Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Железы пищеварительной системы Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Дыхательная система Органы чувств Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Выделительная система Опорно-двигательный аппарат
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы
Эволюция живой природы
Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Основные эволюционные представления Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции
Организм как биологическая система
Органогенез Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Смена сообществ Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Зоология
Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Подтип Оболочники Жизненные циклы паразитических червей Тип Моллюски Классы моллюсков Тип Членистоногие Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Тип Плоские черви Тип Кольчатые черви Классы членистоногих Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Двойное оплодотворение цветковых Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Голосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Характеристика растительного организма Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Строение семени
Генетика
Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком

Геологические Эры

Геологическая эра ― подразделение геохронологической шкалы, соответствующее крупному этапу геологической истории и развития жизни на Земле. Продолжительность ― сотни или многие десятки миллионов лет.

Историю Земли принято делить на промежутки времени, границами которых являются крупные геологические события: горообразовательные процессы, поднятие и опускание суши, изменение очертаний материков, уровня океанов. Движения и разломы земной коры, происходившие в разные геологические периоды, сопровождались усиленной вулканической деятельностью, в результате чего в атмосферу выбрасывалось огромное количество газов, пепла, что снижало прозрачность атмосферы и способствовало уменьшению количества поступающей на Землю солнечной радиации. Это было одной из причин развития оледенений, которые вызвали изменение климата, что оказало сильное влияние на развитие органического мира. В процессе эволюции постоянно возникали новые формы организмов, а прежние формы, оказавшиеся неприспособленными к новым условиям существования, вымирали.

В течение многих миллионов лет на планете накапливались остатки некогда живших организмов. На основе находок ископаемых форм в отложениях земных пластов удается проследить подлинную историю живой природы.

Геохронологическая шкала Земли

(Р ― растения; Ж ― животные)

Кайнозойская эра (новой жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Четвертичный (2,4)

Р: Вымирание многих видов растений, упадок древесных форм, расцвет травянистых; растительный мир приобретает современный облик.

Ж: Развитие многих групп морских н пресноводных моллюсков, кораллов, иглокожих и др. Формирование ныне существующих сообществ, возникновение и эволюция человека.
Неогеновый (неоген) (2,5)

Р: Преобладание покрытосеменных и хвойных, отступание лесов, увеличение площади степей.

Ж: Видовой состав беспозвоночных приближается к современному. Расцвет плацентарных млекопитающих, сходных с современными. Появление человекообразных обезьян.
Палеогеновый (палеоген) (66)

Р: Расцвет основных групп покрытосеменных.

Ж: Господство двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Вымирание древнейших млекопитающих. Развитие сумчатых и примитивных плацентарных: насекомоядных, древних копытных, древних хищников. Начало развития антропоидов.

Мезозойская эра (новой жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Меловой (мел) (136)

Р: В начале периода господство голосеменных и появление покрытосеменных, которые преобладают во второй половине периода.

Ж: Развитие двустворчатых и брюхоногих моллюсков, других беспозвоночных. Развитие крупных рептилий в первой половине периода и их вымирание во второй половине периода. Развитие млекопитающих и птиц.
Юрский (юра) (195)

Р: Господство папоротников и голосеменных.

Ж: Расцвет головоногих и двустворчатых моллюсков. Расцвет пресмыкающихся: наземных, водоплавающих, летающих. Появление древних птиц, развитие древних млекопитающих.
Триасовый (триас) 240

Р: Вымирание семенных папоротников. Развитие голосеменных.

Ж: Вымирание многих животных, процветающих в палеозойскую эру. Вымирание стегоцефалов, развитие пресмыкающихся, появление древних млекопитающих.

Палеозойская эра (древней жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Пермский (пермь) (285)

Р: Распространение первых групп голосеменных.

Ж: Уменьшение количества видов хрящевых, кистеперых и двоякодышащих рыб. Развитие стегоцефалов, пресмыкающихся, часть которых были предковыми по отношению к млекопитающим и птицам.
Каменноугольный (карбон) (345)

Р: Расцвет плауновидных, хвощевидных, папоротниковидных, семенных папоротников; появление хвойных.

Ж: Расцвет древних морских беспозвоночных. Появление первичнобескрылых и древнекрылых насекомых. Распространение акул, стегоцефалов. Появление и расцвет амфибий. Появление древних пресмыкающихся.
Девонский (девон) (410)

Р: Расцвет риниофитов, к началу позднего девона их вымирание. Появление современных типов сосудистых растений.

Ж: Расцвет древних беспозвоночных, появление паукообразных. Расцвет панцирных, кистеперых и двоякодышащих рыб. В конце периода появление первых четвероногих ― стегоцефалов (древних земноводных).
Силурийский (силур) (435)

Р: Возникновение современных групп водорослей и грибов. В конце периода достоверное появление первых наземных растений.

Ж: Появление наземных членистоногих ― скорпионов. Появление древних панцирных и хрящевых рыб.
Ордовикский (ордовик) (500)

Р: Обилие морских водорослей. Предположительное появление первых наземных растений ― риниофитов.

Ж: Появление первых позвоночных ― бесчелюстных.
Кембрийский (кембрий) (570) Жизнь сосредоточена в морях. Эволюция водорослей; развитие многоклеточных форм. Расцвет морских беспозвоночных с хитиново-фосфатной раковиной.

Протерозойская (ранней жизни)

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Поздний протерозой (1650) Развитие водорослей, различных многоклеточных примитивных организмов, не имеющих скелетных образований.
Ранний протерозой (2600) Развитие одноклеточных прокариотических и эукариотических фотосинтезирующих организмов. Возникновение полового процесса.

Архей

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Не подразделяется (3500-3800) Возникновение жизни на Земле, появление первых клеток ― начало биологической эволюции. Появление анаэробных автотрофных организмов, бактерий, цианобактерий.

Катархей

Период (млн лет назад) Эволюционные события
Не подразделяется (3900) Химическая эволюция, приведшая к возникновению биополимеров.