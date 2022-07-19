Эндокринная система

Железа — орган, вырабатывающий вещества различной химической природы за счёт деятельности секреторных клеток.

Все железы организма принято делить на железы:

Внутренней секреции = эндокринные (выделяют гормон в кровь): щитовидная железа, гипофиз, надпочечники, эпифиз, тимус (выделяют гормон в кровь): щитовидная железа, гипофиз, надпочечники, эпифиз, тимус Внешней (выделяют секрет в полость тела или за его пределы): потовые, сальные, слюнные, молочные железы Смешанной секреции (выделяют гормон в кровь+ секрет в полость тела или за его пределы): поджелудочная железа, половые железы.

Эндокринные железы

Все эндокринные железы выделяют гормоны.

Гормоны ― биологически активные вещества, вырабатывающиеся в специализирован­ных клетках желёз внутренней секреции, поступающие в кровь и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Классификация гормонов по химической природе

белковые гормоны (гормоны гипофиза, инсулин, глюкагон);

стероидные гормоны (половые гормоны, гормоны надпочечников);

гормоны – производные аминокислот (катехоламины, тиреоидные гормоны, серотонин, гистамин).

Ниже описаны основные железы внутренней секреции, в том числе эндокринная часть поджелудочной железы, а также их гормоны, заболевания при недостаточном и избыточном выделении гормона.

Гипофиз (промежуточный мозг)

-центральная железа, регулирующая функции зависимых от неё эндокринных желёз. Гипофиз располагается в промежуточном мозге и связан с гипоталамусом.

Гормон = Соматотропин (гормон роста) ― регулирует рост организма в молодом возрасте.

Гипофункция (мало)- карликовость с нормальными пропорциями тела.

Гиперфункция (много)- у детей ― гигантизм, у взрослых ― акромегалия.

Гормон = Тиреотропин ― стимулирует выработку и активацию тироксина (гормон щитовидной железы).

Гипофункция (мало) ― Дефицит гормона щитовидной железы (тироксина).

Гиперфункция (много) щитовидной железы = много тироксина.

Гормон = Фолликулостимулирующий гормон ― обеспечивает правильное формирование половых желез и их функционирование (выработку гамет).

Гипофункция (мало): У детей ― позднее половое созревание. У мужчин ― недоразвитие половых желез (яичек), торможение сперматогенеза. У женщин ― тормозятся рост и созревание фолликулов в яичнике, развитие молочных желез.

Гиперфункция (много): Усиление функции желез, часто приводит к маточным кровотечениям.

Гормон = Пролактин ― рост и развитие молочных желез, необходим для осуществления лактации.

Гипофункция (мало): Прекращение лактации.

Гиперфункция (много): Развивается бесплодие у мужчин и женщин.

Как уже было сказано выше, гипофиз тесно связан с гипоталамусом. Вместе они формируют гипоталамо-гипофизарную систему, участвующую в регуляции деятельности эндокринных желёз. Под влиянием того или иного типа воздействия гипоталамуса (выделение специальных гормонов) доли гипофиза выделяют свои гормоны, управляющие работой почти всей эндокринной системы человека.

Задняя доля гипофиза - нейрогипофиз - не синтезирует (!), а только выделяет в кровь два гормона: вазопрессин (антидиуретический гормон - АДГ) и окситоцин. Эти гормоны синтезируются нейронами гипоталамуса и по отросткам нейронов спускаются в нейрогипофиз, где попадают в кровь.

Вазопрессин усиливает реабсорбцию (всасывание) воды в канальцах нефрона, тем самым снижая выведение ее с мочой. При нарушении секреции АДГ объем мочи может возрастать до 20 литров в сутки! Такое состояние носит название несахарный диабет, так как подобно диабету характеризуется увеличением диуреза (объема мочи) и сильной жаждой.

Окситоцин играет важную роль во время родов - он стимулирует сокращения матки, способствую продвижению плода по родовым путям. У кормящих матерей окситоцин способствует лактации (секреции молока) в молочных железах при кормлении.

Эпифиз (шишковидное тело)

Эпифиз расположен в области промежуточного мозга, по форме напоминает шишку.

