробится (шизогония = бесполое размножение) сразу на мелкие дольки – мерозоиты. Тогда кровяные тельца, в которых развивались паразиты, окончательно разрушаются, молодые мерозоиты попадают в кровяную жидкость, а затем проникают в новые кровяные тельца

  5. Лихорадка

  6. Укус комара, паразит попадает в кишечник, где происходит половое размножение.

  7. Внедрение паразита в слюнные железы комара

Жизненный цикл малярийного плазмодия

Внимание! Лихорадка наступает по причине разрушения эритроцитов.

Токсоплазма

Токсоплазма – внутриклеточный паразит. Токсоплазмоз протекает достаточно легко, однако у лиц с иммунодефицитом и беременных женщин последствия могут быть фатальными (у беременных плод может погибнуть).

Токсоплазма