Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Микробиология, микология
Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Организм как биологическая система
Гаметогенез Эмбриональный период развития Постэмбриональный период развития Половое размножение Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Мутационная изменчивость
Цитология
Немембранные органоиды Биосинтез белка Пластический обмен. Фотосинтез Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Репликация ДНК Органические вещества клетки. Липиды Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Минеральные вещества клетки, вода Клеточная теория Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Энергетический обмен в клетке Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Результаты эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Организм человека и его здоровье
Выделительная система Эндокринная система Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение семени Отдел Покрытосеменные Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Строение цветка Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений
Зоология
Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Тип Членистоногие Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Классы моллюсков Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Подтип Оболочники Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком

Двумембранные органоиды

К двумембранным органоидам относятся:

  • Митохондрии

  • Пластиды

Митохондрии – полуавтономные органеллы клетки, основной функцией которых является синтез АТФ – универсального носителя энергии.

Дыхание (поглощение кислорода и выделение углекислого газа) происходит также за счёт ферментативных систем митохондрий.

Внутренний просвет митохондрий, называемый матриксом, отграничен от цитоплазмы двумя мембранами, наружной и внутренней, между которыми располагается межмембранное пространство. Внутренняя мембрана митохондрии образует складки, так называемые кристы.

В матриксе содержатся различные ферменты, принимающие участие в дыхании и синтезе АТФ. Благодаря наличию выпячиваний мембраны увеличивается ее площадь, а значит и количество ферментов, осуществляющих окислительное фосфорилирование. Центральное значение для синтеза АТФ имеет водородный потенциал внутренней мембраны митохондрии.

Митохондрии имеют собственный ДНК-геном и прокариотические рибосомы, что, безусловно, указывает на симбиотическое происхождение этих органелл.

В ДНК митохондрий закодированы не все митохондриальные белки, большая часть их генов находятся в ядерном геноме, а другие нужные им продукты синтезируются в цитоплазме клетки, а затем транспортируются в митохондрии. Геномы митохондрий отличаются по размерам: например, геном человеческих митохондрий содержит всего 13 генов.

Пластиды (от др.-греч. Πλαστόс – вылепленный) – полуавтономные органеллы высших растений, водорослей и некоторых фотосинтезирующих простейших.

Пластиды бывают следующих типов:

Хлоропласты (от греч. Χλωρός – «зелёный») – зелёные пластиды, которые встречаются в клетках фотосинтезирующих эукариот.

С их помощью происходит фотосинтез. Хлоропласты содержат пигмент хлорофилл.

В одной клетке листа может находиться 15-20 и более хлоропластов, а у некоторых водорослей – лишь 1-2 гигантских хлоропласта (хроматофора) различной формы.

Хлоропласты ограничены от цитоплазмы двумя мембранами – наружной и внутренней. Наружная мембрана отграничивает жидкую внутреннюю гомогенную среду хлоропласта – строму. В строме содержатся белки, липиды, ДНК (кольцевая молекула), РНК, рибосомы и запасные вещества (липиды, крахмальные и белковые зерна), а также ферменты, участвующие в фиксации углекислого газа.

Внутренняя мембрана хлоропласта образует впячивания внутрь стромы – тилакоиды, которые имеют форму уплощенных мешочков (цистерн) , благодаря чему увеличивается площадь рабочей поверхности хлоропластов. Несколько таких тилакоидов, лежащих друг над другом, образуют грану. Именно в мембранах тилакоидов локализованы светочувствительные пигменты, а также переносчики электронов и протонов, которые участвуют в поглощении и преобразовании энергии света.

На экзамене может попасться не только вопрос про хлоропласты, но и про любой другой вид пластид. По окраске и выполняемой функции выделяют следующие типы пластид:

Пропластиды — предшественники остальных типов пластид. Они дифференцируются в другие пластиды.

Лейкопласты — бесцветные пластиды. Располагаются в запасающих тканях (клубнях, корневищах). Служат для запасания питательных веществ.

Выделяют следующие типы лейкопластов: амилопласты, элайопласты, протеинопласты.

  • Амилопласты — внешне похожи на пропластиды, но в строме содержатся гранулы крахмала. Амилопласты, как правило, присутствуют в запасающих органах растений, в частности в клубнях картофеля. Амилопласты высших растений могут превращаться в хлоропласты.

  • Элайопласты — служат для запасания жиров.

  • Протеинопласты — служат для запасания белков.


Следующий тип пластид — этиопласты.

  • Этиопласты, или темновые пластиды, развиваются из пропластид в темноте, при освещении они превращаются в хлоропласты.
    Хлоропласты — зеленые пластиды за счет пигмента хлорофилла. Преимущественно находятся в зеленых частях растения (стебли, листья). Основная функция — фотосинтез.

  • Хромопласты — красные/желтые пластиды за счет содержащихся в них пигментов — каротиноидов. Находятся в лепестках и плодах растений. Их основная функция — окрашивание лепестков и плодов. Хромопласты могут развиваться из пропластид или повторно дифференцироваться из хлоропластов; также хромопласты могут превращаться в хлоропласты.

Зафиксируем информацию об основных типах пластид в таблице.

Тип пластиды Цвет Место нахождения Функция
Хлоропласт зеленые зеленые части растения фотосинтез
Хромопласт красные/желтые лепестки, плоды окрашивание лепестков и плодов
Лейкопласт бесцветные запасающие ткани (в клубнях, корневищах) запас питательных веществ

Пластиды каждого типа имеют свое строение и несут свои, им присущие функции. Однако возможны переходы пластид из одного типа в другой.

Теория симбиогенеза (происхождение митохондрий и хлоропластов)

Современная теория симбиогенеза утверждает, что митохондрии и хлоропласты – потомки определённых групп бактерий, которые вступили в симбиоз с предками современных эукариот. В ходе эволюции бактерии-эндосимбионты превратились в полуавтономные органоиды. Они сохранили способность синтезировать некоторые белки автономно от клетки-хозяина и способность размножаться путем деления. Но значительная часть генетического материала митохондрий и хлоропластов переместилась в ядро. В результате эти органоиды утратили способность размножаться вне клетки-хозяина, свойственную многим симбиотическим бактериям.

Доказательства теории симбиогенеза:

  • имеют собственный генетический аппарат – кольцевая молекула ДНК без гистонов,

  • имеют свой аппарат синтеза белка – рибосомы прокариотического типа,

  • размножаются бинарным делением независимо от деления клетки,

  • двуслойная мембрана: внутренний слой сходен по составу с бактериальными клетками, а внешний – с мембранами пищеварительных вакуолей эукариот (это не случайно, т.к. бактерия была съедена эукариотической клеткой, а значит, оказалась в пищеварительной вакуоли).