Влияние вредных привычек на организм и стресса

Из-за постоянного воздействия экстремальных физических и психических факторов жизнь человека невозможна без стресса.
Наиболее распространёнными стрессорами в современном мире для человека являются эмоциональные переживания, связанные с социальной средой.
•эустресс — полезный стресс, активизирующий возможности организма и повышающий его устойчивость.
•дистресс — вредный стресс, который может приводить к различным расстройствам.
При кратковременном влиянии на организм дистресс повышает адаптационную способность человека, но если воздействие стрессора сохраняется надолго, то возникают проблемы.
• стадия тревоги
На данном этапе происходит накопление и мобилизация ресурсов организма, усиливается секреция гормонов надпочечников.
• стадия сопротивления
Организм использует свои адаптационные возможности в борьбе со стрессором
• стадия истощения
Это крайний этап, наступающий при постоянном и продолжительном воздействии дистресса на организм. Ограниченные ресурсы иссякают, поэтому необходимо устранение раздражителя. Длительное нахождение на стадии истощения может привести к проблемам с физическим здоровьем и психикой.
Стремясь снизить влияние стресса на организм, люди могут прибегнуть к употреблению алкоголя, табачных изделий, наркотических средств, не подозревая о масштабах опасности, которой они подвергают своё здоровье.
Любая привычка возникает из-за системного повторения определённых действий, подобный механизм работает и при возникновении зависимости.
Причина возникновения этой зависимости — эйфория, которую человек испытывает при употреблении алкоголя.
Данный эффект связан с тем, что этанол высвобождает дофамин в определённых областях среднего мозга, происходит активация дофаминовых рецепторов, приходит ощущение душевного подъема.
За этим непродолжительным эффектом таится и опасность для головного мозга: при длительном воздействии этанола возникает нарушение когнитивных функций. Воздействие алкоголя на организм приводит к повреждению сосудов мозга, повышая риск кровоизлияния и некроза; употребление спиртных напитков в больших количествах приводит к гибели нейронов.
Отрицательное влияние алкоголя на нервную систему связано с тем, что этанол хорошо растворяется в липидах, которыми особо богаты нервные клетки.
Не меньше от спиртных напитков страдают органы ЖКТ: алкоголь стимулирует выделение желудочного сока с повышенным содержанием соляной кислоты, что приводит к возникновению гастрита и язвы.
Наисильнейший удар приходится на печень — она обезвреживает большую часть алкоголя, поступившего в кровь, что отрицательно сказывается на ее функционировании, мешая собственным обменным процессам: нарушается переработка липидов, а жировые капли откладываются в клетках печени.
Вследствие чрезмерного употребления спиртного развивается алкогольный гепатит, переходящий затем в цирроз.
Воздействие на организм алкоголя негативно сказывается на работе всех систем органов, а влияние на половые клетки или развивающийся плод и вовсе может быть фатальным. Этанол является мощным мутагеном, вызывая различные аномалии развития.
Основным компонентом табака является никотин.
Никотин — вещество растительного происхождения, оказывающее физиологическое воздействие на организм.
• Никотин влияет на работу нейрогуморальной регуляции организма, вызывая выброс адреналина. Вследствие этого повышается артериальное давление и увеличивается частота сердечных сокращений.
• Никотин также вызывает выброс дофамина, который обуславливает чувство эйфории, что и приводит к возникновению зависимости.
• При частом употреблении приводит к гипертонии, повышая риски развития различных заболеваний сердечно-сосудистой системы.
При курении в организм человека вместе с никотином попадает множество других веществ: тяжелые металлы, ядовитые смолы и газы. Наибольший негативный эффект оказывает синильная кислота и никотин, однако нельзя не упомянуть угарный газ, образующийся при сгорании табака.
Угарный газ связывается с гемоглобином крови, образуя устойчивое соединение — карбоксигемоглобин. Его распад в естественных условиях происходит чрезвычайно долго, поэтому такие молекулы на длительный срок теряют возможность переносить кислород, недостаток которого отрицательно сказывается на работе всех тканей и органов.
• Курение приводит к разрушению слизистых оболочек дыхательных путей и может стать причиной развития онкологических заболеваний.
• Происходит поражения эпителия рта и пищевода, разрушение зубной эмали.
• Повышается риск развития гастрита и язвы.
• В тканях возникает кислородное голодание, что отрицательно сказывается на общем самочувствии.
• Воспаляется внутренняя оболочка сосудов, приводя к их сужению, нарушается кровоснабжение мышц, результатом чего может стать гангрена.
• Нарушается функционирование эндокринной системы, организм не может нормально развиваться.
• Возникают нервные расстройства: нарушается сон, появляется раздражительность, страдает память и внимание.
Наркотики — вещества различного происхождения, вызывающие изменение психического состояния.
Наркотическая зависимость формируется чрезвычайно быстро — от двух-трехразового приема. Всякий раз для достижения эйфории человеку приходится увеличивать дозу наркотика, а при отказе возникает тяжелая реакция — абстиненция (ломка). Поэтому избавиться от наркотической зависимости крайне тяжело, а прожить с ней не удастся долго из-за пагубного влияния на здоровье.
Препараты конопли оказывают угнетающие воздействие на ЦНС, приводя к слабоумию и провоцируя совершать насильственные действия.
Препараты опия (к которым относится героин) негативно влияют на все системы органов и даже на внешность человека. При внутривенном введении возникает риск заражения СПИДом.
Все наркотические вещества при длительном употреблении приводят к деградации личности; в юношеском возрасте нарушают психическое и физическое развитие.