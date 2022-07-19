Тип Хордовые, характеристика подтипов

Характеристика типа:

Имеют внутренний осевой скелет, основу которого составляет плотный, упругий и эластичный спинной тяж – хорда.

Она образуется у всех хордовых на ранних стадиях развития их зародышей (у низших хордовых она сохраняется всю жизнь, у высших – есть только у зародышей, у взрослых заменяется позвоночником).

Нервная система имеет вид трубки, располагающейся на спинной стороне – над хордой.

У высших хордовых передний отдел нервной трубки разрастается и образует головной мозг.

Все хордовые – двусторонне – симметричные животные.

Вдоль их тела проходит пищеварительная трубка – кишечник, начинающийся ртом и заканчивающийся анальным отверстием.

У всех хордовых животных в зародышевом развитии имеются жаберные щели – парные поперечные отверстия, пронизывающие передний отдел пищеварительной трубки.

Кровеносная система хордовых замкнутая.

Сердце находится на брюшной стороне тела под пищеварительным каналом.

Признаки хордовых на примере типичного представителя – ланцетника

Тип Хордовые включает в себя около 60 000 видов.

Подтип Оболочники, или Личиночнохордовые

Оболочники относятся к типу Хордовые, подтип включает более 1000 видов.

Особенности подтипа Оболочники:

Тело мешкообразной формы, окружено оболочкой или мантией

Личинки активно плавают в воде и имеют все признаки хордовых:

Тело разделено на туловище и хвост Есть хорда Нервная трубка расположена над хордой

Хорда развита только в стадии личинки. Взрослые особи ведут прикрепленный образ жизни (асцидии) или передвигаются в толще воды реактивным способом, резко выбрасывая струю воды в противоположном движению направлении.

Органы чувств развиты слабо

Дыхание жаберное в процессе фильтрации воды.

Фильтраторы. Пища: планктон.

Размножение может быть разнообразным. Оболочники образуют колонии, особенно если размножаются однополым путём.

только на начальных стадиях развития Оболочники имеют хордуна начальных стадиях развития Самый известный представитель подтипа - Асцидия

Асцидия красная

Подтип Бесчерепные

Включает один современный класс Ланцетники, всего около 30 видов.

Особенности класса Ланцетники:

В течение всей жизни у ланцетника сохраняется хорда (она исполняет роль внутреннего скелета).

С обеих сторон от хорды в виде двух лент располагаются мышцы, благодаря их работе ланцетник плавает и зарывается в грунт.

Нервная система: над хордой расположена нервная трубка (от неё к внутренним органам и поверхности тела отходят многочисленные нервы).

МОЗГА НЕТ!

Органы чувств: светочувствительные глазки (ланцетник отличает свет от темноты). В тонкой коже есть осязательные клетки, благодаря которым ланцетник воспринимает различные прикосновения.

Пищеварительная система: под хордой располагается пищеварительная система. На переднем конце тела снизу имеется ротовое отверстие, через которое мелкие организмы, служащие ланцетнику пищей, с током воды попадают в широкую глотку.

Глотка имеет множество отверстий – жаберных щелей, через которые удаляется вода. Пищевые частицы направляются в кишечник, где пища переваривается. Непереваренные остатки удаляются наружу через анальное отверстие.

Кровеносная система: замкнутая: кровь циркулирует по двум главным сосудам – спинному и брюшному, а также по тонким их ответвлениям и множеству тончайших капилляров.

СЕРДЦА НЕТ! Кровь движется благодаря сокращениям стенок брюшного сосуда.

Дыхательная система: газообмен у ланцетника идёт в тканях вокруг жаберных щелей. Через тонкие стенки капилляров в кровь поступает кислород, а из крови выделяется углекислый газ.

Выделительная система: органы выделения ланцетника во многом похожи на органы выделения кольчатых червей – тонкие извитые трубочки, открывающиеся наружу.

Размножение: все ланцетники – раздельнополые животные. Половые органы: у самок – яичники, у самцов – семенники.

Оплодотворение наружное. Самец и самка вымётывают половые продукты в воду – там и происходит оплодотворение. Из оплодотворённых икринок развиваются личинки, сначала плавающие в толще воды, а затем опускающиеся на дно, где и превращаются во взрослых ланцетников.

Строение ланцетника

Подтип Черепные (позвоночные)

Позвоночные – доминирующая (наряду с насекомыми) на земле и в воздушной среде группа животных. Обилие и разнообразие видов позвоночных делают их важнейшим фактором экологической среды. – доминирующая (наряду с насекомыми) на земле и в воздушной среде группа животных. Обилие и разнообразие видов позвоночных делают их важнейшим фактором экологической среды. Включает следующие классы: класс Круглоротые (миноги и миксины)

надкласс Рыбы

класс Земноводные

класс Пресмыкающиеся

класс Птицы

класс Млекопитающие

Особенности строения подтипа Черепные:

Позвоночные освоили все среды обитания и распространены по всему земному шару.

Они ведут активный образ жизни, иногда совершают далёкие миграции. Многие виды позвоночных достигают высокой численности.

Позвоночные отличаются более высоким уровнем развития, чем бесчерепные.

Опорой тела у них служит позвоночник, который у взрослых животных замещает хорду.

Развился череп, защищающий головной мозг.

Формируются парные конечности: у рыб – парные плавники, у наземных позвоночных – пятипалые конечности.

Череп и позвоночник защищают головной и спинной мозг

Нервная система состоит из головного и спинного мозга, а также нервов, идущих ко всем органам. С головным мозгом связано образование многочисленных условных рефлексов, сложность поведения.

У Позвоночных хорошо развиты органы чувств. Они имеют глаза с фокусирующей линзой – хрусталиком, совершенные органы слуха, вкуса, обоняния и осязания.

Кровеносная система – замкнутая.

В отличие от бесчерепных у позвоночных в кровеносной системе появляется мускулистое сердце.

Выделительная система: органами выделения служат почки.

Размножение: раздельнополые животные. Самки имеют яичники, а самцы – семенники.

Самки откладывают яйца или рождают вполне развитых детёнышей. Многим из них свойственна инстинктивная забота о потомстве.