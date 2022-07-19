Органогенез

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Зоология
Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Хордовые Общая характеристика класса Птицы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Одноклеточные организмы Классы моллюсков Тип Членистоногие Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Общая характеристика животных Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Инфекционные заболевания человека Ткани в организме человека Отделы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Выделительная система Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Перифирическая нервная система Дыхательная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Органы чувств Железы пищеварительной системы
Микробиология, микология
Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Геологические эры Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование
Организм как биологическая система
Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Половое размножение
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Отдел Мхи Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и разнообразие плодов Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Строение цветка
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Основы селекции организмов
Селекция животных Селекция микроорганизмов Селекция растений
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Органогенез

После гаструляции начинается следующий этап в развитии зародыша — дифференцировка зародышевых листков и закладка органов – органогенез.

Вначале происходит формирование осевых органов — нервной системы, хорды и пищеварительной трубки. Стадия, на которой осуществляется закладка осевых органов, называется нейрулой.

Из эктодермы у позвоночных формируется нервная трубка, развивается наружный покров кожи — эпидермис, и его производные (ногти, волосы, сальные и потовые железы), эпителий рта, носа, анального отверстия, выстилка прямой кишки, эмаль зубов, воспринимающие клетки органов слуха, обоняния, зрения и т. д.

Из энтодермы развиваются эпителиальные ткани, выстилающие пищевод, желудок, кишечник, дыхательные пути, легкие или жабры, печень, поджелудочную железу, эпителий желчного и мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, щитовидную и околощитовидную железы.

Производными мезодермы являются соединительнотканная основа кожи (дерма), вся собственно соединительная ткань, кости скелета, хрящи, кровеносная и лимфатическая системы, дентин зубов, брыжейка, почки, половые железы, мускулатура.

Таблица 1. Производные зародышевых листков

Эктодерма Энтодерма Мезодерма

Нервная система (головной мозг, спинной мозг, ганглии, нервы, рецепторные клетки органов чувств)

Эпидермис кожи и его производные (ногти, волосы, потовые железы)

Эпителий ротовой полости и полости анального отверстия

Хрусталик глаза

Зубная эмаль

Пищеварительная система (печень, поджелудочная железа, кишечник, желудок)

Дыхательная система (лёгкие, трахея, бронхи)

Эпителий желудка, пищевода, кишечника

Эпителий трахеи, бронхов, лёгких

Эпителий желчного пузыря

Эпителий мочевого пузыря

Эпителий мочеиспускательного канала

Щитовидная и паращитовидная железа

Половая система (семенники, яичники и органы половой системы)

Мышечная ткань (гладкая, поперечнополосатая, сердечная)

Кровеносная система (сердце, кровеносные сосуды)

Выделительная система (почки, мочеточник, мочевой пузырь, уретра)

Соединительная ткань (костная, хрящевая, кровь, лимфа)

Дерма кожи

Дентин зубов

Брыжейка

Хорда

Зародыш животных развивается как единый организм, в котором все клетки, ткани и органы находятся в тесном взаимодействии. При этом один зачаток оказывает влияние на другой, в значительной мере определяя путь его развития. Кроме того, на темпы роста и развития зародыша оказывают влияние внешние и внутренние условия.

Зародышевые оболочки

Эмбриональное развитие организмов протекает по-разному у разных типов животных, но во всех случаях необходимая связь зародыша со средой обеспечивается специальными внезародышевыми органами, функционирующими временно и называемыми провизорными. Примерами таких временных органов являются желточный мешок у личинок рыб, плацента у млекопитающих.

Развитие зародышей высших позвоночных животных, в том числе и человека, на ранних стадиях развития весьма похоже на развитие ланцетника, но у них, уже начиная со стадии бластулы, наблюдается появление специальных зародышевых органов — дополнительных зародышевых оболочек (хориона, амниона и аллантоиса), обеспечивающих защиту развивающегося зародыша от высыхания и различного рода воздействий среды.

Наружная часть сферического образования, развивающегося вокруг бластулы, называется хорионом. Эта оболочка покрыта ворсинками. У плацентарных млекопитающих хорион вместе со слизистой оболочкой матки образует детское место, или плаценту, обеспечивающую связь плода с материнским организмом.

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Второй зародышевой оболочкой является амнион (лат. amnion — околозародышевый пузырь). Амнион зародыша заполнен жидкостью.

Амниотическая жидкость — водный раствор белков, сахаров, минеральных солей, содержащий также гормоны. Количество этой жидкости у шестимесячного зародыша человека достигает 2 л, а к моменту родов — 1 л. Стенка амниотической оболочки — производное экто- и мезодермы.

Аллантоис (лат. alios — колбаса, oidos — вид) — третья зародышевая оболочка. Это зачаток мочевого мешка.

У различных позвоночных животных его функции различны. У пресмыкающихся и птиц в нем накапливаются продукты жизнедеятельности зародыша до вылупливания из яйца. У зародыша человека он не достигает больших размеров и исчезает на третьем месяце эмбрионального развития.

Анамнии (низшие позвоночные животные: круглоротые, рыбы, земноводные) – организмы, в процессе эмбриогенеза которых не возникает зародышевых оболочек – амниона и аллантоиса). Связаны с водной средой на протяжении всего онтогенеза или на некоторых его стадиях.

Амниоты (высшие позвоночные животные: пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие) – организмы, для которых характерно образование зародышевых оболочек вокруг зародыша. Эмбриональное развитие амниот протекает в яйцах, откладываемых на суше, или в организме матери.