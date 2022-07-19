Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема
Зоология
Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Брюхоногие и двустворчатые моллюски Головоногие моллюски Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Класс Млекопитающие, или Звери Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Классы членистоногих Характеристика типа Членистоногие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Класс Птицы Надкласс Рыбы Общая характеристика червей Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Класс Земноводные, или Амфибии Одноклеточные животные, или Простейшие Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Общие сведения о животном мире Разнообразие класса Земноводные
Микробиология, микология
Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека
Ботаника
Многообразие водорослей Строение цветка. Соцветия Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Строение семян Размножение покрытосеменных растений Общая характеристика водорослей Строение и видоизменения листа Значение водорослей в природе и жизни человека Видоизменения побегов Голосеменные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и многообразие плодов Моховидные Разнообразие голосеменных растений Побег и почки. Строение стебля Классы Однодольные и Двудольные Папоротниковидные Плауновидные. Хвощевидные Покрытосеменные, или Цветковые

Класс Земноводные, или Амфибии

Количество видов: около 4 000 видов.

Покров: Животные с тонкой, голой кожей с большим количеством желез, выделяющих слизь.

Система опоры: Внутренний скелет представлен позвоночником:

Отделы позвоночника:

Шейный – Туловищный – Крестцовый – Хвостовой.

А также черепом, конечностями, которые прикреплены к поясам конечностей. Кости ног подвижно сочленены, что позволяет земноводным передвигаться на суше и в воде. У амфибий очень хорошо развиты мышцы задних конечностей.

Строение скелета

Внимание! У земноводных НЕТ грудной клетки!

Пищеварительная система:

Ротоглоточная полость с длинным и клейким языком – пищевод – желудок – кишечник: двенадцатиперстная кишка (в нее открываются протоки печени и поджелудочной железы), тонкий кишечник, толстый кишечник, который открывается в клоаку.

Клоака – это отверстие, куда выделяются непереваренные остатки пищи и открываются протоки выделительной и половой систем органов.

Кровеносная система:

  • 3х камерное сердце без перегородки – 2 предсердия и 1 желудочек. Сокращается то оба предсердия, то 1 желудочек. В одном предсердии кровь венозная, в другом – артериальная, а в желудочке – смешанная.

  • 2 круга кровообращения – большой и малый

  • Кровь по сосудам в основном перемещается смешанная и поэтому у земноводных непостоянная температура тела

Кровеносная система амфибий

Дыхательная система: представлена легкими + влажной кожей. Благодаря кожному дыханию амфибия долго может оставаться под водой.

Строение дыхательной системы

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки, мочеточники, мочевой пузырь, из которого моча выводится в клоаку.

Половая система: Раздельнополые.

  • Размножение происходит как у рыб, с отложением неоплодотворенной икры самками в воду, поливание ее семенной жидкостью со сперматозоидами. После оплодотворения происходит развитие зародышей в икринках.

  • Развитие происходит во внешней среде (в воде) с метаморфозом – личинки представлены головастиками, которым надо измениться, чтобы походить на взрослых особей. Постепенно у головастиков формируются конечности, легкие, второй круг кровообращения, исчезает хвост, и они превращается во взрослых особей.

Метаморфоз