Среда обитания организмов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Зоология
Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Членистоногие Подтип Оболочники Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Моллюски Тип Кольчатые черви Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Организм человека и его здоровье
Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Половая система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Железы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Дыхательная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Перифирическая нервная система Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития
Ботаника
Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Голосеменные Двойное оплодотворение цветковых Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Задания части 2 ОГЭ
Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Смена сообществ Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Характеристика грибов Морфология бактерий Физиология вирусов Морфология вирусов Значение вирусов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Формы естественного отбора
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Среда обитания организмов

Совокупность биотических и абиотических факторов среды образуют среду обитания организмов ― часть природы, в которой живут организмы.

Различают несколько сред обитания:

- Водная

- Наземно-воздушная

- Почвенная

- Организменная

К каждой из них в процессе эволюции особи приобретают определенные приспособления.

  • Водная:

Форма тела = обтекаемая, есть слизь, чтобы минимизировать трение

Покровы = чешуя расположена черепицеобразно

Конечности = плавники/ласты/имеют плавательную перепонку

Органы дыхания = жабры

Наличие плавательного пузыря

Органы чувств = боковая линия, активная эхолокация

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  • Наземно-воздушная:

Форма тела и конечности = зависит от образа жизни (птицы – обтекаемая, крылья)

Разнообразные приспособления для сохранения воды:

У растений это мощная корневая система, водонепроницаемый слой на поверхности листьев и стеблей, способность к регуляции испарения воды через устьица.

У животных это также различные особенности строения тела и покровов, но, кроме того, поддержанию водного баланса способствует и соответствующее поведение.

Органы дыхания = легкие, трахеи (насекомые)

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  • Почвенная

Форма тела = обтекаемая, может быть слизь (черви)

Конечности = роющие

Покровы = плотные/шерсть короткая, мягкая, заглаживается вперед и назад

Органы чувств = уменьшены или отсутствуют ушные раковины, редуцированны глаза, много вибриссов по телу

Картинки по запросу "крот рисунок""

  • Организменная

Покровы = плотные

Редуцированы = органы чувств, пищеварительная система

Размножение = большое количество потомков

Наличие органов прикрепления

Картинки по запросу "печеночный сосальщик рисунок""

Внимание!

Данная теория часто встречается в заданиях 26 ЕГЭ

Пример: Какие особенности внешнего строения рыб способствуют уменьшению затрат энергии при передвижении в воде? Назовите не менее трёх особенностей.

Ответ:

  1. Обтекаемая форма тела, слитность его отделов

  2. Черепицеобразное расположение чешуи

  3. Слизь, обильно покрывающая кожу

  4. Наличие плавников, особенности их строения