Гормон = Мелатонин ― регуляция суточных ритмов.

Гипофункция (мало): Преждевременное старение, ожирение, рак.

Гиперфункция (много): Снижение внимательности, повышение кровяного давления, заторможенность реакций, сезонные депрессии, ухудшение аппетита.

Гормон = Серотонин ― «гормон радости», регулирует гормональную функцию гипофиза.

Гипофункция (мало): Депрессивные состояния, повышение чувствительности болевой системы организма.

Гиперфункция (много): Может развиться серотониновый синдром (при передозировке антидепрессантами или наркотическими средствами).

Щитовидная железа

Щитовидная железа расположена на передней поверхности шеи, состоит из двух долей, соединённых перешейком. Гормоны щитовидной железы выполняют жизненно важные функции, стимулируя обмен веществ в организме.

Гормон = Тироксин (нужен йод) ― регулирует обмен веществ (ОВ)

Гипофункция (мало)- у взрослых ― микседема = отечность, понижение обмена веществ и возбудимости нервной системы, ожирение. У детей ― карликовость с нарушением пропорций тела и кретинизм.

Гиперфункция (много)- базедова болезнь = повышенная возбудимость нервной системы, повышение обмена веществ, похудение.

Паращитовидные железы*

*на экзамене встречаются крайне редко, но знать необходимо для общего представления.

Паращитовидные железы – две пары мелких желез, расположенных на задней поверхности щитовидной железы.

Гормон = Паратиреодиный горомн (паратгормон)- регулирует уровня ионов Ca2+ в крови, стимулирует остеокласты (клетки, разрушающие костную ткань)

Гипофункция (мало)- в результате падения уровня кальция в крови возникают судороги мышц (тетания), задержка развития зубов у детей раннего возраста. Возможна смерть вследствие судорог дыхательных мышц

Гиперфункция (много)- повышения уровня кальция в крови, понижение количества фосфата => разрушение костной ткани, паталогические переломы костей.

Надпочечники

Надпочечники – парный орган, прилежащий к верхнему полюсу почек и состоящий из коркового и мозгового вещества.

Гормон = Адреналин (гормон внутреннего слоя) ― ускоряет работу сердца, сужает кровеносные сосуды, тормозит пищеварение, расщепляет гликоген.

Гипофункция (мало): практически не наблюдается.

Гиперфункция (много): Ускорение пульса, повышение давления и так далее.

норадреналин. Норадреналин – нейромедиатор (биологически активное вещество, обеспечивающее химическую передачу нервного импульса в синапсах). Предшественником адреналина являетсяНорадреналин – нейромедиатор (биологически активное вещество, обеспечивающее химическую передачу нервного импульса в синапсах). Норадреналин поддерживает тонус кровеносных сосудов, способствует расщеплению гликогена и жиров, снижает ЧСС.

Гормон = Кортикоиды (гормон внешнего слоя) ― регулируют обмен минеральных и органических веществ, выделение половых гормонов, активность аллергических и воспалительных реакций.

Гипофункция (мало): Бронзовая болезнь = кожа с бронзовым оттенком, слабость, похудение.

Гиперфункция (много): У детей ― раннее половое созревание с быстрым прекращением роста. У взрослых ― нарушение появления вторичных половых признаков.

Поджелудочная железа

Гормон = Инсулин ― регулирует содержание глюкозы в крови, синтез гликогена из избытка глюкозы, отложение жира.

Гипофункция (мало): сахарный диабет = повышение уровня сахара в крови, появление сахара в моче.

Гиперфункция (много): Гипогликемия (недостаток глюкозы) = состояние вплоть до комы.

Гормон = Глюкагон ― регулирует образование глюкозы из гликогена (действие противоположно инсулину).

Гипофункция (мало): нарушает синтез инсулина и уровень глюкозы в крови.

Гиперфункция (много): Уровень глюкозы повышается.

Половые железы

Половые железы, или гонады ― семенники (яички) у мужчин и яичники у женщин относятся к числу желез со смешанной секрецией.

Внешняя секреция: образование гамет (яйцеклеток или сперматозоидов).

