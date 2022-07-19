Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Свойства популяции Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле
Генетика
Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Антропогенез
Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Моллюски Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Подтип Оболочники Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Птицы Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Классы членистоногих Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Инфекционные заболевания человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Перифирическая нервная система Лимфатическая система Внутренняя среда организма Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Покровная система Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Выделительная система Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Дыхательная система Сердечно-сосудистая система
Микробиология, микология
Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы
Организм как биологическая система
Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса
Ботаника
Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Строение семени Жизненные циклы растений Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Микроэволюция. Способы видообразования

Видообразование

Видообразование – процесс возникновения новых биологических видов и изменения их во времени.

Основа видообразования – наследственная изменчивость организмов.

Движущий фактор видообразования – естественный отбор и окончательно-репродуктивная изоляция.

При географическом видообразовании новые виды возникают вследствие:

● разделения исходного ареала преградами: реками, морями, горами, пустынями и другими изменениями ландшафта.

В результате изоляции между ними прерывается обмен генами → возникновение генетических различий постепенно приводит к неспособности особей из разобщённых популяций к скрещиванию → что в дальнейшем становится причиной образования новых видов.

Рисунок: пример аллопатрического видообразования на основе географической изоляции (исходный предок с континента дал разные виды вьюрков на островах)

Экологическое видообразование – образование нового вида в результате:

● освоения популяцией нового местообитания в пределах ареала данного вида

● в результате возникновения различий в образе жизни (например, изменение сроков размножения)

Интересным примером возникновения репродуктивной изоляции может служить погремок большой, который на не скашиваемом лугу цветёт и плодоносит всё лето. Но если в течение многих лет из года в год на лугу косить траву, многие растения в популяции не будут доживать до образования семян.

В результате отбора, который в этом случае бессознательно осуществляется человеком, сохраняются и оставляют семена только те растения, которые либо цвели до начала покоса, либо после. Так возникли популяции погремка, растущие на одном лугу, но изолированные по срокам цветения. Лишённые возможности скрещиваться, они образовали раннецветущую и позднецветущую формы, которые в дальнейшем могут привести к возникновению отдельных видов.

Рисунок: пример симпатрического видообразования на основе экологической изоляции (исходный предок, заселяя новые экологические места обитания, дал разные виды лютиков)

Часто две формы видообразования действуют вместе, сменяя и дополняя друг друга, поэтому чётко определить границы каждой из них трудно. Однако во всех случаях для возникновения нового вида необходима какая-либо форма изоляции в течение определённого времени, пока естественный отбор не «разведёт» популяции окончательно.

Способы видообразования

Микрoэволюция

Микроэволюция – начальный этап эволюционного процесса, который протекает внутри вида и приводит к образованию новых видов.

Учение о микроэволюции развито Н. В. Тимофеевым-Ресовским.

Микроэволюция осуществляется непосредственно внутри популяций, где встречаются особи с различными генотипами, и является следствием происходящих там мутаций и комбинаций генов. Естественный отбор постепенно меняет генный состав популяции (генофонд), что может привести к образованию нового подвида, а затем и вида.

Признак появления нового вида – невозможность отделившейся популяции скрещиваться с особями исходной популяции и давать плодовитое потомство.

Схема микроэволюции

Разнообразие медведей как пример микроэволюции

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы

Для устойчивого развития биосферы необходимо сохранение многообразия видов.

Чем богаче будет флора и фауна Земли, тем меньше угроза нарушения общего равновесного состояния биосферы при изменении условий.

Существование широкого внутривидового многообразия позволяет определённому виду легко адаптироваться к меняющимся условиям среды. Точно так же наличие самых различных видов позволяет всей живой природе гибко приспосабливаться к внешним условиям, сохраняя свою целостность.

Сохранение генетического разнообразия – материала для эволюции – способствует прогрессивному развитию биосферы.

При изменении климатических и других условий на Земле всегда находились виды, которые получали преимущества в новых условиях и эволюционировали, адаптируясь и постепенно занимали господствующее положение.

В настоящее время многие виды страдают от так называемой генетической эрозии, то есть сокращается и обедняется их общий генофонд. Это не даёт им возможности быстро реагировать на изменение условий, поэтому редкие малочисленные виды могут исчезать.