Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Системы регуляции
Ткани и органы в организме человека Эндокринная система. Гуморальная регуляция Строение и функции нервной системы Головной мозг Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция Соматический и вегетативный отделы нервной системы Внутренняя среда организма. Кровь Иммунитет. Иммунология и здоровье
Системы органов
Витамины и их значение для организма Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Первая помощь при обмороках и кровотечениях Лимфатическая система Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Культура питания Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Этапы дыхания. Легочные объемы Мочевыделительная система Покровная система Обмен веществ и питание Дыхательная система Репродуктивная система Культура ухода за кожей Органы пищеварительной системы Пищеварение в тонкой и толстой кишке
Факторы здоровья человека
Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки Немембранные органоиды животных клеток Соматические и половые клетки. Деление клеток Двумембранные органоиды животных клеток Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Одномембранные органоиды животных клеток Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье Наследственность и здоровье
Связь с окружающей средой
Гигиена органов чувств и здоровье Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы
Опорно-двигательный аппарат
Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей Осевой скелет. Скелет конечностей и головы Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета

Головной мозг

Головной мозг ― передний отдел центральной нервной системы, состоящий из пяти частей:

  1. Переднего (кора полушарий головного мозга)

  2. Промежуточного

  3. Среднего

  4. Заднего (мозжечок)

  5. Продолговатого мозга.

Строение и функции отделов головного мозга:

  • Кора больших полушарий состоит из серого вещества, из нескольких слоев тел нейронов. Глубокими бороздами кора головного мозга делится на части: затылочную, лобную, височную, теменную доли и островок. Кора головного мозга занимается высшей нервной деятельностью, функции каждой доли коры головного мозга различны.

  • Промежуточный мозг состоит из таламуса и гипоталамуса.

Таламус является центром обработки сигналов от всех органов чувств кроме обоняния. В скоплениях нейронов производится первичная обработка информации и лишь потом поступает в кору больших полушарий.

Именно в таламусе происходит образование чувства боли, например, если человек прищемил палец и чувствует в нем боль, однако на самом деле сигнал о повреждении идет по нервам до таламуса и здесь будет формироваться болевая чувствительность.

Также в таламусе находятся внутренние часы человека, они позволяют оценивать течение времени.

Гипоталамус – это главный нейроэндокринный орган. Его нейроны выделяют регуляторы, которые контролируют деятельность гипофиза (главного эндокринного органа организма, который управляет всеми эндокринными железами). В ядрах гипоталамуса синтезируются биологически активные вещества, которые влияют на обработку информации и эмоции.

Также здесь формируется чувство голода и жажды, контролируется сердцебиение, кровяное давление и прочие крайне важные аспекты организма

  • Средний мозг является частью ствола мозга. На его поверхности имеется важное образование – четверохолмие. Верхние бугры отвечают за первичную обработку зрительных сигналов, реакцию на быстрое движение чего-либо перед глазами. Нижние бугры четверохолмия – центры первичной обработки слуховых сигналов. Нейроны нижних бугров реагируют на сильные и резкие звуки, приводя нервную систему в состояние готовности. Также средний мозг отвечает за поддержание тонуса мышц и координацию движений

  • Мозжечок расположен на задней стороне ствола, на затылке над шеей. Мозжечок по строению повторяет строение головного мозга, у него также серое вещество находится снаружи, а белое внутри. Мозжечок регулирует позу тела и поддерживает тонус мышц, координирует медленные произвольные движения и отвечает за точность быстрых произвольных движений.

  • Продолговатый мозг является основной частью ствола мозга. Он соединяет головной и спинной мозг. Также он выполняет важные рефлекторные функции. В продолговатом мозге находится дыхательный центр, нейроны которого реагируют на содержание углекислого газа в крови, центр защитных рефлексов (чихание, рвота и т. д.), центры, связанные с пищеварением (глотание, сосание, слюноотделение и т. д.).

Отделы головного мозга

Кора больших полушарий

Кора больших полушарий головного мозга представляет собой наиболее молодое образование центральной нервной системы.

Деятельность коры больших полушарий основана на принципе условного рефлекса, поэтому ее называют условно-рефлекторной.

Она осуществляет быструю связь с внешней средой и приспособление организма к изменяющимся условиям внешней среды.

  • Глубокие борозды делят каждое полушарие большого мозга на лобную, височную, теменную, затылочную доли и островок.

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Доли коры больших полушарий

Сенсорные зоны коры больших полушарий ― участки коры, в которых располагаются центральные отделы анализаторов.

Доля КБП Анализатор
Затылочная доля зрительная зона
Височная доля

слуховая зона,

зона вкусовых

ощущений
Теменная доля кожно-мышечная чувствительность
Гиппокамп и височная доля зона обонятельных ощущений
Лобная доля речь, мышление

Всего от ствола головного мозга отходит 12 пар черепно-мозговых нервов (обонятельный, зрительный, глазодвигательный, лицевой и другие).