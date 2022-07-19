Геологические Эры

Историю Земли принято делить на промежутки времени, границами которых являются крупные геологические события: горообразовательные процессы, поднятие и опускание суши, изменение очертаний материков, уровня океанов. Движения и разломы земной коры, происходившие в разные геологические периоды, сопровождались усиленной вулканической деятельностью, в результате чего в атмосферу выбрасывалось огромное количество газов, пепла, что снижало прозрачность атмосферы и способствовало уменьшению количества поступающей на Землю солнечной радиации. Это было одной из причин развития оледенений, которые вызвали изменение климата, что оказало сильное влияние на развитие органического мира. В процессе эволюции постоянно возникали новые формы организмов, а прежние формы, оказавшиеся неприспособленными к новым условиям существования, вымирали.
В течение многих миллионов лет на планете накапливались остатки некогда живших организмов. На основе находок ископаемых форм в отложениях земных пластов удается проследить подлинную историю живой природы.
Геохронологическая шкала Земли
(Р ― растения; Ж ― животные)
|Период (млн лет назад)
|Эволюционные события
|Четвертичный (2,4)
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Р: Вымирание многих видов растений, упадок древесных форм, расцвет травянистых; растительный мир приобретает современный облик.
Ж: Развитие многих групп морских н пресноводных моллюсков, кораллов, иглокожих и др. Формирование ныне существующих сообществ, возникновение и эволюция человека.
|Неогеновый (неоген) (2,5)
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Р: Преобладание покрытосеменных и хвойных, отступание лесов, увеличение площади степей.
Ж: Видовой состав беспозвоночных приближается к современному. Расцвет плацентарных млекопитающих, сходных с современными. Появление человекообразных обезьян.
|Палеогеновый (палеоген) (66)
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Р: Расцвет основных групп покрытосеменных.
Ж: Господство двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Вымирание древнейших млекопитающих. Развитие сумчатых и примитивных плацентарных: насекомоядных, древних копытных, древних хищников. Начало развития антропоидов.
|Период (млн лет назад)
|Эволюционные события
|Меловой (мел) (136)
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Р: В начале периода господство голосеменных и появление покрытосеменных, которые преобладают во второй половине периода.
Ж: Развитие двустворчатых и брюхоногих моллюсков, других беспозвоночных. Развитие крупных рептилий в первой половине периода и их вымирание во второй половине периода. Развитие млекопитающих и птиц.
|Юрский (юра) (195)
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Р: Господство папоротников и голосеменных.
Ж: Расцвет головоногих и двустворчатых моллюсков. Расцвет пресмыкающихся: наземных, водоплавающих, летающих. Появление древних птиц, развитие древних млекопитающих.
|Триасовый (триас) 240
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Р: Вымирание семенных папоротников. Развитие голосеменных.
Ж: Вымирание многих животных, процветающих в палеозойскую эру. Вымирание стегоцефалов, развитие пресмыкающихся, появление древних млекопитающих.
|Период (млн лет назад)
|Эволюционные события
|Пермский (пермь) (285)
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Р: Распространение первых групп голосеменных.
Ж: Уменьшение количества видов хрящевых, кистеперых и двоякодышащих рыб. Развитие стегоцефалов, пресмыкающихся, часть которых были предковыми по отношению к млекопитающим и птицам.
|Каменноугольный (карбон) (345)
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Р: Расцвет плауновидных, хвощевидных, папоротниковидных, семенных папоротников; появление хвойных.
Ж: Расцвет древних морских беспозвоночных. Появление первичнобескрылых и древнекрылых насекомых. Распространение акул, стегоцефалов. Появление и расцвет амфибий. Появление древних пресмыкающихся.
|Девонский (девон) (410)
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Р: Расцвет риниофитов, к началу позднего девона их вымирание. Появление современных типов сосудистых растений.
Ж: Расцвет древних беспозвоночных, появление паукообразных. Расцвет панцирных, кистеперых и двоякодышащих рыб. В конце периода появление первых четвероногих ― стегоцефалов (древних земноводных).
|Силурийский (силур) (435)
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Р: Возникновение современных групп водорослей и грибов. В конце периода достоверное появление первых наземных растений.
Ж: Появление наземных членистоногих ― скорпионов. Появление древних панцирных и хрящевых рыб.
|Ордовикский (ордовик) (500)
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Р: Обилие морских водорослей. Предположительное появление первых наземных растений ― риниофитов.
Ж: Появление первых позвоночных ― бесчелюстных.
|Кембрийский (кембрий) (570)
|Жизнь сосредоточена в морях. Эволюция водорослей; развитие многоклеточных форм. Расцвет морских беспозвоночных с хитиново-фосфатной раковиной.
|Период (млн лет назад)
|Эволюционные события
|Поздний протерозой (1650)
|Развитие водорослей, различных многоклеточных примитивных организмов, не имеющих скелетных образований.
|Ранний протерозой (2600)
|Развитие одноклеточных прокариотических и эукариотических фотосинтезирующих организмов. Возникновение полового процесса.
|Период (млн лет назад)
|Эволюционные события
|Не подразделяется (3500-3800)
|Возникновение жизни на Земле, появление первых клеток ― начало биологической эволюции. Появление анаэробных автотрофных организмов, бактерий, цианобактерий.
|Период (млн лет назад)
|Эволюционные события
|Не подразделяется (3900)
|Химическая эволюция, приведшая к возникновению биополимеров.