Внутренняя секреция: секреция мужских и женских половых гормонов и их выделение в кровь.

Половые гормоны способствуют эмбриональной дифференцировке, в последующем развитию половых органов и появлению вторичных половых признаков, определяют половое созревание и поведение человека.

Мужские половые гормоны (андрогены)

Все половые гормоны являются стероидами и синтезируются из одного предшественника ― холестерина. Наиболее важным из андрогенов является тестостерон.

Тестостерон участвует в половой дифференцировке гонады и обеспечивает развитие первичных и вторичных (мужской тип оволосения, низкий голос, характерное строение тела, особенности психики и поведения) половых признаков, появление половых рефлексов. Гормон участвует и в созревании мужских половых клеток — сперматозоидов.

Женские половые гормоны

Эти гормоны вырабатываются в женских половых железах – яичниках, во время беременности ― в плаценте, а также в небольших количествах клетками Сертоли семенников у мужчин.

В фолликулах яичников осуществляется синтез эстрогенов, желтое тело яичника продуцирует прогестерон.

Эстрогены стимулируют развитие первичных и вторичных женских половых признаков, развитие и рост молочных желез. Кроме того, эстрогены влияют на развитие костного скелета, ускоряя его созревание. Под влиянием этих гормонов изменяется эмоциональное и психическое состояние женщин.

Во время беременности эстрогены способствуют росту мышечной ткани матки, эффективному маточно-плацентарному кровообращению, вместе с прогестероном и пролактином — развитию молочных желез.

При овуляции в желтом теле яичника, которое развивается на месте лопнувшего фолликула, вырабатывается гормон — прогестерон. Главная функция прогестерона - подготовка эндометрия к имплантации оплодотворенной яйцеклетки и обеспечение нормального протекания беременности.

Нейрогуморальная регуляция

Нейрогуморальная регуляция — форма регуляции процессов в организме, при которой нервные импульсы и переносимые кровью и лимфой вещества выступают как звенья единого регуляторного процесса.

Гомеостаз, т. е. поддержание постоянства внутренней среды и уравновешивание организма с внешней средой, обеспечивается в основном за счет нейрогуморальной регуляции.

Нервная система передает сигналы в виде нервных импульсов, а эндокринная система при этом высвобождает гормональные вещества, которые переносятся кровью к органам.

Нейрогуморальная регуляция = нервные + гуморальные механизмы

Нейрогуморальная регуляция осуществляется посредством:

● нервной системы — передает сигналы в виде нервных импульсов;

● эндокринной системы — высвобождает гормональные вещества, которые переносятся кровью к органам.

Высшие центры нейрогуморальной регуляции находятся в гипоталамусе, а возникающее в коре головного мозга возбуждение передаётся через его подкорковые элементы посредством крови и лимфы в различные участки организма человека и животных.

Сравнительная характеристика нервной и гуморальной регуляции

№ ПРИЗНАКИ ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ НЕРВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 1 Возникновение в филогенезе Старейший вид регуляции Позднее (связано с появлением нервной системы) 2 Совершенство Менее совершенный Более совершенный 3 Характерна Для животных и растений Только для животных 4 Осуществляется с помощью Биологически активных веществ Нервных импульсов 5 Путь регуляции Кровь, лимфа и межклеточная жидкость Нейроны, которые соединяются с помощью синапсов 6 Область действия Широкая — органы и их системы Точно определена — определенные группы клеток 7 Скорость регуляции Относительно медленно Намного быстрее 8 Продолжительность действия Значительная — минуты, часы Незначительная 9 Доминирование Подчинена нервной системе Играет главную роль

Связь нервной и гуморальной регуляции организма

Нервный и гуморальный способы регуляции функций тесно связаны между собой. На деятельность нервной системы постоянно оказывают влияние приносимые с током крови химические вещества, а образование большинства химических веществ и выделение их в кровь находится под постоянным контролем нервной системы. Регуляция физиологических функций в организме не может осуществляться с помощью только нервной или только гуморальной регуляции — это единый комплекс нейрогуморальной регуляции функций.