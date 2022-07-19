Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Отделы пищеварительной системы Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Лимфатическая система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Органы чувств Строение и функции нервной системы. ЦНС Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Роль витаминов Внутренняя среда организма
Эволюция живой природы
Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Геологические эры Формы борьбы за существование Основные эволюционные представления Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Эмбриональный период развития Мутационная изменчивость
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ
Зоология
Разнообразие класса Птицы Классы моллюсков Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы членистоногих Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви Тип Моллюски Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика животных Общая характеристика класса Птицы
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Микробиология, микология
Физиология вирусов Морфология вирусов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Отдел Папоротникообразные Строение семени Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Размножение водорослей Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Характеристика растительного организма Строение и разнообразие плодов
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Влияние вредных привычек на организм и стресса

Из-за постоянного воздействия экстремальных физических и психических факторов жизнь человека невозможна без стресса.

Стрессоры — факторы, раздражители, требующие адаптации к ним организма, вызывающие стресс.

Наиболее распространёнными стрессорами в современном мире для человека являются эмоциональные переживания, связанные с социальной средой.

Стресс — неспецифическая нейрогуморальная реакция организма на воздействие стрессоров, характеризующаяся биохимическими изменениями для адаптации к возникшим раздражителям;

По эффекту от воздействия на организм можно выделить две категории стресса:

•эустресс — полезный стресс, активизирующий возможности организма и повышающий его устойчивость.

•дистресс — вредный стресс, который может приводить к различным расстройствам.

При кратковременном влиянии на организм дистресс повышает адаптационную способность человека, но если воздействие стрессора сохраняется надолго, то возникают проблемы.

Г.Селье, известный канадский врач-исследователь, выделил три стадии дистресса:

• стадия тревоги

На данном этапе происходит накопление и мобилизация ресурсов организма, усиливается секреция гормонов надпочечников.

• стадия сопротивления

Организм использует свои адаптационные возможности в борьбе со стрессором

• стадия истощения

Это крайний этап, наступающий при постоянном и продолжительном воздействии дистресса на организм. Ограниченные ресурсы иссякают, поэтому необходимо устранение раздражителя. Длительное нахождение на стадии истощения может привести к проблемам с физическим здоровьем и психикой.

Стремясь снизить влияние стресса на организм, люди могут прибегнуть к употреблению алкоголя, табачных изделий, наркотических средств, не подозревая о масштабах опасности, которой они подвергают своё здоровье.

Любая привычка возникает из-за системного повторения определённых действий, подобный механизм работает и при возникновении зависимости.

Алкоголизм — болезнь, для которой характерна зависимость от этанола, содержащегося в спиртных напитках.

Причина возникновения этой зависимости — эйфория, которую человек испытывает при употреблении алкоголя.

Данный эффект связан с тем, что этанол высвобождает дофамин в определённых областях среднего мозга, происходит активация дофаминовых рецепторов, приходит ощущение душевного подъема.

За этим непродолжительным эффектом таится и опасность для головного мозга: при длительном воздействии этанола возникает нарушение когнитивных функций. Воздействие алкоголя на организм приводит к повреждению сосудов мозга, повышая риск кровоизлияния и некроза; употребление спиртных напитков в больших количествах приводит к гибели нейронов.

Отрицательное влияние алкоголя на нервную систему связано с тем, что этанол хорошо растворяется в липидах, которыми особо богаты нервные клетки.

Не меньше от спиртных напитков страдают органы ЖКТ: алкоголь стимулирует выделение желудочного сока с повышенным содержанием соляной кислоты, что приводит к возникновению гастрита и язвы.

Наисильнейший удар приходится на печень — она обезвреживает большую часть алкоголя, поступившего в кровь, что отрицательно сказывается на ее функционировании, мешая собственным обменным процессам: нарушается переработка липидов, а жировые капли откладываются в клетках печени.

Вследствие чрезмерного употребления спиртного развивается алкогольный гепатит, переходящий затем в цирроз.

Воздействие на организм алкоголя негативно сказывается на работе всех систем органов, а влияние на половые клетки или развивающийся плод и вовсе может быть фатальным. Этанол является мощным мутагеном, вызывая различные аномалии развития.

Курение — сухая возгонка тлеющего табака, вдыхание образующегося дыма.

Основным компонентом табака является никотин.

Никотин — вещество растительного происхождения, оказывающее физиологическое воздействие на организм.

Эффекты от никотина

• Никотин влияет на работу нейрогуморальной регуляции организма, вызывая выброс адреналина. Вследствие этого повышается артериальное давление и увеличивается частота сердечных сокращений.

• Никотин также вызывает выброс дофамина, который обуславливает чувство эйфории, что и приводит к возникновению зависимости.

• При частом употреблении приводит к гипертонии, повышая риски развития различных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

При курении в организм человека вместе с никотином попадает множество других веществ: тяжелые металлы, ядовитые смолы и газы. Наибольший негативный эффект оказывает синильная кислота и никотин, однако нельзя не упомянуть угарный газ, образующийся при сгорании табака.

Угарный газ связывается с гемоглобином крови, образуя устойчивое соединение — карбоксигемоглобин. Его распад в естественных условиях происходит чрезвычайно долго, поэтому такие молекулы на длительный срок теряют возможность переносить кислород, недостаток которого отрицательно сказывается на работе всех тканей и органов.

Опасность курения

• Курение приводит к разрушению слизистых оболочек дыхательных путей и может стать причиной развития онкологических заболеваний.

• Происходит поражения эпителия рта и пищевода, разрушение зубной эмали.

• Повышается риск развития гастрита и язвы.

• В тканях возникает кислородное голодание, что отрицательно сказывается на общем самочувствии.

• Воспаляется внутренняя оболочка сосудов, приводя к их сужению, нарушается кровоснабжение мышц, результатом чего может стать гангрена.

• Нарушается функционирование эндокринной системы, организм не может нормально развиваться.

• Возникают нервные расстройства: нарушается сон, появляется раздражительность, страдает память и внимание.

Наркомания — психическая и физическая зависимость от употребления наркотиков, приводящая к разрушению организма.

Наркотики — вещества различного происхождения, вызывающие изменение психического состояния.

Наркотическая зависимость формируется чрезвычайно быстро — от двух-трехразового приема. Всякий раз для достижения эйфории человеку приходится увеличивать дозу наркотика, а при отказе возникает тяжелая реакция — абстиненция (ломка). Поэтому избавиться от наркотической зависимости крайне тяжело, а прожить с ней не удастся долго из-за пагубного влияния на здоровье.

Опасность наркотиков

Препараты конопли оказывают угнетающие воздействие на ЦНС, приводя к слабоумию и провоцируя совершать насильственные действия.

Препараты опия (к которым относится героин) негативно влияют на все системы органов и даже на внешность человека. При внутривенном введении возникает риск заражения СПИДом.

Все наркотические вещества при длительном употреблении приводят к деградации личности; в юношеском возрасте нарушают психическое и физическое развитие.