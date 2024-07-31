Учебник по химии

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.
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Содержание учебника
11 класс
10 класс
9 класс
8 класс