Классификация грибов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Органогенез Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития
Генетика
Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Смена сообществ Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Среда обитания организмов
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки
Организм человека и его здоровье
Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Железы пищеварительной системы Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Половая система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система Неинфекционные заболевания человека
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Результаты эволюции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Синтетическая теория эволюции
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Мхи
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Зоология
Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Классы моллюсков Тип Членистоногие Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Земноводные Тип Круглые черви Тип Моллюски Подтип Оболочники Тип Хордовые

Классификация грибов

Низшие грибы

  • Дрожжи не имеют мицелия и представляют собой неподвижные клетки овальной формы размером 2-10 мкм. Размножаются дрожжи почкованием или делением. У них наблюдается и половой процесс, протекающий в виде копуляции двух клеток. Образовавшаяся при этом зигота превращается в сумку с 4-8 спорами.

http://sbio.info/images/tmp55-4.jpg

Дрожжи:

1отдельная клетка;

2-5почкование клеток;

6сумка с четырьмя спорами.

Предполагают, что дрожжи произошли от многоклеточных предков. Упрощение их организации произошло в связи с обитанием в жидких сахаристых средах.

  • Мукор – это не один вид, а род грибов, включающий более 50 видов.

Строение мукора

Мукор по-другому называют белой плесенью. Его мицелий представляет собой переплетение гиф беловатого цвета и выглядит как пушистый белый налет.

Грибница (мицелий) мукора хотя и состоит из нитевидных гиф, по сути является одной огромной клеткой со множеством ядер.

Высшие грибы

  • Плесневые грибы развиваются сапротрофно в почве, на увлажненных продуктах, плодах и овощах, на животных и растительных остатках, образуя пушистые или паутинистые налеты (плесень) серого, зеленого, черного, сизого цвета.

Известным представителем плесневых грибов является пеницилл. Его мицелий состоит из разветвленных нитей, разделенных перегородками на клетки, а спороношение напоминает кисть, отсюда и его название «кистевик». На концах разветвленных конидиеносцев образуются цепочки конидий, с помощью которых пеницилл размножается.

Плесневые грибы:

1пеницилл;

2аспергилл.

  • Грибы-паразиты поражают преимущественно растения. У большинства фитопатогенных грибов мицелий развивается внутри тканей корня, стебля, листа и плода, у некоторых – на поверхности органов растения.

  • Шляпочные грибы живут на богатой перегноем лесной почве, на полях и лугах встречаются на гниющей древесине (опенок летний и зимний, вешенки).

В процессе их развития на мицелии формируются органы спороношения – плодовые тела, состоящие из ножки и шляпки. Ножка и шляпка образованы плотными пучками гиф. В шляпке можно различить два слоя: плотный верхний, часто окрашенный, покрытый кожицей, и нижний.

У одних грибов – пластинчатых – нижний слой шляпки состоит из радиально расположенных пластинок (у сыроежек, груздей, шампиньонов, бледной поганки). У белого гриба, подберезовика, подосиновика, масленка он состоит из многочисленных трубочек, поэтому их называют трубчатыми.

На пластинках, в трубочках, а у некоторых представителей на шипиках или иголочках образуются десятки миллионов спор. После созревания они высыпаются на почву, разносятся ветром, водой, насекомыми и другими животными, что способствует широкому распространению грибов.

Среди шляпочных грибов есть как съедобные, так и ядовитые.

Наиболее ценные съедобные грибы, широко встречающиеся в лесах Беларуси и России, — белый, рыжик, груздь настоящий, подберезовик, подосиновик, масленок, шампиньон.

Ядовитые грибы, такие как бледная поганка, многие мухоморы, некоторые виды грибов-зонтиков, говорушек, рядовок и др., уже попадая в пищу, могут вызывать серьезные, а иногда и смертельные отравления. Следует помнить, что белки грибов довольно быстро расщепляются с образованием ядовитых азотистых соединений, поэтому отравление может быть вызвано и неядовитыми, но несвежими грибами.