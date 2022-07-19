Лишайники – комплексные организмы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии
Эволюция живой природы
Геологические эры Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы естественного отбора Определение вида и популяции Свойства популяции Результаты эволюции
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Смена сообществ Водные экосистемы Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов
Зоология
Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Общая характеристика животных Тип Кольчатые черви Подтип Оболочники Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Тип Плоские черви Классы моллюсков Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Бесчерепные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Членистоногие Классы членистоногих Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие
Организм человека и его здоровье
Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Покровная система Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Дыхательная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Опорно-двигательный аппарат Ткани в организме человека Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система
Микробиология, микология
Характеристика грибов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов
Организм как биологическая система
Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Отдел Мхи Отдел Голосеменные Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Отдел Папоротникообразные
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека

Лишайники – комплексные организмы

Лишайники – симбиотические организмы, сочетающие в себе зеленую водоросль (иногда – цианобактерии) и гриб.

Лишайник = зеленая водоросль (или цианобактерия) + гриб

Картинки по запросу "лишайник""

Такое сожительство подразумевает взаимную выгоду.

  • Растение, будучи автотрофом, поставляет гетеротрофу-грибу необходимые ему органические вещества.

  • Гриб, способный поглощать из почвы воду и минеральные вещества, отдает часть их водоросли. Кроме того, он защищает водоросль от высыхания, обеспечивая ее необходимой для жизни средой. Такое строение лишайника позволяет ему существовать в различных (даже крайне неблагоприятных) условиях и получать питание из воздуха, атмосферных осадков, влаги росы и тумана, и даже из частиц пыли, осевших на слоевище. Их можно встретить даже на голых скалах и камнях, на черепице домов, и в других тяжелых для жизни условиях.

Строение лишайника

Тело лишайника представлено слоевищем.

Обычно они имеют серый, реже – светлый или бурый цвет. Растут они крайне медленно, и их возраст достигает иногда сотен лет.

По внешнему виду лишайники делят на накипные, листоватые и кустистые. Накипные лишайники являются наиболее просто организованными и формируют 80 – 90% всех видов.

Накипные: слоевище имеет вид корочки, плотно сросшейся с субстратом. Плотно прилегают к поверхности произрастания.

Листоватые: в виде пластинок, похожих на сухие листья.

Кустистые: слоевище имеет вид кустиков – плотно собранных гифов.

Картинки по запросу "листоватые лишайники""

Размножение лишайников

Лишайники чаще всего размножаются следующими способами:

  • Кусочками слоевища, которые случайно отламываются, а потом прорастают, образуя новый организм;

  • Специальными частицами – соредиями, в которых клетки водорослей окружены гифами.

Такие частицы могут располагаться на поверхности лишайника либо внутри таллома. Со временем таллом лопается и частицы разлетаются. При прорастании они образуют новые талломы.

Вегетативное размножение лишайников

Кроме этого, гриб лишайника размножается спорами. Споры – это мелкие клетки гриба, которые после созревания вылетают из лишайника. Встретив соответствующий вид водоросли, споры прорастают и образуют с ней новый лишайник.

Экология лишайников

Жизнедеятельность лишайников очень интересна.

  • Лишайники очень чувствительны к загрязнениям воздуха, поэтому их не встретишь в черте города или в промышленной зоне, и их называют «индикаторами чистоты».

  • Лишайники могут расти там, где не могут существовать никакие другие растения, поэтому их называют «пионерами растительности».

  • Лишайники играют очень важную роль в почвообразовании, так как они способны выделять различные кислоты, расщепляющие непригодный для жизни субстрат, и перерабатывать его в почву.

Таким образом, вместе с бактериями, грибами и другими водорослями они создают условия для жизни других, более развитых организмов, в том числе растений и животных.

Для человека:

  • Интересны кормовые лишайники (например, ягель) – он служит пищей для оленей, косулей, маралов

  • Некоторые виды лишайников используются в пищу самим человеком. Также лишайники использует парфюмерная, химическая и фармацевтическая промышленность.