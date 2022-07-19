Характеристика грибов

Грибы – царство живых организмов, которые сочетают в себе признаки растений и животных.

С растениями их сближает: Наличие хорошо выраженной клеточной стенки Неподвижность в вегетативном состоянии Размножение спорами Способность к синтезу витаминов Поглощение пищи путем всасывания (адсорбции)

Общим с животными является: Гетеротрофность Наличие в составе клеточной стенки хитина, характерного для наружного скелета членистоногих Отсутствие в клетках хлоропластов и фотосинтезирующих пигментов Накопление гликогена как запасного вещества Образование и выделение продукта метаболизма – мочевины.

Эти особенности строения и жизнедеятельности грибов позволяют считать их одной их самых древних групп эукариотных организмов, не имеющих прямой эволюционной связи с растениями, как считалось ранее. Грибы и растения возникли независимо от разных форм микроорганизмов, обитавших в воде.

Вегетативное тело подавляющего большинства видов грибов – это мицелий, или грибница, состоящая из тонких бесцветных (иногда слегка окрашенных) нитей, или гиф, с неограниченным ростом и боковым ветвлением.

Строение гриба

Мицелий обычно дифференцируется на две функционально различные части:

Субстратный: служит для прикрепления к субстрату, поглощения и транспортировки воды и растворенных в ней веществ

Воздушный: поднимающийся над субстратом и образующий органы размножения (плодовые тела).

Размножение

Размножение грибов

Грибы размножаются бесполым и половым способами.

Бесполое размножение происходит: размножение происходит: Частями мицелия или отдельными клетками, которые дают начало новому мицелию

Дрожжевые грибы размножаются почкованием.

Посредством спор, попав в благоприятные условия, спора прорастает, и из нее формируется новый мицелий.

Бесполое размножение (спорами и почкование)

Половое размножение у грибов особенно многообразно, но подробности к экзамену знать не надо.

Питание

По способу питания различают две основные группы грибов: сапротрофы и симбионты (характерны паразитизм и мутуализм соответственно)

К сапротрофам относится большинство шляпочных и плесневых грибов, а также дрожжи. Особенностью сапротрофных грибов является то, что отдельный гриб может за сутки образовать мицелий суммарной длиной гиф более километра.

Грибы часто связаны мутуалистически с высшими растениями, водорослями, цианобактериями, реже с животными. Примером мутуализма могут быть:

Микориза – это взаимовыгодное сожительство шляпочного гриба с корнями высших растений. При этом мицелий гриба оплетает корни растений и проникает только под эпидермис или в клетки паренхимы корня.

Микоризный гриб увеличивает всасывающую поверхность корня в 10-14 раз, лучше поглощает фосфор, выделяет витамины и ростовые вещества, которые стимулируют развитие корня. От высшего растения гриб получает безазотистые соединения, кислород и корневые выделения, способствующие прорастанию спор. Микориза обнаружена у большинства растений.

Микориза

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