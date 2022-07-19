Влияние вредных привычек на организм и стресса

Из-за постоянного воздействия экстремальных физических и психических факторов жизнь человека невозможна без стресса.

Стрессоры — факторы, раздражители, требующие адаптации к ним организма, вызывающие стресс.

Наиболее распространёнными стрессорами в современном мире для человека являются эмоциональные переживания, связанные с социальной средой.

Стресс — неспецифическая нейрогуморальная реакция организма на воздействие стрессоров, характеризующаяся биохимическими изменениями для адаптации к возникшим раздражителям;

По эффекту от воздействия на организм можно выделить две категории стресса: •эустресс — полезный стресс, активизирующий возможности организма и повышающий его устойчивость. •дистресс — вредный стресс, который может приводить к различным расстройствам.

При кратковременном влиянии на организм дистресс повышает адаптационную способность человека, но если воздействие стрессора сохраняется надолго, то возникают проблемы.

Г.Селье, известный канадский врач-исследователь, выделил три стадии дистресса:

• стадия тревоги

На данном этапе происходит накопление и мобилизация ресурсов организма, усиливается секреция гормонов надпочечников.

• стадия сопротивления

Организм использует свои адаптационные возможности в борьбе со стрессором

• стадия истощения

Это крайний этап, наступающий при постоянном и продолжительном воздействии дистресса на организм. Ограниченные ресурсы иссякают, поэтому необходимо устранение раздражителя. Длительное нахождение на стадии истощения может привести к проблемам с физическим здоровьем и психикой.

Стремясь снизить влияние стресса на организм, люди могут прибегнуть к употреблению алкоголя, табачных изделий, наркотических средств, не подозревая о масштабах опасности, которой они подвергают своё здоровье.

Любая привычка возникает из-за системного повторения определённых действий, подобный механизм работает и при возникновении зависимости.

Алкоголизм — болезнь, для которой характерна зависимость от этанола, содержащегося в спиртных напитках.

Причина возникновения этой зависимости — эйфория, которую человек испытывает при употреблении алкоголя.

Данный эффект связан с тем, что этанол высвобождает дофамин в определённых областях среднего мозга, происходит активация дофаминовых рецепторов, приходит ощущение душевного подъема.

За этим непродолжительным эффектом таится и опасность для головного мозга: при длительном воздействии этанола возникает нарушение когнитивных функций. Воздействие алкоголя на организм приводит к повреждению сосудов мозга, повышая риск кровоизлияния и некроза; употребление спиртных напитков в больших количествах приводит к гибели нейронов.

Отрицательное влияние алкоголя на нервную систему связано с тем, что этанол хорошо растворяется в липидах, которыми особо богаты нервные клетки.

Не меньше от спиртных напитков страдают органы ЖКТ: алкоголь стимулирует выделение желудочного сока с повышенным содержанием соляной кислоты, что приводит к возникновению гастрита и язвы.

Наисильнейший удар приходится на печень — она обезвреживает большую часть алкоголя, поступившего в кровь, что отрицательно сказывается на ее функционировании, мешая собственным обменным процессам: нарушается переработка липидов, а жировые капли откладываются в клетках печени.

Вследствие чрезмерного употребления спиртного развивается алкогольный гепатит, переходящий затем в цирроз.

Воздействие на организм алкоголя негативно сказывается на работе всех систем органов, а влияние на половые клетки или развивающийся плод и вовсе может быть фатальным. Этанол является мощным мутагеном, вызывая различные аномалии развития.

Курение — сухая возгонка тлеющего табака, вдыхание образующегося дыма. — сухая возгонка тлеющего табака, вдыхание образующегося дыма. Основным компонентом табака является никотин. Никотин — вещество растительного происхождения, оказывающее физиологическое воздействие на организм.

Эффекты от никотина

• Никотин влияет на работу нейрогуморальной регуляции организма, вызывая выброс адреналина. Вследствие этого повышается артериальное давление и увеличивается частота сердечных сокращений.

• Никотин также вызывает выброс дофамина, который обуславливает чувство эйфории, что и приводит к возникновению зависимости.

• При частом употреблении приводит к гипертонии, повышая риски развития различных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

При курении в организм человека вместе с никотином попадает множество других веществ: тяжелые металлы, ядовитые смолы и газы. Наибольший негативный эффект оказывает синильная кислота и никотин, однако нельзя не упомянуть угарный газ, образующийся при сгорании табака.

Угарный газ связывается с гемоглобином крови, образуя устойчивое соединение — карбоксигемоглобин. Его распад в естественных условиях происходит чрезвычайно долго, поэтому такие молекулы на длительный срок теряют возможность переносить кислород, недостаток которого отрицательно сказывается на работе всех тканей и органов.

Опасность курения

• Курение приводит к разрушению слизистых оболочек дыхательных путей и может стать причиной развития онкологических заболеваний.

• Происходит поражения эпителия рта и пищевода, разрушение зубной эмали.

• Повышается риск развития гастрита и язвы.

• В тканях возникает кислородное голодание, что отрицательно сказывается на общем самочувствии.

• Воспаляется внутренняя оболочка сосудов, приводя к их сужению, нарушается кровоснабжение мышц, результатом чего может стать гангрена.

• Нарушается функционирование эндокринной системы, организм не может нормально развиваться.

• Возникают нервные расстройства: нарушается сон, появляется раздражительность, страдает память и внимание.

Наркомания — психическая и физическая зависимость от употребления наркотиков, приводящая к разрушению организма. — психическая и физическая зависимость от употребления наркотиков, приводящая к разрушению организма. Наркотики — вещества различного происхождения, вызывающие изменение психического состояния.

Наркотическая зависимость формируется чрезвычайно быстро — от двух-трехразового приема. Всякий раз для достижения эйфории человеку приходится увеличивать дозу наркотика, а при отказе возникает тяжелая реакция — абстиненция (ломка). Поэтому избавиться от наркотической зависимости крайне тяжело, а прожить с ней не удастся долго из-за пагубного влияния на здоровье.

Опасность наркотиков

Препараты конопли оказывают угнетающие воздействие на ЦНС, приводя к слабоумию и провоцируя совершать насильственные действия.

Препараты опия (к которым относится героин) негативно влияют на все системы органов и даже на внешность человека. При внутривенном введении возникает риск заражения СПИДом.

Все наркотические вещества при длительном употреблении приводят к деградации личности; в юношеском возрасте нарушают психическое и физическое развитие.