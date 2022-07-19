Типы размножения

Сущность процессов воспроизведения и размножения

При размножении обеспечивается преемственность и непрерывность жизни. Преемственность заключается в том, что в процессе воспроизведения генетическая информация передаётся дочернему поколению. Благодаря смене поколений определенные виды и их популяции могут существовать неограниченно долго, так как снижение их численности вследствие естественной гибели особей компенсируется за счет постоянного воспроизведения организмов и замещения умерших родившимися (непрерывность жизни).

Воспроизведение — это способность организмов образовывать себе подобных. Воспроизведение является одним из важнейших свойств жизни и возможно благодаря общей способности организмов производить потомство.

Однако не всегда непосредственные потомки подобны родительским особям. Например, из спор папоротника вырастает многочисленное потомство, представленное заростками, не похожими на материнское спороносное растение.

На заростке, в свою очередь, возникает взрослое растение — спорофит, способное снова давать споры.

Такое явление получило название чередование поколений.

Если образование потомства сопровождается увеличением числа особей данного вида, то такой процесс представляет собой размножение.

Размножение — это воспроизведение генетически сходных особей данного вида, которое характеризуется увеличением числа особей в дочернем поколении по сравнению с поколением родителей.

Выделяют типы размножения:

1. Бесполое

2. Половое

1. Половое – как правило, связано с участием двух особей и их половых клеток – гамет. как правило, связано с участием двух особей и их половых клеток – гамет. Примеры полового размножения - конъюгация, слияние гамет и партеногенез. 2. Бесполое - не связано с половыми клетками, как правило, участвует одна особь. Собственное бесполое: деление клетки, почкование, шизогония, полиэмбриония, спорообразование.

Вегетативное: луковицы, корневища, черенки, клубни, усы, метод культуры тканей.

Более подробно о каждом типе размножения можно прочитать в темах «Бесполое размножение» и «Половое размножение».

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