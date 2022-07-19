Класс Земноводные, или Амфибии

Количество видов: около 4 000 видов.

Покров: Животные с тонкой, голой кожей с большим количеством желез, выделяющих слизь.

Система опоры: Внутренний скелет представлен позвоночником:

Отделы позвоночника: Шейный – Туловищный – Крестцовый – Хвостовой.

А также черепом, конечностями, которые прикреплены к поясам конечностей. Кости ног подвижно сочленены, что позволяет земноводным передвигаться на суше и в воде. У амфибий очень хорошо развиты мышцы задних конечностей.

Строение скелета

Внимание! У земноводных НЕТ грудной клетки!

Пищеварительная система:

Ротоглоточная полость с длинным и клейким языком – пищевод – желудок – кишечник: двенадцатиперстная кишка (в нее открываются протоки печени и поджелудочной железы), тонкий кишечник, толстый кишечник, который открывается в клоаку.

Клоака – это отверстие, куда выделяются непереваренные остатки пищи и открываются протоки выделительной и половой систем органов.

Кровеносная система: 3х камерное сердце без перегородки – 2 предсердия и 1 желудочек. Сокращается то оба предсердия, то 1 желудочек. В одном предсердии кровь венозная, в другом – артериальная, а в желудочке – смешанная.

2 круга кровообращения – большой и малый

Кровь по сосудам в основном перемещается смешанная и поэтому у земноводных непостоянная температура тела

Кровеносная система амфибий

Дыхательная система: представлена легкими + влажной кожей. Благодаря кожному дыханию амфибия долго может оставаться под водой.

Строение дыхательной системы

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки, мочеточники, мочевой пузырь, из которого моча выводится в клоаку.

Половая система: Раздельнополые.

Размножение происходит как у рыб, с отложением неоплодотворенной икры самками в воду, поливание ее семенной жидкостью со сперматозоидами. После оплодотворения происходит развитие зародышей в икринках.

Развитие происходит во внешней среде (в воде) с метаморфозом – личинки представлены головастиками, которым надо измениться, чтобы походить на взрослых особей. Постепенно у головастиков формируются конечности, легкие, второй круг кровообращения, исчезает хвост, и они превращается во взрослых особей.

Метаморфоз