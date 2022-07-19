Общая характеристика класса Земноводные

Количество видов: около 4 000 видов.
Покров: Животные с тонкой, голой кожей с большим количеством желез, выделяющих слизь.
Голая кожа, покрытая слизью
Система опоры: Внутренний скелет представлен позвоночником:
Шейный – Туловищный – Крестцовый – Хвостовой.
Конечности прикреплены к поясам:
Передний пояс – парные лопатки, ключица и воронья кость;
Пояс задних конечностей – тазовые кости, передние и задние свободные конечности.
Строение скелета
Пищеварительная система:
Ротоглоточная полость (есть слюнные железы, у большинства конические недифференцированные зубы, прикрепляющиеся к костям челюстей) – пищевод – желудок – кишечник: двенадцатиперстная кишка (в нее открываются протоки печени и поджелудочной железы), тонкий кишечник, толстый кишечник, который открывается в клоаку.
3х камерное сердце.
2 круга кровообращения
кровь смешанная и поэтому непостоянная температура тела
Кровеносная система амфибий
Дыхательная система: представлена легкими + кожей.
Строение дыхательной системы
Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.
Половая система: Раздельнополые.
Развитие во внешней среде (в воде) с метаморфозом.
Метаморфоз
Прочитайте тему “Разнообразие класса Земноводные” и переходите к тестированию.