Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Генетика
Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Классификация грибов Физиология бактерий
Организм человека и его здоровье
Внутренняя среда организма Неинфекционные заболевания человека Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Перифирическая нервная система Лимфатическая система Эндокринная система Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Инфекционные заболевания человека Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет
Ботаника
Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Жизненные циклы растений Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Размножение водорослей Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Строение семени Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель
Организм как биологическая система
Селекция растений Половое размножение Органогенез Ненаследственная изменчивость Типы размножения Эмбриональный период развития Селекция животных Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез
Цитология
Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Биосинтез белка Органические вещества клетки. Углеводы Минеральные вещества клетки, вода Митоз Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Немембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Клеточная теория Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Белки Общее строение клетки, классификация органоидов Пластический обмен. Хемосинтез Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Одномембранные органоиды
Эволюция живой природы
Законы и правила в теории эволюции Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Основные эволюционные представления
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Тип Моллюски Тип Членистоногие Тип Кишечнополостные Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Оболочники Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Общая характеристика животных Тип Круглые черви Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Птицы
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки

Строение и жизнедеятельность водорослей

Характерной особенностью водорослей является то, что их тело НЕ расчленено на ткани и органы, а представлено талломом (или слоевищем). Именно поэтому водоросли относятся к низшим растениям. Так же для них характерно наличие хроматофоров – органоиды, подобные хлоропластам высших растений.

Вспомним! Наука о водорослях - альгология.

Строение клетки водоросли

Строение клетки водоросли в целом схоже со строением растительной клетки, однако она имеет свои особенности.

Одной из главных отличительных черт водорослевой клетки является организация фотосинтезирующего пигмента не в виде хлоропласта, а в виду специального образования – хроматофора, который может иметь самую замысловатую форму в зависимости от типа пигмента и вида самой водоросли.

Ниже представлено строение нитчатой водоросли спирогиры. Слева – схематичный рисунок, справа – фотография микропрепарата реальной спирогиры.

Хроматофор

Хоть тело водорослей и НЕ разделено на ткани и органы, однако они отличаются большим морфологическим многообразием: бывают одно- и многоклеточными, а также колониальными.

Колониальный организм отличается от многоклеточного тем, что в многоклеточном клетки дифференцируются по функциям (хотя бы частично), в колонии же каждая клетка в основном является практически самостоятельным организмом.

Колониальная водоросль вольвокс

Строение многоклеточных водорослей соответствует среде их обитания.

Особенности, характерные для растения, живущего в воде:

● Наличие целлюлозно-пектиновой оболочки позволяет водорослям сочетать прочность с возможностью интенсивного роста и высокой проницаемостью.

● У бентосных (донных) водорослей слоевище прикрепляется к дну с помощью ризоидов или базального диска. Это приспособление позволяет им не отрываться от субстрата во время прибоя и при ударах волн.

Ризоиды

● Таллом водоросли обычно не сплошной, а разделенный – это помогает водоросли снизить сопротивление толщи воды.

● Адаптацией к изменению спектра света, доходящего до глубин океана, стало формирование новых фотосинтезирующих пигментов, а также увеличение числа пигментов в клетке по мере роста глубины.

● Таллом водоросли достаточно часто бывает покрыт слизью, которая удерживает воду внутри водоросли, препятствует излишней ее потере.

● Внутри водоросли часто можно заметить воздушные пузырьки, которые помогают им удерживать вертикальное положение в воде.

● Размножение водорослей обычно происходит в период прилива. В это время споры и гаметы выходят из тела растения и дают начало новым водорослям. Молодые особи начинают свое развитие практически сразу же, чтобы не быть унесенными в море во время отлива.

Экология водорослей

Водоросли – самая древняя группа растений на Земле. Они обитают как в воде, так и на суше – во влажной почве, на коре деревьев. Также они способны вступать в симбиоз с грибами и образовывать лишайники. Бурые водоросли вместе с кораллами формируют океанические острова.

  • Водоросли являются началом цепей питания, так как способны улавливать энергию света и превращать ее в энергию химических связей в органических веществах, которые являются пищей для животных, начиная простейшими и заканчивая млекопитающими.

  • Не менее важной функцией водорослей является обогащение воды кислородом, который они выделяют в процессе фотосинтеза. Без кислорода в воде не смогли бы дышать ни животные, ни сами растения.

  • Водоросли поставляют многим животным среду для обитания: в толще их разветвленного таллома часто живут многие беспозвоночные, а также молодь рыб и земноводных.

Значение водорослей для человека

Человек также активно использует водоросли:

  • Их возделывают в крупных масштабах для получения ценных пищевых добавок в животноводстве

  • В промышленности из водорослей извлекают соли калия, йод, бром и другие вещества

  • Морская капуста (ламинария) имеет пищевое, диетическое и кормовое значение

  • Агар-агар, получаемый из некоторых бурых водорослей, используется в пищевой промышленности и в лабораториях.

Прочитайте темы: “Размножение водорослей”, “Классификация водорослей” и переходите к тестированию.