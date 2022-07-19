Геологические Эры

Геологическая эра ― подразделение геохронологической шкалы, соответствующее крупному этапу геологической истории и развития жизни на Земле. Продолжительность ― сотни или многие десятки миллионов лет.

Историю Земли принято делить на промежутки времени, границами которых являются крупные геологические события: горообразовательные процессы, поднятие и опускание суши, изменение очертаний материков, уровня океанов. Движения и разломы земной коры, происходившие в разные геологические периоды, сопровождались усиленной вулканической деятельностью, в результате чего в атмосферу выбрасывалось огромное количество газов, пепла, что снижало прозрачность атмосферы и способствовало уменьшению количества поступающей на Землю солнечной радиации. Это было одной из причин развития оледенений, которые вызвали изменение климата, что оказало сильное влияние на развитие органического мира. В процессе эволюции постоянно возникали новые формы организмов, а прежние формы, оказавшиеся неприспособленными к новым условиям существования, вымирали.

В течение многих миллионов лет на планете накапливались остатки некогда живших организмов. На основе находок ископаемых форм в отложениях земных пластов удается проследить подлинную историю живой природы.

Геохронологическая шкала Земли

(Р ― растения; Ж ― животные)

Кайнозойская эра (новой жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события Четвертичный (2,4) Р: Вымирание многих видов растений, упадок древесных форм, расцвет травянистых; растительный мир приобретает современный облик. Ж: Развитие многих групп морских н пресноводных моллюсков, кораллов, иглокожих и др. Формирование ныне существующих сообществ, возникновение и эволюция человека. Неогеновый (неоген) (2,5) Р: Преобладание покрытосеменных и хвойных, отступание лесов, увеличение площади степей. Ж: Видовой состав беспозвоночных приближается к современному. Расцвет плацентарных млекопитающих, сходных с современными. Появление человекообразных обезьян. Палеогеновый (палеоген) (66) Р: Расцвет основных групп покрытосеменных. Ж: Господство двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Вымирание древнейших млекопитающих. Развитие сумчатых и примитивных плацентарных: насекомоядных, древних копытных, древних хищников. Начало развития антропоидов.

Мезозойская эра (новой жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события Меловой (мел) (136) Р: В начале периода господство голосеменных и появление покрытосеменных, которые преобладают во второй половине периода. Ж: Развитие двустворчатых и брюхоногих моллюсков, других беспозвоночных. Развитие крупных рептилий в первой половине периода и их вымирание во второй половине периода. Развитие млекопитающих и птиц. Юрский (юра) (195) Р: Господство папоротников и голосеменных. Ж: Расцвет головоногих и двустворчатых моллюсков. Расцвет пресмыкающихся: наземных, водоплавающих, летающих. Появление древних птиц, развитие древних млекопитающих. Триасовый (триас) 240 Р: Вымирание семенных папоротников. Развитие голосеменных. Ж: Вымирание многих животных, процветающих в палеозойскую эру. Вымирание стегоцефалов, развитие пресмыкающихся, появление древних млекопитающих.

Палеозойская эра (древней жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события Пермский (пермь) (285) Р: Распространение первых групп голосеменных. Ж: Уменьшение количества видов хрящевых, кистеперых и двоякодышащих рыб. Развитие стегоцефалов, пресмыкающихся, часть которых были предковыми по отношению к млекопитающим и птицам. Каменноугольный (карбон) (345) Р: Расцвет плауновидных, хвощевидных, папоротниковидных, семенных папоротников; появление хвойных. Ж: Расцвет древних морских беспозвоночных. Появление первичнобескрылых и древнекрылых насекомых. Распространение акул, стегоцефалов. Появление и расцвет амфибий. Появление древних пресмыкающихся. Девонский (девон) (410) Р: Расцвет риниофитов, к началу позднего девона их вымирание. Появление современных типов сосудистых растений. Ж: Расцвет древних беспозвоночных, появление паукообразных. Расцвет панцирных, кистеперых и двоякодышащих рыб. В конце периода появление первых четвероногих ― стегоцефалов (древних земноводных). Силурийский (силур) (435) Р: Возникновение современных групп водорослей и грибов. В конце периода достоверное появление первых наземных растений. Ж: Появление наземных членистоногих ― скорпионов. Появление древних панцирных и хрящевых рыб. Ордовикский (ордовик) (500) Р: Обилие морских водорослей. Предположительное появление первых наземных растений ― риниофитов. Ж: Появление первых позвоночных ― бесчелюстных. Кембрийский (кембрий) (570) Жизнь сосредоточена в морях. Эволюция водорослей; развитие многоклеточных форм. Расцвет морских беспозвоночных с хитиново-фосфатной раковиной.

Протерозойская (ранней жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события Поздний протерозой (1650) Развитие водорослей, различных многоклеточных примитивных организмов, не имеющих скелетных образований. Ранний протерозой (2600) Развитие одноклеточных прокариотических и эукариотических фотосинтезирующих организмов. Возникновение полового процесса.

Архей

Период (млн лет назад) Эволюционные события Не подразделяется (3500-3800) Возникновение жизни на Земле, появление первых клеток ― начало биологической эволюции. Появление анаэробных автотрофных организмов, бактерий, цианобактерий.

Катархей