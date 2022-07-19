Современные направления в биологии

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Роль витаминов Органы чувств Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Дыхательная система Покровная система Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС
Ботаника
Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Организм как биологическая система
Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Половое размножение Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Селекция растений Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Органогенез Типы размножения
Цитология
Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточная теория Биосинтез белка Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Репликация ДНК Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Митоз Генетический код и его свойства
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Экологические проблемы Экологические законы и правила Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем
Зоология
Разнообразие класса Птицы Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Подтип Оболочники Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Тип Круглые черви Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Классы моллюсков Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Микробиология, микология
Характеристика грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека

Современные направления в биологии

В обновленном кодификаторе экзамена (документ, утверждающий темы, которые проверяются на экзамене) появилось множество новых современных научных дисциплин.

Нанотехнологии в биологии (нанобиотехнология)

Нанотехнологии – это конструирование, производство, применение структур, приборов, устройств и систем, свойства которых определяются их формой и размером на нанометровом уровне (1 нм = 0,000000001 м).

Основные направления:

  • изготовление электронных схем, элементы которых состоят из нескольких атомов;

  • создание наномашин, механизмов и роботов размером с молекулу;

  • манипуляция с атомами и молекулами, сборка различных объектов.

Нанобиотехнология – область науки на стыке биологии и нанотехнологии, которая охватывает широкий круг технологических подходов, включая:

  • применение нанотехнологических устройств и наноматериалов в биотехнологии;

  • использование биологических молекул для нанотехнологических целей;

  • создание биотехнологических продуктов, свойства которых определяются размерными характеристиками (для объектов, размер которых лежит в диапазоне 1–100 нм).

Примером нанобиотехнологий является создание различных нанообъектов из живых молекул, которые доставят лекарство именно в то место организма, где оно необходимо.

Примерами использования биологических макромолекул в нанобиотехнологии является так называемая ДНК-нанотехнология, использующая упорядоченную структуру молекул ДНК для разработки наноструктур определенной формы, а также разработка наномашин, прообразами которых являются молекулярные моторы живых клеток.

Наномедицина

Эпигенетика

Это раздел генетики, изучающий наследуемые изменения активности генов во время роста и деления клеток, изменения синтеза белка, вызванных механизмами, не изменяющими последовательность нуклеотидов в ДНК.

Одним из примеров эпигенетических изменений является процесс дифференцировки клеток. Одна оплодотворённая яйцеклетка – зигота – даёт начало различным типам клеток: нейронам, мышечным клеткам, сосудам и пр. Это связано с активацией определенных генов во время деления.

Геномика

Это раздел молекулярной генетики, изучающий геномы различных организмов и взаимодействие составляющих эти геномы генов.

Специалисты по геномике занимаются расшифровкой геномов различных обитателей Земли и сравнением их между собой.

Актуальный пример: изучение геномов коронавируса, сравнение геномов с ранними штаммами.

Значение науки: позволяет понять степень родства разных видов, а также проследить эволюцию отдельных групп организмов.

Медицинская геномика изучает связь различных заболеваний с генетическими аномалиями, помогает в профилактике и лечении многих заболеваний.

Протеомика

Это раздел молекулярной биологии, изучающий белки, их функции и взаимодействие в клетках разных организмов.

Основная задача протеомики: идентификация новых белков, их количественный анализ в клетке, ткани или в организме в определённый момент времени (то есть протеом).

Протеом – совокупность всех белков клетки. Протеом организма может меняться в течение жизни.

Методы протеомики используются в медицине для постановки точных диагнозов, для поиска антигенов для создания новых вакцин, для диагностики, прогнозирования и лечения рака с помощью биомаркеров.

Сравнение протеомов здорового и больного человека позволяет выявить белки, способствующие развитию заболевания. Это используется в производстве новых лекарственных средств.

Биобезопасность

Биологическая безопасность – это сохранение живыми организмами своей биологической сущности, биологических качеств, характеристик, предотвращение потери биологической целостности.

Нарушение целостности может происходить в результате:

  • внедрения чужеродных форм жизни в сложившуюся экосистему;

  • введения чуждых вирусных или трансгенных генов;

  • бактериального загрязнения пищи;

  • воздействия генной инженерии или вирусов на органы и ткани;

  • загрязнения природных ресурсов (воды, почвы).

В узком смысле, можно сказать, что биобезопасность – это деятельность человека, направленная на сохранение целостности биологической системы в определенных условиях. Чтобы было понятнее, рассмотрим конкретные примеры:

  • Безопасность при работе с инфекционными агентами. При работе с инфекционными агентами следует руководствоваться практическими руководствами, в которых описывается соответствующее оборудование для безопасного хранения биологического материала, а также необходимое оснащение и мероприятия, которые должен выполнять персонал лабораторий.

  • Безопасность при работе с генетически модифицированными организмами (ГМО). Биотехнология – это новая отрасль науки, и поэтому взаимодействие генетически модифицированных организмов (ГМО) с разнообразными экосистемами изучено еще не полностью. ГМО могут проявить свойства, не предусмотренные их разработчиками. Например, исходно безвредные микроорганизмы могут оказаться заразными, а растения – более конкурентоспособными, чем обычные растения того же или других видов.

Восстановительная экология

Это раздел прикладной экологии, ориентированный на восстановление поврежденных, деградировавших или разрушенных экосистем, преимущественно с помощью активных хозяйственных мероприятий.

Существуют различные варианты действий, направленных на восстановление нарушенных экологических систем:

  • полное восстановление того состояния, что было раньше;

  • воссоздание экосистемы, по важным параметрам похожей на исходную (реабилитация);

  • трансформация одной экосистемы в другую экосистему (замещение);

  • невмешательство – самовосстановление экосистемы за счёт экологической сукцессии.