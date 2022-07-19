Функции цветка:
Образование спор, гаметофитов и гамет
Опыление
Оплодотворение
Образование семян и плодов
Разные виды покрытосеменных растений могут сильно отличаться между собой по строению своих цветков. Однако общая схема строения цветков растений во многом сходна.
Строение цветка:
Цветоножка вверху переходит в цветоложе, которое обычно представляет собой утолщение стебелька. Обычно цветоложе имеет зеленый цвет. Из цветоложа растут остальные части цветка.
У многих цветков есть маленькие зеленые листочки – чашелистики. Все вместе они образуют чашечку.
Яркоокрашенные части цветка – это лепестки. Все вместе они образуют венчик.
Главная их функция – привлечение опылителей (обычно насекомых). Те растения, которые опыляются ветром, обычно в строении цветка не имеют яркоокрашенных венчиков.
Чашечку и венчик вместе называют околоцветником.
Тычинки – это мужские части цветка, в них созревает пыльца. Каждая тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника. Пыльник состоит из двух половинок, в каждой из которых находится по два пыльцевых мешка. В пыльцевых мешках созревает пыльца.
Соцветие
Нельзя не отметить приятный бонус, который предоставляет школьникам ФИПИ: практически всегда рядом со схемой соцветия изображен привычный нам вид цветка или плода данного растения, чем, безусловно, необходимо пользоваться при решении заданий. Приведем примеры рисунков, которые вам могут встретиться на экзамене:
Соцветия