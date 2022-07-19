Двойное оплодотворение цветковых

Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Биология
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Эндокринная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Роль витаминов Выделительная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Инфекционные заболевания человека Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Лимфатическая система
Микробиология, микология
Классификация грибов Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Физиология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Синтетическая теория эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Формы естественного отбора
Организм как биологическая система
Органогенез Гаметогенез Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Влияние вредных привычек на организм и стресса Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Характеристика растительного организма Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Побег Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Классы Однодольные и Двудольные Ткани высших растений Отдел Покрытосеменные Строение цветка Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли
Генетика
История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Тип Моллюски Тип Членистоногие Подтип Оболочники Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Тип Плоские черви Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Разнообразие класса Млекопитающие Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Разнообразие класса Земноводные
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы

Двойное оплодотворение цветковых

Двойное оплодотворение цветковых растений – особый тип оплодотво­рения, который наблюдается только у цветковых расте­ний. Процесс двойного оплодотво­рения был открыт на примере лилейных и де­тально изучен отечественным бота­ником Сергеем Гавриловичем Навашиным в 1898 г.

Оплодотворению у покрытосеменных предшествует микро - и мегаспорогенез.

  • Микроспорогенез протекает в пыльниках тычинок.

Диплоидные клетки образовательной ткани пыльника в результате мейоза превращаются в 4 гаплоидные микроспоры. Через некоторое время микроспора приступает к митотическому делению и преобразуется в мужской гаметофит – пыльцевое зерно. В пыльцевом зерне имеются две клетки: вегетативная и генеративная.

  • Макроспорогенез осуществляется в семязачатке.

Из материнской клетки нуцеллуса в результате мейоза образуются 4 мегаспоры, из которых в итоге остается только одна. Эта мегаспора сильно разрастается и оттесняет ткани нуцеллуса, формируя зародышевый мешок. Ядро зародышевого мешка делится 3 раза митозом. После первого деления два дочерних ядра расходятся к разным полюсам и там делятся два раза. Таким образом, на каждом полюсе находится по четыре ядра. Три ядра у каждого полюса обособляются в отдельные клетки, а два оставшихся перемещаются в центр и сливаются, образуя вторичное диплоидное ядро. На одном полюсе находятся две синергиды и одна – яйцеклетка. На другом полюсе располагаются антиподы. Таким образом, зрелый зародышевый мешок содержит 7 клеток.

Двойное оплодотворение = первый спермий сливается с яйцеклеткой + второй спермий сливается с центральной клеткой.

  • Попав на рыльце пестика, пыльца прорастает. При прорастании пыльцы образуется пыльцевая трубка, растущая по столбику вниз к семяпочке. Кончик пыльцевой трубки выделяет ферменты, растворяющие клетки столбика, так что создается возможность для дальнейшего ее прорастания. Ядро трубки остается в кончике растущей пыльцевой трубки.

  • Генеративное ядро мигрирует в пыльцевую трубку и делится с образованием двух ядер – ядер спермиев.

Зрелый мужской гаметофит состоит из пыльцевого зерна и пыльцевой трубки, ядра трубки и двух ядер спермиев, а также некоторого количества связанной с ними цитоплазмы.

Оба генеративных ядра проникают в макрогаметофит.

  • Одно из этих ядер перемещается к ядру яйцеклетки и сливается с ним; образующаяся в результате диплоидная зигота дает начало новому поколению спорофита.

  • Другое генеративное ядро перемещается к двум полярным ядрам, после чего все три ядра сливаются и образуют ядро эндосперма, содержащее тройной набор хромосом.

Внимание! Описанное явление двойного оплодотворения, приводящее к возникновению диплоидной зиготы и триплоидного эндосперма, специфично и характерно только для цветковых растений.

Момент оплодотворения

Развитие зародыша

После оплодотворения зигота многократно делится и формирует многоклеточный зародыш. В результате делений ядра эндосперма образуются клетки эндосперма, наполненные питательными веществами. Эти клетки, окружающие зародыш, снабжают его питанием. После оплодотворения чашелистики, лепестки, тычинки, рыльце и столбик обычно завядают и опадают. Семяпочка вместе с содержащимся в ней зародышем превращается в семя; ее стенки утолщаются и превращаются в жесткие наружные покровы семени.

Семя состоит из зародыша и эндосперма с запасом питательных веществ, заключенных в прочную оболочку, которая возникла из стенки семяпочки.

Зародыш = корешок + стебелек + почечка + семядоля(-и)

Развитие зародыша