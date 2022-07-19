Общая характеристика класса Земноводные

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления
Организм как биологическая система
Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Типы размножения Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Организм - целостная саморегулирующаяся система
Ботаника
Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Характеристика растительного организма Отдел Мхи Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии
Микробиология, микология
Морфология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Характеристика грибов Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Морфология вирусов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Организм человека и его здоровье
Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Сердечно-сосудистая система Покровная система Половая система Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Дыхательная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Выделительная система Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Перифирическая нервная система
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Охрана биологического разнообразия Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Смена сообществ Круговорот веществ
Зоология
Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Классы членистоногих Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Тип Хордовые Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Птицы Подтип Оболочники Жизненные циклы паразитических червей Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся

Общая характеристика класса Земноводные

Количество видов: около 4 000 видов.

Покров: Животные с тонкой, голой кожей с большим количеством желез, выделяющих слизь.

Голая кожа, покрытая слизью

Система опоры: Внутренний скелет представлен позвоночником:

Отделы позвоночника:

Шейный – Туловищный – Крестцовый – Хвостовой.

Конечности прикреплены к поясам:

  • Передний пояс – парные лопатки, ключица и воронья кость;

  • Пояс задних конечностей – тазовые кости, передние и задние свободные конечности.

Строение скелета

Внимание! У земноводных НЕТ грудной клетки!

Пищеварительная система:

Ротоглоточная полость (есть слюнные железы, у большинства конические недифференцированные зубы, прикрепляющиеся к костям челюстей) – пищевод – желудок – кишечник: двенадцатиперстная кишка (в нее открываются протоки печени и поджелудочной железы), тонкий кишечник, толстый кишечник, который открывается в клоаку.

Кровеносная система:

  • 3х камерное сердце.

  • 2 круга кровообращения

  • кровь смешанная и поэтому непостоянная температура тела

Кровеносная система амфибий

Дыхательная система: представлена легкими + кожей.

Строение дыхательной системы

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.

Половая система: Раздельнополые.

  • Развитие во внешней среде (в воде) с метаморфозом.

Метаморфоз

Прочитайте тему “Разнообразие класса Земноводные” и переходите к тестированию.