Наследственные заболевания

Многие признаки наследуются моногенно, т. е. определяются одним геном и наследуются в соответствии с законами Менделя. Моногенных признаков описано более тысячи. Среди них есть как аутосомные, так и сцепленные с полом. Некоторые из них приведены ниже.
У больных эта аминокислота накапливается в клетках. Болезнь сопровождается выраженной неврологической симптоматикой (повышенной возбудимостью), микроцефалией (маленькая голова) и в итоге приводит к идиотии.
Болезнь протекает на фоне повышенного интеллекта, в связи с чем ее называют “болезнью великих людей”. Ею болели, в частности, американский президент А. Линкольн и выдающийся скрипач Н. Паганини.
Только около 14% больных с этим синдромом переживают возраст 10 лет.
Отдельную категорию наследственных болезней составляют синдромы, связанные с изменением нормального количества половых хромосом. Как и болезнь Дауна, они возникают при нарушении процесса расхождения хромосом в гаметогенезе у матери.
Например, при возникновении у мужчин комбинации половых хромосом ХХY, вместо нормальных XY, возникает синдром Клайнфельтера. Болезнь характеризуется умственной отсталостью, непропорциональным ростом конечностей, очень маленькими семенниками, отсутствием сперматозоидов. ненормальным развитием молочных желез и другими патологическими признаками.
Увеличение числа Х-хромосом в сочетании с одной Y-хромосомой не изменяет определение мужского пола, а лишь усиливает синдром Клайнфельтера. Впервые кариотип ХХYY был описан в 1962 г. у 15-летнего мальчика со значительной умственной отсталостью, евнухоидными пропорциями тела, с уменьшенными в размере яичками и оволосением по женскому типу. Подобные же признаки характерны для больных с кариотипом ХХХYY.
Рис. 1 – синдром Клайнфельтера, 2 - синдром Тернера-Шерешевского
Отсутствие одной из двух Х-хромосом в кариотипе женщины (ХО) вызывает развитие синдрома Тернера-Шерешевского. Больные женщины обычно низкорослы, менее 140 см, коренасты, со слабо развитыми молочными железами, имеют характерные крыловидные складки на шее. Как правило, они бесплодны из-за недоразвития половой системы. Чаще всего беременность при этом синдроме приводит к самопроизвольному аборту. Только около 2% больных женщин сохраняют беременность до конца.
Трисомия (ХХХ) или полисомия по Х-хромосоме у женщин часто вызывает заболевание, сходное с синдромом Тернера-Шерешевского.
Геномные мутации
|Причина
|Заболевание
|Трисомия в 21 паре хромосом
|Синдром Дауна
|Трисомия в 18 паре хромосом
|Синдром Эдвардса
|Трисомия в 13 паре хромосом
|Синдром Патау
|XXY (самый частый), XYY, XXXY, XXXXY, XXXYY
|Синдром Клайнфельтера
|X0 (45 хромосом)
|Синдром Шерешевского-Тернера