Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Системы регуляции
Ткани и органы в организме человека Головной мозг Иммунитет. Иммунология и здоровье Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция Эндокринная система. Гуморальная регуляция Соматический и вегетативный отделы нервной системы Строение и функции нервной системы Внутренняя среда организма. Кровь Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг
Системы органов
Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Этапы дыхания. Легочные объемы Пищеварение в тонкой и толстой кишке Дыхательная система Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Культура ухода за кожей Покровная система Репродуктивная система Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Мочевыделительная система Органы пищеварительной системы Культура питания Лимфатическая система Обмен веществ и питание Витамины и их значение для организма Первая помощь при обмороках и кровотечениях
Факторы здоровья человека
Двумембранные органоиды животных клеток Соматические и половые клетки. Деление клеток Наследственность и здоровье Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Одномембранные органоиды животных клеток Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки Немембранные органоиды животных клеток
Связь с окружающей средой
Гигиена органов чувств и здоровье Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы
Опорно-двигательный аппарат
Осевой скелет. Скелет конечностей и головы Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей

Науки об организме человека. Культура здоровья – основа полноценной жизни

Биология - наука, изучающая живые организмы, т.е. формы, уровни и проявления жизни с целью сбора и систематизации знаний, и использовании их в практической деятельности.

Науки о строении и функциях организма

  • Цитология – это раздел биологии, изучающий живые клетки, их органеллы, их строение, функционирование, процессы клеточного размножения, старения и смерти.

  • Гистология – это раздел биологии, изучающий строение, жизнедеятельность и развитие тканей живых организмов.

  • Анатомия – это наука, изучающая внутреннее строение организма человека.

  • Генетика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

  • Эмбриология – наука о закономерностях развития зародыша.

  • Молекулярная биология – это наука, изучающая молекулярные основы жизнедеятельности.

  • Физиология - наука о функциях отдельных органов, их систем и организма в целом.

  • Медицинская биология - это наука о людях, их происхождении, эволюции и географическом распространении, об изменении численности человеческих популяций и их структуры во времени и пространстве.

  • Гигиена - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний.

На знании наук о человеке строится медицина.

Медицина — это система научных знаний и практических мер, направленных на предупреждение, распознавание и лечение заболеваний.

Методы современной медицины

Для изучения строения, работы внутренних органов медицина использует рентгеновские лучи, ультразвук и различную электронику, при этом не причиняя людям беспокойство. Медики и химики постоянно создают новые вакцины и лекарства, в том числе антибиотики, и победили такие ужасные заболевания как чума, полиомиелит и черная оспа. А успехи в иммунологии и хирургии позволяют осуществить операции по пересадке органов.

Культура здоровья – основа полноценной жизни

Здоровье – состояние полного физического, психического, социального и духовного благополучия. Здоровье должно обеспечивать человеку возможность вести полноценную и активную жизнь

Существует несколько типов здоровья:

  • Физическое - отсутствие заболеваний тела, оптимальное состояние всех органов и систем органов, всех жизненных функций человека

  • Психическое – состояние нервной системы, которое обеспечивает общее душевное равновесие, способность человека приспосабливаться к многообразным меняющимся обстоятельствам, способность противостоять стрессу, регулировать свое поведение по отношению к себе, природе и другим людям

  • Репродуктивное - благополучие репродуктивной (половой) системы человека, которая обеспечивает функцию продолжения рода

  • Социальное и духовное здоровье – благополучие в качестве активной личности, части общества, с развитой волей, ответственностью, нравственными идеалами, а также материальное и экологическое благополучие.

Для того, чтобы сохранить здоровье, необходимо выработать соответствующую культуру поведения. Для этого нужно совершенствовать все стороны человеческой жизни. Биологическая часть включает в себя ведение здорового образа жизни, правильное питание, регулярное посещение врачей, установки всех необходимых прививок и прочее. Социальная сторона также важна, в нее входит разумное потребление, удовлетворение материальных потребностей в меру, бережное отношение к природе и окружающим людям.