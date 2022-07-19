Типы размножения

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Ботаника
Строение семени Отдел Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Отдел Мхи Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Антропогенез
Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Железы пищеварительной системы Покровная система Неинфекционные заболевания человека Половая система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Перифирическая нервная система Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Внутренняя среда организма Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Лимфатическая система
Эволюция живой природы
Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Ненаследственная изменчивость
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Тип Моллюски Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Тип Хордовые Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Членистоногие Подтип Оболочники Общая характеристика животных Подтип Черепные (Позвоночные)
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Физиология бактерий
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания

Типы размножения

Сущность процессов воспроизведения и размножения

При размножении обеспечивается преемственность и непрерывность жизни. Преемственность заключается в том, что в процессе воспроизведения генетическая информация передаётся дочернему поколению. Благодаря смене поколений определенные виды и их популяции могут существовать неограниченно долго, так как снижение их численности вследствие естественной гибели особей компенсируется за счет постоянного воспроизведения организмов и замещения умерших родившимися (непрерывность жизни).

Воспроизведение — это способность организмов образовывать себе подобных. Воспроизведение является одним из важнейших свойств жизни и возможно благодаря общей способности организмов производить потомство.

Однако не всегда непосредственные потомки подобны родительским особям. Например, из спор папоротника вырастает многочисленное потомство, представленное заростками, не похожими на материнское спороносное растение.

На заростке, в свою очередь, возникает взрослое растение — спорофит, способное снова давать споры.

Такое явление получило название чередование поколений.

Если образование потомства сопровождается увеличением числа особей данного вида, то такой процесс представляет собой размножение.

Размножение — это воспроизведение генетически сходных особей данного вида, которое характеризуется увеличением числа особей в дочернем поколении по сравнению с поколением родителей.

Выделяют типы размножения:

1. Бесполое

2. Половое

1. Половое – как правило, связано с участием двух особей и их половых клеток – гамет.

Примеры полового размножения - конъюгация, слияние гамет и партеногенез.

2. Бесполое - не связано с половыми клетками, как правило, участвует одна особь.

  • Собственное бесполое: деление клетки, почкование, шизогония, полиэмбриония, спорообразование.

  • Вегетативное: луковицы, корневища, черенки, клубни, усы, метод культуры тканей.

Более подробно о каждом типе размножения можно прочитать в темах «Бесполое размножение» и «Половое размножение».

После прочтения данных тем, переходите к тестированию.