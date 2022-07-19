Строение цветка:

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Биосинтез белка Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Белки Репликация ДНК Клеточный цикл Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке Митоз Метаболизм и основные понятия
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Результаты эволюции
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Дыхательная система Перифирическая нервная система Внутренняя среда организма Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Половая система Покровная система Отделы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Лимфатическая система Ткани в организме человека Органы чувств Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Ботаника
Строение семени Характеристика растительного организма Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Лист Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей
Организм как биологическая система
Типы размножения Селекция растений Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Гаметогенез Ненаследственная изменчивость Селекция животных Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Эмбриональный период развития
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Микробиология, микология
Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ
Зоология
Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Земноводные Тип Моллюски Классы моллюсков Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Тип Членистоногие Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Оболочники Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Жизненные циклы паразитических червей

Строение цветка

Цветок – орган семенного размножения покрытосеменных растений. Укороченный, ограниченный в росте видоизмененный побег. Цветок развивается из генеративной почки.

Функции цветка:

  • Образование спор, гаметофитов и гамет

  • Опыление

  • Оплодотворение

  • Образование семян и плодов

Разные виды покрытосеменных растений могут сильно отличаться между собой по строению своих цветков. Однако общая схема строения цветков растений во многом сходна.

Цветок развивается на тонком стебельке, который называется цветоножкой. У цветков некоторых растений цветоножки нет, в таком случае цветки называются сидячими.

Строение цветка:

  • Цветоножка вверху переходит в цветоложе, которое обычно представляет собой утолщение стебелька. Обычно цветоложе имеет зеленый цвет. Из цветоложа растут остальные части цветка.

  • У многих цветков есть маленькие зеленые листочки – чашелистики. Все вместе они образуют чашечку.

  • Яркоокрашенные части цветка – это лепестки. Все вместе они образуют венчик.

Главная их функция – привлечение опылителей (обычно насекомых). Те растения, которые опыляются ветром, обычно в строении цветка не имеют яркоокрашенных венчиков.

  • Чашечку и венчик вместе называют околоцветником.

Главными частями цветков являются тычинки и пестики.

Тычинки – это мужские части цветка, в них созревает пыльца. Каждая тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника. Пыльник состоит из двух половинок, в каждой из которых находится по два пыльцевых мешка. В пыльцевых мешках созревает пыльца.

В строении пестика у большинства растений выделяют завязь, столбик и рыльце. Столбик и рыльце служат для улавливания пыльцы. В завязи находится семяпочка. После опыления семяпочка оплодотворяется спермиями из пыльцы и из нее развивается семя. Завязь превращается в плод.

Цветки бывают обоеполыми (яблоня) и однополыми – тычиночными или пестичными (огурец, кукуруза).

Растения, несущие раздельнополые цветки на одной особи, называются однодомными (огурец, кукуруза). Если тычиночные и пестичные цветки находятся на разных особях (тополь, облепиха), то такие растения называются двудомными.

Внимание! Не путаем однополый/обоеполый с однодомным/двудомным

Соцветие

Соцветие специализированный цветоносный побег, который несет цветки и видоизмененные прицветные листья.

Важно! Названия и внешний вид соцветий необходимо знать.

Нельзя не отметить приятный бонус, который предоставляет школьникам ФИПИ: практически всегда рядом со схемой соцветия изображен привычный нам вид цветка или плода данного растения, чем, безусловно, необходимо пользоваться при решении заданий. Приведем примеры рисунков, которые вам могут встретиться на экзамене:

Соцветия