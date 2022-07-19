Науки об организме человека. Культура здоровья – основа полноценной жизни

Биология - наука, изучающая живые организмы, т.е. формы, уровни и проявления жизни с целью сбора и систематизации знаний, и использовании их в практической деятельности.

Науки о строении и функциях организма

Цитология – это раздел биологии, изучающий живые клетки, их органеллы, их строение, функционирование, процессы клеточного размножения, старения и смерти.

Гистология – это раздел биологии, изучающий строение, жизнедеятельность и развитие тканей живых организмов.

Анатомия – это наука, изучающая внутреннее строение организма человека.

Генетика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Эмбриология – наука о закономерностях развития зародыша.

Молекулярная биология – это наука, изучающая молекулярные основы жизнедеятельности.

Физиология - наука о функциях отдельных органов, их систем и организма в целом.

Медицинская биология - это наука о людях, их происхождении, эволюции и географическом распространении, об изменении численности человеческих популяций и их структуры во времени и пространстве.

Гигиена - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний.

На знании наук о человеке строится медицина.

Медицина — это система научных знаний и практических мер, направленных на предупреждение, распознавание и лечение заболеваний.

Методы современной медицины

Для изучения строения, работы внутренних органов медицина использует рентгеновские лучи, ультразвук и различную электронику, при этом не причиняя людям беспокойство. Медики и химики постоянно создают новые вакцины и лекарства, в том числе антибиотики, и победили такие ужасные заболевания как чума, полиомиелит и черная оспа. А успехи в иммунологии и хирургии позволяют осуществить операции по пересадке органов.

Культура здоровья – основа полноценной жизни

Здоровье – состояние полного физического, психического, социального и духовного благополучия. Здоровье должно обеспечивать человеку возможность вести полноценную и активную жизнь

Существует несколько типов здоровья:

Физическое - отсутствие заболеваний тела, оптимальное состояние всех органов и систем органов, всех жизненных функций человека

Психическое – состояние нервной системы, которое обеспечивает общее душевное равновесие, способность человека приспосабливаться к многообразным меняющимся обстоятельствам, способность противостоять стрессу, регулировать свое поведение по отношению к себе, природе и другим людям

Репродуктивное - благополучие репродуктивной (половой) системы человека, которая обеспечивает функцию продолжения рода

Социальное и духовное здоровье – благополучие в качестве активной личности, части общества, с развитой волей, ответственностью, нравственными идеалами, а также материальное и экологическое благополучие.

Для того, чтобы сохранить здоровье, необходимо выработать соответствующую культуру поведения. Для этого нужно совершенствовать все стороны человеческой жизни. Биологическая часть включает в себя ведение здорового образа жизни, правильное питание, регулярное посещение врачей, установки всех необходимых прививок и прочее. Социальная сторона также важна, в нее входит разумное потребление, удовлетворение материальных потребностей в меру, бережное отношение к природе и окружающим людям.