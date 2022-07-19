Свойства популяции

Причиной ограничения генетического обмена между разными популяциями является изоляция.
Даже в условиях географической изоляции не прекращают своё действие элементарные факторы эволюции: мутации, изменчивость, естественный отбор.
Если популяции оказались изолированными надолго, то накопление новых признаков может привести к возникновению биологической изоляции.
Различают 4 вида биологической изоляции:
• экологическая — обусловлена различиям в сроках или местах размножения.
• этологическая — связана с особенностями поведения организмов.
• морфофизиологическая — характеризуется различным строением.
• генетическая — обусловлена особенностями кариотипа.
Каждая популяция обладает определенным набором свойств, которые так или иначе характеризуют её устойчивость.
Численностью определяется количество особей в популяции. Нередко подсчитать её чрезвычайно трудно, ведь географические границы участка ареала могут быть обширны, а число особей— крайне огромным. По этой причине чаще используют другую категорию— плотность популяции.
Плотность популяции — число особей на заданной единице пространства: в литре воды, на квадратном километре, гектаре и т.д.
Именно этой категорией пользуются при оценке динамики популяции — изменении ее состава во времени.
Рождаемость популяции оценивают в числе особей, родившихся за определенный промежуток времени.
Плодовитость — среднее число потомков, производимых особями определенного возраста. Однако выше она в популяциях тех видов, для которых характерна высокая смертность потомков, не достигших половой зрелости.
Смертность популяции исчисляется в количестве умерших за определенный промежуток времени особей.
Совокупность рождаемости и смертности позволяет оценить прирост популяции, эти категории чрезвычайно важны с точки зрения биологического успеха группы особей.
Анализ возрастной структуры необходим для прогнозирования изменения численности популяции, ведь именно от возрастного ее состава зависит дальнейшее соотношение рождаемости и смертности.
Возрастная структура популяции характеризует как среднюю продолжительность жизни особей внутри популяции, так и соотношение различных возрастных групп.