Учебник по химии
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Содержание учебника
11 класс
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Задачи на концентрациюПравила работы в лабораторииРасчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объемных отношений газов по химической реакцииРасчет с использованием понятия "Массовая доля" веществаТермохимияХимическое производство 1: металлы, аммиакХимическое производство 2: метанол, серная кислотаХимическое производство 3: ВМС
Неорганическая химия
Взаимосвязь неорганических веществКачественные реакции в неорганической химииКлассификация неорганических веществНоменклатура неорганических веществХимические свойства активных и средней активности металловХимические свойства неактивных металловХимические свойства неметаллов V и IV групп и водородаХимические свойства неметаллов VI и VII группХимические свойства оксидовХимические свойства оснований и кислотХимические свойства солей
Органическая химия
Белки и жирыКачественные реакции в органической химииКлассификация органических веществКлассификация реакций в органической химииМеханизмы реакций в органической химииНоменклатура органических веществОкислительно-восстановительные реакции в органической химииОсновные понятия в органической химииУглеводороды 1: алканыУглеводороды 2: алкены, циклоалканыУглеводороды 3: алкины, алкадиеныУглеводороды 4: ароматические соединения (арены)УглеводыХимические свойства альдегидов и кетоновХимические свойства аминов и аминокислотХимические свойства карбоновых кислот и эфировХимические свойства спиртовХимические свойства фенолов
Теоретические основы в химии
Гидролиз и среда водных растворовЗакономерности изменения свойств в таблице МенделееваОкислительно-восстановительные реакцииОкислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обменаСкорость химической реакцииСтепень окисления и валентностьСтроение электронной оболочкиТипы кристаллических решётокТипы химической связиХимическое равновесиеЭлектролитическая диссоциация
10 класс
Органическая химия
Белки и жирыГетероциклыГибридизацияГомологиЖизнь и ВМСИзомерияКачественные реакции в органической химииКлассификация органических веществКлассификация реакций в органической химииМеханизмы реакций в органической химииНахождение молекулярной формулы органического веществаНоменклатура органических веществОкислительно-восстановительные реакции в органической химииПолучение ВМССвойства ВМСУглеводороды 1: алканыУглеводороды 2: алкеныУглеводороды 3: циклоалканыУглеводороды 4: алкиныУглеводороды 5: алкадиеныУглеводороды 6: ароматические соединения (арены)УглеводыХимические свойства альдегидов и кетоновХимические свойства аминовХимические свойства аминокислотХимические свойства карбоновых кислот и эфировХимические свойства спиртовХимические свойства фенолов
9 класс
Неорганическая химия
Классификация неорганических веществНоменклатура неорганических веществХимические свойства активных и средней активности металловХимические свойства неметаллов V и IV групп и водородаХимические свойства неметаллов VI и VII группХимические свойства оксидовХимические свойства оснований и кислотХимические свойства солей
Теоретическая химия
8 класс
Неорганическая химия
Теоретическая химия
Введение в химиюКовалентная полярная химическая связьКоличество веществаМассовая и объемная долиМеталлическая химическая связьМолекулярная и атомная массыМолярный объяем газовОкислительно-восстановительные реакцииРастворение. Растворимость веществ в водеРасчет по химическим уравнениямРасчетные задачиРеакции ионного обменаСтепень окисленияСтроение электронных оболочекТаблица МенделееваТипы кристаллических решётокТипы химических реакцийФизические явления в химииХимические реакцииХимические уравнения