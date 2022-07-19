Среда обитания организмов

Совокупность биотических и абиотических факторов среды образуют среду обитания организмов ― часть природы, в которой живут организмы.

Различают несколько сред обитания:

- Водная

- Наземно-воздушная

- Почвенная

- Организменная

К каждой из них в процессе эволюции особи приобретают определенные приспособления.

Водная:

Форма тела = обтекаемая, есть слизь, чтобы минимизировать трение

Покровы = чешуя расположена черепицеобразно

Конечности = плавники/ласты/имеют плавательную перепонку

Органы дыхания = жабры

Наличие плавательного пузыря

Органы чувств = боковая линия, активная эхолокация

Наземно-воздушная:

Форма тела и конечности = зависит от образа жизни (птицы – обтекаемая, крылья)

Разнообразные приспособления для сохранения воды:

У растений это мощная корневая система, водонепроницаемый слой на поверхности листьев и стеблей, способность к регуляции испарения воды через устьица.

У животных это также различные особенности строения тела и покровов, но, кроме того, поддержанию водного баланса способствует и соответствующее поведение.

Органы дыхания = легкие, трахеи (насекомые)

Почвенная

Форма тела = обтекаемая, может быть слизь (черви)

Конечности = роющие

Покровы = плотные/шерсть короткая, мягкая, заглаживается вперед и назад

Органы чувств = уменьшены или отсутствуют ушные раковины, редуцированны глаза, много вибриссов по телу

Организменная

Покровы = плотные

Редуцированы = органы чувств, пищеварительная система

Размножение = большое количество потомков

Наличие органов прикрепления

Внимание! Данная теория часто встречается в заданиях 26 ЕГЭ

Пример: Какие особенности внешнего строения рыб способствуют уменьшению затрат энергии при передвижении в воде? Назовите не менее трёх особенностей.

Ответ: