Тип Хордовые, характеристика подтипов

Характеристика типа:
Она образуется у всех хордовых на ранних стадиях развития их зародышей (у низших хордовых она сохраняется всю жизнь, у высших – есть только у зародышей, у взрослых заменяется позвоночником).
У высших хордовых передний отдел нервной трубки разрастается и образует головной мозг.
Все хордовые – двусторонне – симметричные животные.
У всех хордовых животных в зародышевом развитии имеются жаберные щели – парные поперечные отверстия, пронизывающие передний отдел пищеварительной трубки.
Сердце находится на брюшной стороне тела под пищеварительным каналом.
Признаки хордовых на примере типичного представителя – ланцетника
Тип Хордовые включает в себя около 60 000 видов.
Оболочники относятся к типу Хордовые, подтип включает более 1000 видов.
Тело мешкообразной формы, окружено оболочкой или мантией
Личинки активно плавают в воде и имеют все признаки хордовых:
Тело разделено на туловище и хвост
Есть хорда
Нервная трубка расположена над хордой
Хорда развита только в стадии личинки. Взрослые особи ведут прикрепленный образ жизни (асцидии) или передвигаются в толще воды реактивным способом, резко выбрасывая струю воды в противоположном движению направлении.
Органы чувств развиты слабо
Дыхание жаберное в процессе фильтрации воды.
Фильтраторы. Пища: планктон.
Размножение может быть разнообразным. Оболочники образуют колонии, особенно если размножаются однополым путём.
Самый известный представитель подтипа - Асцидия
Асцидия красная
Включает один современный класс Ланцетники, всего около 30 видов.
Особенности класса Ланцетники:
С обеих сторон от хорды в виде двух лент располагаются мышцы, благодаря их работе ланцетник плавает и зарывается в грунт.
Нервная система: над хордой расположена нервная трубка (от неё к внутренним органам и поверхности тела отходят многочисленные нервы).
Органы чувств: светочувствительные глазки (ланцетник отличает свет от темноты). В тонкой коже есть осязательные клетки, благодаря которым ланцетник воспринимает различные прикосновения.
Пищеварительная система: под хордой располагается пищеварительная система. На переднем конце тела снизу имеется ротовое отверстие, через которое мелкие организмы, служащие ланцетнику пищей, с током воды попадают в широкую глотку.
Глотка имеет множество отверстий – жаберных щелей, через которые удаляется вода. Пищевые частицы направляются в кишечник, где пища переваривается. Непереваренные остатки удаляются наружу через анальное отверстие.
Кровеносная система: замкнутая: кровь циркулирует по двум главным сосудам – спинному и брюшному, а также по тонким их ответвлениям и множеству тончайших капилляров.
Дыхательная система: газообмен у ланцетника идёт в тканях вокруг жаберных щелей. Через тонкие стенки капилляров в кровь поступает кислород, а из крови выделяется углекислый газ.
Выделительная система: органы выделения ланцетника во многом похожи на органы выделения кольчатых червей – тонкие извитые трубочки, открывающиеся наружу.
Размножение: все ланцетники – раздельнополые животные. Половые органы: у самок – яичники, у самцов – семенники.
Строение ланцетника
Включает следующие классы:
класс Круглоротые (миноги и миксины)
надкласс Рыбы
класс Земноводные
класс Пресмыкающиеся
класс Птицы
класс Млекопитающие
Особенности строения подтипа Черепные:
Позвоночные освоили все среды обитания и распространены по всему земному шару.
Они ведут активный образ жизни, иногда совершают далёкие миграции. Многие виды позвоночных достигают высокой численности.
Позвоночные отличаются более высоким уровнем развития, чем бесчерепные.
Опорой тела у них служит позвоночник, который у взрослых животных замещает хорду.
Формируются парные конечности: у рыб – парные плавники, у наземных позвоночных – пятипалые конечности.
Череп и позвоночник защищают головной и спинной мозг
Нервная система состоит из головного и спинного мозга, а также нервов, идущих ко всем органам. С головным мозгом связано образование многочисленных условных рефлексов, сложность поведения.
У Позвоночных хорошо развиты органы чувств. Они имеют глаза с фокусирующей линзой – хрусталиком, совершенные органы слуха, вкуса, обоняния и осязания.
Кровеносная система – замкнутая.
Выделительная система: органами выделения служат почки.
Размножение: раздельнополые животные. Самки имеют яичники, а самцы – семенники.
Самки откладывают яйца или рождают вполне развитых детёнышей. Многим из них свойственна инстинктивная забота о потомстве.