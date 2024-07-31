Учебник по информатике

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.
Русский языкМатематикаОбществознаниеАнглийский языкИсторияИнформатикаБиологияФизикаХимияЛитература
Содержание учебника
11 класс
Алгоритмизация
ИсполнительТеория игр
10 класс
Информационные технологии
Технологии табличных вычислений
9 класс