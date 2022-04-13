Сердечно-сосудистая система

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Круговорот веществ
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Формы естественного отбора Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Результаты эволюции Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование
Организм как биологическая система
Органогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Классы членистоногих Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Тип Членистоногие Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Одноклеточные организмы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Лимфатическая система Роль витаминов Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Ткани в организме человека Дыхательная система Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Выделительная система Инфекционные заболевания человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Большой и малый круги кровообращения Покровная система Неинфекционные заболевания человека Органы чувств
Микробиология, микология
Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов
Ботаника
Строение и жизнедеятельность водорослей Характеристика растительного организма Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Побег Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Голосеменные
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов

Сердечно-сосудистая система

Сердечно-сосудистая система

Сердечно-сосудистая система – это система органов, обеспечивающая циркуляцию крови в организме. Состоит из сердца и кровеносных сосудов (артерий, артериол, капилляров, венул, вен).

Сердце

Сердце человека – полый мышечный орган кровеносной системы, сокращения которого обеспечивают кровообращение. Состоит из четырёх камер: левого предсердия, левого желудочка, правого предсердия и правого желудочка.

 

Рисунок 1. Камеры сердца 

Автоматия сердца — это его способность ритмично сокращаться без внешних раздражителей под влиянием импульсов, возникающих в самом сердце (в видоизмененных мышечных клетках).

Строение стенки сердца

Стенка сердца представлена тремя оболочками: внутренней, средней и наружной. Тонкая внутренняя стенка – эндокард – выстилает изнутри полости сердца и образует клапаны. Эндокард состоит из рыхлой соединительной ткани и покрыт эндотелием.  

Средний (мышечный) слой сердца ― миокард – образован поперечнополосатой мышечной тканью и составляет основную массу сердца. В желудочках он толще, чем в предсердиях. Самый толстый — в левом желудочке. Там самое большое давление, так как оттуда начинается большой круг кровообращения. 

Эпикард – тонкая наружная оболочка, которая переходит в перикард – серозную оболочку сердца. 

 

Рисунок 2. Строение стенки сердца 

 

Клапаны сердца

В сердце четыре клапана: два створчатых и два полулунных. Клапаны действуют как ворота, давая крови возможность переходить из одной камеры сердца в другую и из камер сердца в связанные с ними кровеносные сосуды.

Между предсердиями и желудочками имеются створчатые клапаны (слева двухстворчатый, справа трехстворчатый), между желудочками и артериями ― полулунные. Клапаны не дают крови течь назад (из артерий в желудочки, из желудочков в предсердия).

Во время общего расслабления створчатые клапаны открыты, полулунные закрыты.

Во время сокращения предсердий створчатые клапаны открыты, полулунные закрыты.

Во время сокращения желудочков створчатые клапаны закрыты, полулунные открыты.

Клапаны действуют как ворота, давая крови возможность переходить из одной камеры сердца в другую и из камер сердца в связанные с ними кровеносные сосуды. В сердце имеются следующие клапаны:

Трехстворчатый клапан (= состоит из трех створок)

  • Между ПРАВЫМ предсердием и ПРАВЫМ желудочком;

  • При открытии клапана кровь переходит из предсердия в желудочек/ предотвращает обратный ток крови в предсердие, закрываясь во время сокращения правого желудочка.

Двустворчатый клапан (митральный клапан; = состоит из двух створок)

  • Между ЛЕВЫМ предсердием и ЛЕВЫМ желудочком;

  • Регулирует ток крови из предсердия в желудочек/ закрывается в момент сокращения левого желудочка.

Клапан легочной артерии

  • Между ПРАВЫМ желудочком и выходом в легочный ствол;

  • Легочный клапан позволяет крови попадать из правого желудочка в легочные артерии, но предотвращает обратный ток крови из артерий в желудочек.

Аортальный клапан

  • Между ЛЕВЫМ желудочком и аортой;

  • Этот клапан пропускает кровь из левого желудочка в момент его сокращения и препятствует обратному току крови из аорты в левый желудочек в момент расслабления последнего.

Рисунок 3. Клапаны сердца

Сосуды

Крупные сосуды состоят из трёх слоев:

● внутренний слой ― эндотелий, он уменьшает трение;

● средний слой содержит гладкие мышцы, регулирующие просвет сосуда, и эластические волокна, придающие упругость;

● наружный слой состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани, обеспечивает защиту, укрепление, кровоснабжение и иннервацию сосуда.

Виды сосудов

  • Артерии ― крупные трехслойные сосуды, по которым кровь течет от сердца. Содержат хорошо развитый средний слой, который позволяет им выдерживать высокое давление.

  • Капилляры ― микроскопические однослойные сосуды, состоящие только из эндотелия. В капиллярах происходит обмен веществами между кровью и межклеточной жидкостью.

  • Вены ― крупные трехслойные сосуды, по которым кровь течет к сердцу. Содержат полулунные клапаны, препятствующие обратному току крови. Имеют плохо развитый средний слой, из-за чего легко растягиваются (для депонирования крови) и сжимаются (поэтому сокращение скелетных мышц усиливает венозный кровоток).

Давление и скорость крови в сосудах 

Давление крови создается за счет сокращения желудочков. Под действием этого давления кровь течет по сосудам. По ходу кровяного русла давление постоянно уменьшается: в артериях самое большое, в капиллярах среднее, в венах самое маленькое.  

Скорость крови зависит от общего просвета сосуда: чем больше общий просвет, тем ниже скорость. Исходя из этого в артериях самая высокая скорость, в капиллярах самая маленькая, в венах средняя.  

 

 

Рисунок 4. Виды сосудов 

Прочитайте тему “Большой и малый круги кровообращения” и переходите к тестированию.