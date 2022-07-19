Большой и малый круги кровообращения

Венозная кровь ― насыщенная углекислым газом.
Артерии ― это сосуды, несущие кровь от сердца.
Вены ― это сосуды, несущие кровь к сердцу.
Артерия ≠ артериальная кровь
Вена ≠ венозная кровь
Давление крови: в артериях самое большое, в капиллярах среднее, в венах самое маленькое.
Скорость крови: в артериях самая большая, в капиллярах самая маленькая, в венах средняя.
Большой круг кровообращения:
Из левого желудочка артериальная кровь идет сначала по аорте
Потом по артериям ― ко всем органам тела. Артериолы распадаются на капилляры.
В капиллярах большого круга кровь становится венозной, отдавая тканям и органам кислород и питательные вещества и забирая углекислый газ и продукты метаболизма
По верхней и нижней полым венам она поступает в правое предсердие
Таким образом происходит тканевый газообмен.
Из капилляров кровь собирается в венулы, далее в вены и по верхней и нижней полым венам она поступает в правое предсердие.
Из правого предсердия кровь поступается в правый желудочек, где начинается малый круг кровообращения.
Малый круг:
Из правого желудочка венозная кровь по лёгочному стволу поднимается к двум легочным артериям и идет к легким.
В лёгких артерии распадаются на более мелкие артерии и артериолы. Артериолы распадаются на капилляры, которые оплетают альвеолы лёгких.
В капиллярах легких кровь становится артериальной, обогащаясь кислородом и выводя углекислый газ.
Таким образом происходит лёгочный газообмен.
Из капилляров кровь собирается в венулы и далее в вены. По четырем легочным венам (по две в каждом лёгком) артериальная кровь поступает в левое предсердие.
Из левого предсердия кровь поступает в левый желудочек и цикл начинается заново.
Рисунок 1. Круги кровообращения
Сердечный цикл
В цикличном функционировании сердца различают две фазы:
систолу (сокращение)
диастолу (расслабление).
Во время систолы полости сердца освобождаются от крови, а во время диастолы заполняются кровью.
В норме сердце сокращается 60-80 раз в минуту.
Сердечный цикл состоит из сокращения предсердий (0,1 сек), сокращения желудочков (0,3 сек) и общего расслабления (0,4 сек).
Ритмическое чередование сокращения и расслабления является причиной не утомляемости сердечной мышцы.
Рисунок 2. Сердечный цикл