Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Микробиология, микология
Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе
Ботаника
Разнообразие отдела Покрытосеменные Папоротниковидные Разнообразие голосеменных растений Общая характеристика водорослей Строение и видоизменения листа Значение водорослей в природе и жизни человека Многообразие водорослей Строение цветка. Соцветия Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Плауновидные. Хвощевидные Побег и почки. Строение стебля Видоизменения побегов Строение семян Строение и многообразие плодов Моховидные Размножение покрытосеменных растений Классы Однодольные и Двудольные Покрытосеменные, или Цветковые Голосеменные
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы
Зоология
Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Класс Млекопитающие, или Звери Общие сведения о животном мире Надкласс Рыбы Характеристика типа Членистоногие Класс Птицы Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Головоногие моллюски Одноклеточные животные, или Простейшие Общая характеристика червей Разнообразие класса Пресмыкающиеся Брюхоногие и двустворчатые моллюски Классы членистоногих Тип Хордовые, характеристика подтипов Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Класс Земноводные, или Амфибии Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Разнообразие класса Земноводные

Разнообразие отдела Покрытосеменные

Семейства покрытосеменных растений также выделяют на основании совокупности признаков. Важнейшими из них являются особенности строения цветка и плода. Строение этих органов у покрытосеменных столь разнообразно, что учёные смогли выделить более 300 семейств цветковых растений!

Семейства класса Двудольные

  • Крестоцветные (около 3 тыс. видов)

Представители: капуста, редис, рапс, редька, горчица, левкой, пастушья сумка.

Особенности крестоцветных:

  • Жизненная форма – преимущественно травы, реже кустарники.

  • Опыление – насекомоопыляемые.

  • Листья – располагаются поочередно или в виде корневой розетки.

  • Соцветие – кисть; у цветков по 4 чашелистика, 4 лепестка (в форме креста), 6 тычинок (2 короткие и 4 длинные), 1 пестик.

  • Плод – стручок или стручочек.

  • Розоцветные (около 3 тыс. видов)

Представители: яблоня, вишня, рябина, боярышник, малина, слива.

Особенности розоцветных:

  • Жизненная форма – деревья, кустарники, травы.

  • Листья – располагаются почерёдно, имеют прилистники.

  • Соцветия – кисть, щиток, зонтик; цветки часто одиночные, имеют по 5 чашелистиков и лепестков, много тычинок и один пестик.

  • Плод – яблоко, костянка, орешек, сборная костянка.

  • Пасленовые (около 2 тыс. видов)

Представители: помидор, картофель, табак, петуния, белена, баклажан, перец.

Особенности пасленовых:

  • Жизненная форма – преимущественно травы.

  • Листья – простые с цельной пластинкой, без прилистников.

  • Соцветие – завиток; по 5 чашелистиков, лепестков и тычинок, 1 пестик.

  • Плод ягода или коробочка.

  • Бобовые/Мотыльковые (около 12 тыс. видов)

Представители: горох, клевер, люпин, соя, арахис, акация, донник.

Особенности бобовых:

  • Жизненная форма – травы, кустарники, деревья.

  • Листья – чаще всего сложные, располагается поочерёдно, имеют прилистники.

  • Соцветие – головка или кисть, встречаются виды с одиночными цветками. Цветок имеет неправильную форму. Чашелистиков и лепестков по 5, тычинок 10, пестик 1.

  • Плод – боб.

  • Особенность – корни бобовых вступают в симбиоз с азотфиксирующими бактериями.

  • Сложноцветные/Астроцветные (около 25 тыс. видов)

Представители: астра, подсолнечник, одуванчик, ромашка, василек, девясил, бодяк.

Особенности сложноцветных:

  • Жизненные формы – преимущественно травы, реже кустарники и деревья.

  • Листья – чаще листья простые, без прилистников. Располагаются поочерёдно, реже супротивно.

  • Соцветие – корзинка; цветки в соцветии в соцветии бывают трубчатые, воронковидные, язычковые, ложноязычковые.

  • Плод – семянка или летучка.

Семейства класса Однодольные

  • Лилейные (около 4 тыс. видов)

Представители: лук, чеснок, ландыш, тюльпан, спаржа, алоэ, лилия.

Особенности лилейных:

  • Жизненные формы – преимущественно многолетние травы, имеющие корневища или луковицы.

  • Опыление – насекомо- или ветроопыляемые.

  • Соцветия – зонтик, кисть или одиночные крупные цветки. Цветок с 6- юлепестками, 6 тычинок, 1 пестик.

  • Плод – ягода или коробочка.

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Строение цветка

  • Злаковые/Мятликовые (около 10 тыс. видов)

Представители: пшеница, кукуруза, просо, овес, рожь, ячмень, пырей, мятлик, бамбук, тростник.

Особенности злаков:

  • Жизненная форма – преимущественно травы.

  • Опыление – ветроопыляемые.

  • Листья – удлинённые с основанием в виде трубки, облегающей стебель.

  • Соцветия – сложный колос, метелка или початок; цветок имеет плёночные чешуи, различное количество тычинок, 1 пестик с двумя перистыми рыльцами.

  • Плод – зерновка.

  • Особенность – стебель соломина (полый внутри).

Строение цветка

Плод – зерновка

  • Орхидные (около 20 тыс. видов)

Представители: Венерин башмачок, ятрышник, орхидея.

Особенности орхидных:

  • Жизненная форма – преимущественно травы, редко встречаются кустарники, лианы.

  • Опыление – насекомоопыляемые.

  • Листья – листья орхидных простые, тонкие или мясистые.

  • Соцветия – соцветия колос, кисть, реже одиночные цветки; цветки трёхчленные, чашелистики одинаковые, а из трёх лепестков средний сильно отличается от остальных, образуя губу (нижний лепесток).

  • Плод – коробочка, ягода.

  • Особенность – наличие воздушных корней.