Общая характеристика класса Земноводные

Количество видов: около 4 000 видов.

Покров: Животные с тонкой, голой кожей с большим количеством желез, выделяющих слизь.

Голая кожа, покрытая слизью

Система опоры: Внутренний скелет представлен позвоночником:

Отделы позвоночника: Шейный – Туловищный – Крестцовый – Хвостовой. Конечности прикреплены к поясам: Передний пояс – парные лопатки, ключица и воронья кость;

Пояс задних конечностей – тазовые кости, передние и задние свободные конечности.

Строение скелета

Внимание! У земноводных НЕТ грудной клетки!

Пищеварительная система:

Ротоглоточная полость (есть слюнные железы, у большинства конические недифференцированные зубы, прикрепляющиеся к костям челюстей) – пищевод – желудок – кишечник: двенадцатиперстная кишка (в нее открываются протоки печени и поджелудочной железы), тонкий кишечник, толстый кишечник, который открывается в клоаку.

Кровеносная система: 3х камерное сердце.

2 круга кровообращения

кровь смешанная и поэтому непостоянная температура тела

Кровеносная система амфибий

Дыхательная система: представлена легкими + кожей.

Строение дыхательной системы

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.

Половая система: Раздельнополые.

Развитие во внешней среде (в воде) с метаморфозом.

Метаморфоз

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