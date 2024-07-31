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Нальчик
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Новокузнецк
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Ногинск
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Орел
Оренбург
Пермь
Пятигорск
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Сыктывкар
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Тула
Тюмень
Ульяновск
Уфа
Ухта
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Якутск
Ярославль
Учебник
по информатике
Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.
Русский язык
Математика
Обществознание
Английский язык
История
Информатика
Биология
Физика
Химия
Литература
Содержание учебника
11 класс
Алгоритмизация
Исполнитель
Теория игр
Информационные модели
Анализ информационных моделей
Электронные таблицы
Информация и её кодирование
Информационный объём сообщения
Кодирование и декодирование информации
Комбинаторика
Позиционные системы счисления
Хранение и передача файлов
Логика
Логические высказывания
Логические функции
Основы логики
Программирование
Массивы
Основы программирования
Рекурсия
Сортировка
Строки и работа с файлами
10 класс
Информационные технологии
Технологии табличных вычислений
Информация и её кодирование
Алфавитный подход к измерению информации
Вероятностный подход к измерению информации
Кодирование изображения и звукового файла
Кодирование текстовой информации
Позиционные системы счисления
Содержательный подход
Компьютерные сети
Адресация в сети
Локальные сети
Логика
Законы алгебры логики
Методы решения логических задач
Основы логики
Программирование
Массивы
Функции и процедуры
9 класс
Алгоритмизация
Исполнитель. Простые программы
Исполнитель. Составление программы
Информационные и коммуникационные технологии
Средства создания и оформления презентаций
Средства создания и оформления текстовых документов
Файловые системы и поиск
Информационные модели
Анализ данных в электронных таблицах
Поиск путей в графе
Таблица и графы. Поиск оптимального пути
Электронные таблицы и диаграммы
Логика
Запросы для поисковых систем
Основы логики
Простейшие логические высказывания
Программирование
Анализ программ с ветвлением
Анализ числовой последовательности
Основы программирования и Python
Основы работы с массивами
Теория информации
Адресация в сети
Декодирование информации
Объём памяти текстовой информации
Передача информации
Системы счисления