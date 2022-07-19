Большой и малый круги кровообращения

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Круговорот веществ
Зоология
Общая характеристика класса Земноводные Жизненные циклы паразитических червей Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Круглые черви Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Тип Хордовые Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Членистоногие Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки
Организм как биологическая система
Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Эмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Половое размножение
Ботаника
Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Побег Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Голосеменные Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Строение семени Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Антропогенез
Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность
Организм человека и его здоровье
Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Дыхательная система
Микробиология, микология
Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных

Большой и малый круги кровообращения

Артериальная кровь ― это кровь, насыщенная кислородом.

Венозная кровь ― насыщенная углекислым газом.

Артерии ― это сосуды, несущие кровь от сердца.

Вены ― это сосуды, несущие кровь к сердцу.

Внимание! Не путайте!

Артерия ≠ артериальная кровь

Вена ≠ венозная кровь

  • Давление крови: в артериях самое большое, в капиллярах среднее, в венах самое маленькое.

  • Скорость крови: в артериях самая большая, в капиллярах самая маленькая, в венах средняя.

Большой круг кровообращения:

  • Из левого желудочка артериальная кровь идет сначала по аорте

  • Потом по артериям ― ко всем органам тела. Артериолы распадаются на капилляры.

  • В капиллярах большого круга кровь становится венозной, отдавая тканям и органам кислород и питательные вещества и забирая углекислый газ и продукты метаболизма

  • По верхней и нижней полым венам она поступает в правое предсердие

Таким образом происходит тканевый газообмен.

Из капилляров кровь собирается в венулы, далее в вены и по верхней и нижней полым венам она поступает в правое предсердие.


Из правого предсердия кровь поступается в правый желудочек, где начинается малый круг кровообращения.

Малый круг:

  • Из правого желудочка венозная кровь по лёгочному стволу поднимается к двум легочным артериям и идет к легким.

  • В лёгких артерии распадаются на более мелкие артерии и артериолы. Артериолы распадаются на капилляры, которые оплетают альвеолы лёгких.

  • В капиллярах легких кровь становится артериальной, обогащаясь кислородом и выводя углекислый газ.

Таким образом происходит лёгочный газообмен.

Из капилляров кровь собирается в венулы и далее в вены. По четырем легочным венам (по две в каждом лёгком) артериальная кровь поступает в левое предсердие.

Из левого предсердия кровь поступает в левый желудочек и цикл начинается заново.

Картинки по запросу круги кровообращения

Рисунок 1. Круги кровообращения

Сердечный цикл

Сердечный цикл ― это систола и диастола сердца, периодически повторяющиеся в строгой последовательности, т.е. период времени, включающий одно сокращение и одно расслабление предсердий и желудочков.

В цикличном функционировании сердца различают две фазы:

  • систолу (сокращение)

  • диастолу (расслабление).

Во время систолы полости сердца освобождаются от крови, а во время диастолы заполняются кровью.

  • В норме сердце сокращается 60-80 раз в минуту.

  • Сердечный цикл состоит из сокращения предсердий (0,1 сек), сокращения желудочков (0,3 сек) и общего расслабления (0,4 сек).

  • Ритмическое чередование сокращения и расслабления является причиной не утомляемости сердечной мышцы.

Систола предсердий (0,1 сек) + Систола желудочков (0,3 сек) + Общая диастола (0,4 сек) = 0,8 сек.

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Рисунок 2. Сердечный цикл