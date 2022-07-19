Характеристика грибов

Наличие хорошо выраженной клеточной стенки
Неподвижность в вегетативном состоянии
Размножение спорами
Способность к синтезу витаминов
Поглощение пищи путем всасывания (адсорбции)
Гетеротрофность
Наличие в составе клеточной стенки хитина, характерного для наружного скелета членистоногих
Отсутствие в клетках хлоропластов и фотосинтезирующих пигментов
Накопление гликогена как запасного вещества
Образование и выделение продукта метаболизма – мочевины.
Эти особенности строения и жизнедеятельности грибов позволяют считать их одной их самых древних групп эукариотных организмов, не имеющих прямой эволюционной связи с растениями, как считалось ранее. Грибы и растения возникли независимо от разных форм микроорганизмов, обитавших в воде.
Вегетативное тело подавляющего большинства видов грибов – это мицелий, или грибница, состоящая из тонких бесцветных (иногда слегка окрашенных) нитей, или гиф, с неограниченным ростом и боковым ветвлением.
Строение гриба
Мицелий обычно дифференцируется на две функционально различные части:
Субстратный: служит для прикрепления к субстрату, поглощения и транспортировки воды и растворенных в ней веществ
Воздушный: поднимающийся над субстратом и образующий органы размножения (плодовые тела).
Размножение
Размножение грибов
Грибы размножаются бесполым и половым способами.
Частями мицелия или отдельными клетками, которые дают начало новому мицелию
Дрожжевые грибы размножаются почкованием.
Посредством спор, попав в благоприятные условия, спора прорастает, и из нее формируется новый мицелий.
Бесполое размножение (спорами и почкование)
Половое размножение у грибов особенно многообразно, но подробности к экзамену знать не надо.
Питание
По способу питания различают две основные группы грибов: сапротрофы и симбионты (характерны паразитизм и мутуализм соответственно)
К сапротрофам относится большинство шляпочных и плесневых грибов, а также дрожжи. Особенностью сапротрофных грибов является то, что отдельный гриб может за сутки образовать мицелий суммарной длиной гиф более километра.
Грибы часто связаны мутуалистически с высшими растениями, водорослями, цианобактериями, реже с животными. Примером мутуализма могут быть:
Микоризный гриб увеличивает всасывающую поверхность корня в 10-14 раз, лучше поглощает фосфор, выделяет витамины и ростовые вещества, которые стимулируют развитие корня. От высшего растения гриб получает безазотистые соединения, кислород и корневые выделения, способствующие прорастанию спор. Микориза обнаружена у большинства растений.
Микориза
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