Одноклеточные организмы

Подцарство Простейшие (одноклеточные)
Разнообразие Простейших
Тип Жгутиковые
Тип Саркодовые
Тип Инфузории
Тип Споровики
Представитель: Эвглена Зеленая
Строение и описание жизнедеятельности:
Эвглена, как типичный представитель данного типа, осуществляет передвижение за счет движения (вращения) ЖГУТИКА
На переднем конце тела расположен клеточный рот и светочувствительный глазок (=стигма)
В передней части тела мы также можем увидеть сократительную вакуоль (органоид выделения жидких продуктов обмена)
В цитоплазме содержатся зеленые ХЛОРОПЛАСТЫ, несущие зеленый пигмент – хлорофилл
Питание = может питаться как готовыми органическими веществами, так и собственной органикой, синтезированной в процессе фотосинтеза
Есть плотная оболочка, форма тела постоянна (НЕ КЛЕТОЧНАЯ СТЕНКА)
Размножается простым делением надвое
Эвглена сочетает в себе признаки:
Животных – активно передвигается + обладает гетеротрофным питанием
Растений – способна к фотосинтезу
Эвглена зеленая
Лямблия, трипаносома
Представитель: Амеба Обыкновенная
Строение и описание жизнедеятельности:
Непостоянная форма тела из-за отсутствия плотной оболочки, способны образовывать ПСЕВДОПОДИИ, или ЛОЖНОНОЖКИ
При неблагоприятных условиях образует ЦИСТУ
Питается фагоцитозно, нет клеточного рта
Размножается простым делением надвое
Строение Амебы обыкновенной
Особенности:
обитатели моря;
подавляющее большинство фораминифер образует известковую раковину, служащую экзоскелетом. Через отверстие раковины во внешнюю среду могут выпячиваться ложноножки;
раковины фораминифер участвуют в образовании значительной части морских отложений (осадочных пород).
Разнообразие фораминифер
Представитель: Инфузория туфелька
Строение и описание жизнедеятельности:
Большое количество РЕСНИЧЕК
Есть клеточный рот, глотка
Удаление непереваренной пищи с помощью ПОРОШИЦЫ
Наличие двух сократительных вакуолей (2 «солнышка»)
КОНЪЮГАЦИЯ = половой процесс
1. Два ядра
|Макронуклеус (большое ядро)
|Микронуклеус (маленькое ядро)
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Вегетативное ядро =
Отвечает за все процессы жизнедеятельности, кроме полового процесса
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Генеративное ядро =
Отвечает за половой процесс
Строение Инфузории-туфельки
2. Конъюгация – половой процесс одноклеточных животных, при котором те обмениваются своим наследственным материалом.
Размножение (бесполое и половое)
Сближение двух инфузорий (МИ – микронуклеус; МА – макронуклеус) и образование между ними цитоплазматического мостика.
Первое деление микронуклеуса (как результат, образование двух ядер).
Второе деление микронуклеуса (как результат, образование четырех ядер).
Трое из четырёх образовавшихся микронуклеусов погибают. Также погибает макронуклеус.
Третье деление микронуклеуса (как результат, образование двух ядер).
Обмен ядрами (одно из двух образовавшихся ядер переходит к клетку другой инфузории).
Слияние двух новых микронуклеусов в одно ядро.
Деление ядра надвое.
Из двух имеющихся ядер, одно становится макронуклеусом, другое – микронуклеусом.
Представитель: Малярийный плазмодий
На экзамене вас будут много спрашивать про жизненный цикл малярийного плазмодия!
Промежуточный = БЕСПОЛОЕ
Основной хозяин = КОМАР!
Промежуточный хозяйн = ЧЕЛОВЕК!
Вызывает малярию:
Возбудитель = малярийный плазмодий
Переносчик = малярйный комар
Цикл развития малярийного плазмодия:
В организм человека возбудители малярии попадают вместе со слюной заражённого комара в виде тонких веретеновидных клеточек – так называемых спорозоитов
Кровеносная система разносит спорозоиты по всему телу, и часть их через печёночную артерию попадает в печень и там внедряется в печёночные клетки
В клетках печени паразиты разрастаются, а затем распадаются на мелкие дольки – мерозоиты, которые попадают в общее кровяное русло и уже в таком виде внедряются в красные кровяные тельца – эритроциты
Он заполняет собой весь объем поражённого им кровяного тельца, а затем дробится (шизогония = бесполое размножение) сразу на мелкие дольки – мерозоиты. Тогда кровяные тельца, в которых развивались паразиты, окончательно разрушаются, молодые мерозоиты попадают в кровяную жидкость, а затем проникают в новые кровяные тельца
Лихорадка
Укус комара, паразит попадает в кишечник, где происходит половое размножение.
Внедрение паразита в слюнные железы комара
Жизненный цикл малярийного плазмодия
Токсоплазма – внутриклеточный паразит. Токсоплазмоз протекает достаточно легко, однако у лиц с иммунодефицитом и беременных женщин последствия могут быть фатальными (у беременных плод может погибнуть).
Токсоплазма