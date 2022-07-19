Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов
Зоология
Жизненные циклы паразитических червей Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Тип Круглые черви Тип Моллюски Одноклеточные организмы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Тип Кольчатые черви Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Тип Членистоногие Подтип Оболочники Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Разнообразие класса Млекопитающие
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки
Микробиология, микология
Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов
Эволюция живой природы
Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Отдел Папоротникообразные Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Мхи Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классы Однодольные и Двудольные Разнообразие отдела Покрытосеменные
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Организм человека и его здоровье
Роль витаминов Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Перифирическая нервная система Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Отделы пищеварительной системы Покровная система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Инфекционные заболевания человека
Организм как биологическая система
Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость
Генетика
Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека

Свойства популяции

Популяция — группа особей одного вида, обитающая в пределах определенного участка ареала. Внутри популяции происходит постоянный обмен генетической информацией и существует собственный генофонд (специфический набор генотипов популяции). Генетический обмен между разными популяциями ограничен.

Причиной ограничения генетического обмена между разными популяциями является изоляция.

Чаще всего сначала возникает географическая (пространственная) изоляция — представители разных популяций не могут скрещиваться из-за больших расстояний, ландшафтных преград: водоемов, гор, дорог.

Даже в условиях географической изоляции не прекращают своё действие элементарные факторы эволюции: мутации, изменчивость, естественный отбор.

Если популяции оказались изолированными надолго, то накопление новых признаков может привести к возникновению биологической изоляции.

Биологическая изоляция связана с несовместимостью организмов по определенным биологическим параметрам.

Различают 4 вида биологической изоляции:

• экологическая — обусловлена различиям в сроках или местах размножения.

• этологическая — связана с особенностями поведения организмов.

• морфофизиологическая — характеризуется различным строением.

• генетическая — обусловлена особенностями кариотипа.

Каждая популяция обладает определенным набором свойств, которые так или иначе характеризуют её устойчивость.

Численность

Численностью определяется количество особей в популяции. Нередко подсчитать её чрезвычайно трудно, ведь географические границы участка ареала могут быть обширны, а число особей— крайне огромным. По этой причине чаще используют другую категорию— плотность популяции.

Плотность

Плотность популяции — число особей на заданной единице пространства: в литре воды, на квадратном километре, гектаре и т.д.

Именно этой категорией пользуются при оценке динамики популяции — изменении ее состава во времени.

Рождаемость

Рождаемость популяции оценивают в числе особей, родившихся за определенный промежуток времени.

Плодовитость — среднее число потомков, производимых особями определенного возраста. Однако выше она в популяциях тех видов, для которых характерна высокая смертность потомков, не достигших половой зрелости.

Смертность

Смертность популяции исчисляется в количестве умерших за определенный промежуток времени особей.

Совокупность рождаемости и смертности позволяет оценить прирост популяции, эти категории чрезвычайно важны с точки зрения биологического успеха группы особей.

Возрастная структура

Анализ возрастной структуры необходим для прогнозирования изменения численности популяции, ведь именно от возрастного ее состава зависит дальнейшее соотношение рождаемости и смертности.

Возрастная структура популяции характеризует как среднюю продолжительность жизни особей внутри популяции, так и соотношение различных возрастных групп.