Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классы Однодольные и Двудольные Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Строение цветка Строение семени Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов
Зоология
Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Тип Кольчатые черви Тип Плоские черви Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Классы моллюсков Общая характеристика животных Тип Хордовые Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Тип Круглые черви Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные Подтип Оболочники Классы членистоногих Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Половая система Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Сердечно-сосудистая система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Покровная система Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Роль витаминов
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Геологические эры Определение вида и популяции
Организм как биологическая система
Ненаследственная изменчивость Органогенез Типы размножения Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Гаметогенез Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Наследственные заболевания

Наследственные заболевания – это заболевания, возникновение которых связано с дефектами и нарушениями в генетическом аппарате клеток.

Многие признаки наследуются моногенно, т. е. определяются одним геном и наследуются в соответствии с законами Менделя. Моногенных признаков описано более тысячи. Среди них есть как аутосомные, так и сцепленные с полом. Некоторые из них приведены ниже.

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1. Фенилкетонурия – это моногенное заболевание, которое обусловленное мутацией одного гена, нарушающей нормальный цикл превращения фенилаланина.

У больных эта аминокислота накапливается в клетках. Болезнь сопровождается выраженной неврологической симптоматикой (повышенной возбудимостью), микроцефалией (маленькая голова) и в итоге приводит к идиотии.

2. Гемофилия – наследственное заболевание крови, которое характеризуется нарушением свёртываемости крови и проявляется в частых кровоизлияниях. Ген гемофилии локализован в половой X-хромосоме, поэтому обычно болезнь проявляется у лиц мужского пола (т.к. половая Y-хромосома не несёт эту аллель, то наблюдается проявление рецессивного признака XhY), а женщины являются носителями гена гемофилии. Самой известной носительницей гемофилии в истории была королева Виктория. Заболевание получило такие названия: «викторианская болезнь» и «царская болезнь». Гемофелией страдали её внуки и правнуки, включая российского царевича Алексея Николаевича. Иногда в царских семьях для сохранения титула допускались браки между близкими родственниками, отчего частота встречаемости гемофилии была выше.

3. Синдром Морфана (арахнодактилия), или болезнь “паучьих пальцев”. Помимо усиленного роста конечностей (пальцев), у больных наблюдается астения, порок сердца, вывих хрусталика глаза и другие аномалии.

Болезнь протекает на фоне повышенного интеллекта, в связи с чем ее называют “болезнью великих людей”. Ею болели, в частности, американский президент А. Линкольн и выдающийся скрипач Н. Паганини.

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4. «Синдром кошачьего крика» - это наследственное заболевание, которое сопровождается хромосомной мутацией, т.е. утратой плеча 5-й хромосомы. Эта мутация приводит к патологическому развитию гортани, что вызывает характерный плач ребенка. Болезнь несовместима с жизнью.

Только около 14% больных с этим синдромом переживают возраст 10 лет.

5. Болезнь Дауна является результатом присутствия в кариотипе лишней хромосомы из 21-й пары (трисомия по 21-й хромосоме). Причиной служит нерасхождение половых хромосом в мейозе при образовании половых клеток у матери. В зоне риска находятся женщины, решившие завести ребёнка после 35 лет.


Отдельную категорию наследственных болезней составляют синдромы, связанные с изменением нормального количества половых хромосом. Как и болезнь Дауна, они возникают при нарушении процесса расхождения хромосом в гаметогенезе у матери.

Например, при возникновении у мужчин комбинации половых хромосом ХХY, вместо нормальных XY, возникает синдром Клайнфельтера. Болезнь характеризуется умственной отсталостью, непропорциональным ростом конечностей, очень маленькими семенниками, отсутствием сперматозоидов. ненормальным развитием молочных желез и другими патологическими признаками.

Увеличение числа Х-хромосом в сочетании с одной Y-хромосомой не изменяет определение мужского пола, а лишь усиливает синдром Клайнфельтера. Впервые кариотип ХХYY был описан в 1962 г. у 15-летнего мальчика со значительной умственной отсталостью, евнухоидными пропорциями тела, с уменьшенными в размере яичками и оволосением по женскому типу. Подобные же признаки характерны для больных с кариотипом ХХХYY.

Рис. 1 – синдром Клайнфельтера, 2 - синдром Тернера-Шерешевского

Отсутствие одной из двух Х-хромосом в кариотипе женщины (ХО) вызывает развитие синдрома Тернера-Шерешевского. Больные женщины обычно низкорослы, менее 140 см, коренасты, со слабо развитыми молочными железами, имеют характерные крыловидные складки на шее. Как правило, они бесплодны из-за недоразвития половой системы. Чаще всего беременность при этом синдроме приводит к самопроизвольному аборту. Только около 2% больных женщин сохраняют беременность до конца.

Трисомия (ХХХ) или полисомия по Х-хромосоме у женщин часто вызывает заболевание, сходное с синдромом Тернера-Шерешевского.

Геномные мутации

Причина Заболевание
Трисомия в 21 паре хромосом Синдром Дауна
Трисомия в 18 паре хромосом Синдром Эдвардса
Трисомия в 13 паре хромосом Синдром Патау
XXY (самый частый), XYY, XXXY, XXXXY, XXXYY Синдром Клайнфельтера
X0 (45 хромосом) Синдром Шерешевского-Тернера