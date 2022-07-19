Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования
Организм как биологическая система
Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Органогенез Мутационная изменчивость Типы размножения Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Комбинативная изменчивость Бесполое размножение
Ботаника
Размножение водорослей Строение цветка Отдел Голосеменные Строение семени Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Экологические проблемы Среда обитания организмов Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Зоология
Тип Круглые черви Классы моллюсков Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Общая характеристика животных Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Классы членистоногих Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы
Микробиология, микология
Морфология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология вирусов Характеристика грибов Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Большой и малый круги кровообращения Органы чувств Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Половая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Выделительная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики

Ритмическая деятельность организма. Значение сна

В процессе эволюции живые организмы, обитающие на нашей планете, приспособились к изменениям, происходящим в окружающей среде при вращении Земли вокруг собственной оси. Такими приспособлениями являются циркадные ритмы.

Суточные, или циркадные ритмы, являются адаптацией к смене дня и ночи.

В течение суток во внешней среде меняется множество условий: освещенность, температура и проч.

Всвязи с этим меняются и физиологические показатели живых организмов: температура тела, частота сердечных сокращений, уровень гормонов, артериальное давление. Всвязи с этими изменениями непостоянна и активность жизнедеятельности.

Смена активности жизнедеятельности получила название цикла «бодрствование — сон».

Сон — особое состояние мозга и всего организма, характеризующееся снижением мышечной активности и почти полным отсутствием реакции на внешние раздражители.

Сон в привычном понимании характерен для теплокровных животных, к числу которых относится и человек.

Выделяют две фазы сна:

•медленный сон

•быстрый сон

Если в течение сна человека снимать показатели электроэнцефалограммы (ЭЭГ — графическое отображение активности мозга), то ее показатели будут неодинаковы в зависимости от фазы.

Сразу после засыпания активность коры больших полушарий снижена, этот период назван медленным сном.

Однако примерно каждые полтора часа показатели ЭЭГ меняются, становясь похожими на таковые у бодрствующего человека — это быстрый сон.

Различить эти фазы можно не только по показателям электроэнцефалограммы, но и по внешним признакам; во время быстрого сна учащается дыхание, увеличивается частота сердечных сокращений, растёт артериальное давление, наблюдается движение глаз.

Именно в фазу быстрого сна человек видит сны, в этот период происходит обработка информации, поступившей в течение дня, и формирование долговременной памяти.

Медленный сон, напротив, характеризуется снижением частоты дыхательных движений, сердечных сокращений, артериального давления, температуры тела; уменьшается активность всех систем, организм восстанавливает свои ресурсы.

Существует несколько предположений касательно природы сна. И.П.Павлов считал, что данное состояние вызывается торможением коры больших полушарий, В.Гесс полагал, что центр сна находится в гипоталамусе; существуют и множество других взглядов на этот вопрос.

Переход ко сну обеспечивается накоплением в крови мелатонина — гормона эпифиза, регулирующего циркадные ритмы.

В среднем потребность взрослого человека во сне составляет 7-8 часов, однако у разных людей она варьируется в зависимости от рода деятельности и индивидуальных особенностей.

При недостатке сна могут возникать различные нарушения в работе нервной системы: снижение концентрации, ухудшение памяти и мышления.

После сна наступает бодрствование. Это состояние активной работы соматической нервной системы.

Во время бодрствования активизируются ресурсы, накопленные за ночь.

Помимо суточных ритмов живым организмам свойственны годичные циклы, обеспечивающие сезонные изменения интенсивности роста, обмена веществ, размножения.

К наиболее ярким примерам можно отнести спячки, миграции.

Сезонное влияние на организмы оказывает множество факторов, однако смена времени года всегда сопровождается изменением длины светового дня, что и является внешним сигналом для адаптации.

Фотопериодизм — реакция живых организмов на изменение длины светового дня.

Как известно, для смены сезона характерны изменения температуры, количества пищи и иных ресурсов, однако ничто из этого не запускает спячки, миграции или сезонную линьку. Единственный фактор, который инициирует сезонную смену биологических ритмов — изменение длины светового дня. Фотопериодизм позволяет животным адаптироваться под новые условия, связанные с текущем временем года. Сезонный диморфизм зайца, гибернация (зимняя спячка) медведя, перелёт птиц — все эти процессы запускаются именно изменением длины светового дня.