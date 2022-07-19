Характеристика грибов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Классы членистоногих Характеристика типа Членистоногие Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Общие сведения о животном мире Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Брюхоногие и двустворчатые моллюски Класс Земноводные, или Амфибии Одноклеточные животные, или Простейшие Класс Млекопитающие, или Звери Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Головоногие моллюски Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Класс Птицы Надкласс Рыбы Общая характеристика червей
Микробиология, микология
Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека
Ботаника
Разнообразие голосеменных растений Плауновидные. Хвощевидные Строение и видоизменения листа Видоизменения побегов Папоротниковидные Моховидные Строение семян Голосеменные Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Разнообразие отдела Покрытосеменные Размножение покрытосеменных растений Побег и почки. Строение стебля Общая характеристика водорослей Строение и многообразие плодов Классы Однодольные и Двудольные Покрытосеменные, или Цветковые Строение цветка. Соцветия Многообразие водорослей Значение водорослей в природе и жизни человека
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов

Характеристика грибов

Грибы – царство живых организмов, которые сочетают в себе признаки растений и животных.

С растениями их сближает:

  1. Наличие хорошо выраженной клеточной стенки

  2. Неподвижность в вегетативном состоянии

  3. Размножение спорами

  4. Способность к синтезу витаминов

  5. Поглощение пищи путем всасывания (адсорбции)

Общим с животными является:

  1. Гетеротрофность

  2. Наличие в составе клеточной стенки хитина, характерного для наружного скелета членистоногих

  3. Отсутствие в клетках хлоропластов и фотосинтезирующих пигментов

  4. Накопление гликогена как запасного вещества

  5. Образование и выделение продукта метаболизма – мочевины.

Эти особенности строения и жизнедеятельности грибов позволяют считать их одной их самых древних групп эукариотных организмов, не имеющих прямой эволюционной связи с растениями, как считалось ранее. Грибы и растения возникли независимо от разных форм микроорганизмов, обитавших в воде.

Вегетативное тело подавляющего большинства видов грибов – это мицелий, или грибница, состоящая из тонких бесцветных (иногда слегка окрашенных) нитей, или гиф, с неограниченным ростом и боковым ветвлением.

Строение гриба

Мицелий обычно дифференцируется на две функционально различные части:

  • Субстратный: служит для прикрепления к субстрату, поглощения и транспортировки воды и растворенных в ней веществ

  • Воздушный: поднимающийся над субстратом и образующий органы размножения (плодовые тела).

Размножение

Размножение грибов

Грибы размножаются бесполым и половым способами.

Бесполое размножение происходит:

  • Частями мицелия или отдельными клетками, которые дают начало новому мицелию

  • Дрожжевые грибы размножаются почкованием.

  • Посредством спор, попав в благоприятные условия, спора прорастает, и из нее формируется новый мицелий.

Бесполое размножение (спорами и почкование)

Половое размножение у грибов особенно многообразно, но подробности к экзамену знать не надо.

Питание

По способу питания различают две основные группы грибов: сапротрофы и симбионты (характерны паразитизм и мутуализм соответственно)

  • К сапротрофам относится большинство шляпочных и плесневых грибов, а также дрожжи. Особенностью сапротрофных грибов является то, что отдельный гриб может за сутки образовать мицелий суммарной длиной гиф более километра.

  • Грибы часто связаны мутуалистически с высшими растениями, водорослями, цианобактериями, реже с животными. Примером мутуализма могут быть:

Микориза – это взаимовыгодное сожительство шляпочного гриба с корнями высших растений. При этом мицелий гриба оплетает корни растений и проникает только под эпидермис или в клетки паренхимы корня.

Микоризный гриб увеличивает всасывающую поверхность корня в 10-14 раз, лучше поглощает фосфор, выделяет витамины и ростовые вещества, которые стимулируют развитие корня. От высшего растения гриб получает безазотистые соединения, кислород и корневые выделения, способствующие прорастанию спор. Микориза обнаружена у большинства растений.

Микориза

Прочитайте темы: “Классификация грибов”, “Значение грибов в природе и для человека”, “Лишайники - комплексные организмы” и переходите к тестированию