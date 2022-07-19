Сущность процессов воспроизведения и размножения
При размножении обеспечивается преемственность и непрерывность жизни. Преемственность заключается в том, что в процессе воспроизведения генетическая информация передаётся дочернему поколению. Благодаря смене поколений определенные виды и их популяции могут существовать неограниченно долго, так как снижение их численности вследствие естественной гибели особей компенсируется за счет постоянного воспроизведения организмов и замещения умерших родившимися (непрерывность жизни).
Однако не всегда непосредственные потомки подобны родительским особям. Например, из спор папоротника вырастает многочисленное потомство, представленное заростками, не похожими на материнское спороносное растение.
На заростке, в свою очередь, возникает взрослое растение — спорофит, способное снова давать споры.
Если образование потомства сопровождается увеличением числа особей данного вида, то такой процесс представляет собой размножение.
Выделяют типы размножения:
1. Бесполое
2. Половое
Примеры полового размножения - конъюгация, слияние гамет и партеногенез.
2. Бесполое - не связано с половыми клетками, как правило, участвует одна особь.
Собственное бесполое: деление клетки, почкование, шизогония, полиэмбриония, спорообразование.
Вегетативное: луковицы, корневища, черенки, клубни, усы, метод культуры тканей.
Более подробно о каждом типе размножения можно прочитать в темах «Бесполое размножение» и «Половое размножение».
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