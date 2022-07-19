Законы генетики

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Тип Моллюски Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Подтип Оболочники Классы членистоногих Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Подтип Бесчерепные Тип Хордовые Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Строение семени Вегетативные органы растений. Побег Классы Однодольные и Двудольные Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Отдел Голосеменные Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей
Генетика
Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Перифирическая нервная система Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Покровная система Эндокринная система Половая система Дыхательная система Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Ткани в организме человека Сердечно-сосудистая система
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Типы размножения Половое размножение Эмбриональный период развития Органогенез Мутационная изменчивость Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов

Законы генетики

Генетическая символика

Предложена Г. Менделем, используется для записи результатов скрещиваний:

Р — родители;
F — потомство, число внизу или сразу после буквы указывает на порядковый номер поколения (F1— гибриды первого поколения — прямые потомки родителей, F2 — гибриды второго поколения — возникают в результате скрещивания между собой гибридов F1);
× — значок скрещивания;
G — гаметы;
A — доминантный ген,
а — рецессивный ген;
АА — гомозигота по доминанте,
аа — гомозигота по рецессиву,
Аа — гетерозигота.

Закон единообразия гибридов первого поколения, или первый закон Менделя

В 1865 году Г. Мендель опубликовал труд «Опыты над растительными гибридами».

Успеху работы Менделя способствовал удачный выбор объекта для проведения скрещиваний — различные сорта гороха.

Особенности гороха:

1) просто выращивается и имеет короткий период развития;

2) имеет многочисленное потомство;

3) имеет большое количество хорошо заметных альтернативных признаков (окраска семян — зеленая или желтая; форма семени — морщинистая или гладкая; окраска боба — желтая или зеленая; форма боба — округлая или с перетяжками; высота стебля — длинный или короткий и т. д.);

4) является самоопылителем, в результате чего имеет большое количество чистых линий, устойчиво сохраняющих свои признаки из поколения в поколение.

Опыты по скрещиванию разных сортов гороха Мендель проводил в течение восьми лет, начиная с 1854 года. Мендель взял сорта гороха с желтыми и зелёными семенами и произвел их искусственное перекрестное опыление. Гибриды первого поколения имели жёлтые семена. Мендель пришел к выводу, что у гибридов первого поколения из каждой пары альтернативных признаков проявляется только один, а второй как бы исчезает. Проявляющийся у гибридов первого поколения признак Мендель назвал доминантным, а подавляемый — рецессивным.

Первый закон Менделя:

При моногибридном скрещивании гомозиготных особей, имеющих разные значения альтернативных признаков, гибриды являются единообразными по генотипу и фенотипу.

Генетическая схема закона единообразия Менделя (первый закон Менделя) желтый цвет горошин, а зеленый цвет горошин):

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Закон расщепления, или второй закон Менделя

Г. Мендель дал возможность самоопылиться гибридам первого поколения. У полученных таким образом гибридов второго поколения проявился не только доминантный, но и рецессивный признак.

Явление, при котором часть гибридов второго поколения несет доминантный признак, а часть — рецессивный, называют расщеплением. Причем, наблюдающееся у гибридов расщепление не случайное, а подчиняется определенным количественным закономерностям. На основе этого Мендель сделал еще один вывод: при скрещивании гибридов первого поколения в потомстве происходит расщепление признаков в определенном числовом соотношении.

Второй закон Менделя:

При моногибридном скрещивании гетерозиготных особей у гибридов имеет место расщепление по фенотипу в отношении 3:1, по генотипу 1:2:1.

Генетическая схема закона расщепления Менделя желтый цвет горошин, а зеленый цвет горошин):

Для объяснения наблюдаемых явлений Мендель сделал ряд предположений, которые получили название «гипотезы чистоты гамет», или «закона чистоты гамет».

Закон чистоты гамет:

При образовании половых клеток в каждую гамету попадает только один ген из альтернативной пары.

Для доказательства своих предположений Г. Мендель использовал скрещивание, которое сейчас называют анализирующим.

Анализирующее скрещивание — скрещивание организма, имеющего неизвестный генотип, с организмом, гомозиготным по рецессиву (для определения генотипа первого организма).

Как видно из приведенной ниже генетической схемы, он действительно получил расщепление 1:1 и убедился в правильности своих предположений и выводов, но современниками он понят не был.

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Закон независимого комбинирования (наследования) признаков, или третий закон Менделя.

Организмы отличаются друг от друга по многим признакам. Поэтому, установив закономерности наследования одной пары признаков, Г. Мендель перешел к изучению наследования двух (и более) пар альтернативных признаков. Для дигибридного скрещивания Мендель брал гомозиготные растения гороха, отличающиеся по окраске семян (желтые и зеленые) и форме семян (гладкие и морщинистые). Желтая окраска (А) и гладкая форма (В) семян — доминантные признаки, зеленая окраска (а) и морщинистая форма (b) — рецессивные признаки.

Скрещивая растение с желтыми и гладкими семенами с растением с зелеными и морщинистыми семенами, Мендель получил единообразное гибридное поколение F1 с желтыми и гладкими семенами. От самоопыления 15-ти гибридов первого поколения было получено 556 семян, из них 315 желтых гладких, 101 желтое морщинистое, 108 зеленых гладких и 32 зеленых морщинистых (расщепление 9:3:3:1).

Третий закон Менделя:

При дигибридном скрещивании дигетерозигот у гибридов имеет место расщепление по фенотипу в отношении 9:3:3:1, по генотипу в отношении 4:2:2:2:2:1:1:1:1, признаки наследуются независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях.

Генетическая схема закона независимого комбинирования признаков

(третьего закона Менделя):

Анализ результатов скрещивания по фенотипу:

* желтые, гладкие — 9/16,

* желтые, морщинистые — 3/16,

* зеленые, гладкие — 3/16,

* зеленые, морщинистые — 1/16.

Расщепление по фенотипу 9:3:3:1.

Анализ результатов скрещивания по генотипу:

* AaBb — 4/16, * AABb — 2/16,

* AaBB — 2/16, * aaBb — 2/16,

* ААBB — 1/16, * Aabb — 2/16,

* ААbb — 1/16,* aaBB — 1/16,

* aabb — 1/16.

Расщепление по генотипу 4:2:2:2:2:1:1:1:1.

Внимание! Третий закон Менделя справедлив только для тех случаев, когда гены анализируемых признаков находятся в разных парах гомологичных хромосом (не сцеплены).

Прочитайте темы: “Сцепленное наследование”, “Генетика пола”, “Наследственные заболевания” и переходите к тестированию.