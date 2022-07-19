Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных

Ткань – это группа клеток и межклеточного вещества, которые имеют сходную структуру и выполняют определенные функции в организме. Каждая ткань формируется из определенных участков зародыша.

Межклеточное вещество вырабатывается клетками тканей и окружает их. Оно участвует в выполнении ткани своей функции. У разных тканей разное соотношение между количеством клеток и межклеточного вещества, это является одной из важных характеристик ткани.

1. Эпителий, или эпителиальная ткань, или покровная ткань

Общим свойством эпителиальной ткани является: Плотное прилегание клеток друг к другу Малое количество межклеточного вещества.

Это необходимо для обеспечения плотного контакта клеток, которое не позволяет проникать никаким веществам между ними и попадать в области, где они не должны находиться.

Функции эпителиальной ткани:

Покровная. Эпителий покрывает организм животного снаружи, образует кожные покровы – перья, чешую, волосы.

Разграничительная - отделяет окружающую среду от организма человека. Эпителий играет роль пограничного барьера. Защитная. За счет плотного контакта клеток вредным агентам, например, бактериям, сложно попасть в организм животного. Секреторная - выделение секрета (потовые железы, желудочный сок в желудке) Выделительная - выделение различных веществ (выделение мочи)

Вот так выглядят некоторые виды эпителия:

Виды эпителия

2. Соединительная ткань

К ней относят: костную, хрящевую, волокнистые ткани, кровь, лимфу, жировую ткань.

Она образует связки, сухожилия, суставы, межпозвоночные диски и многое-многое другое.

Отличительной особенностью этой ткани является: Во-первых, разнообразие функций (сравните функцию бедренной кости и, например, крови) Во-вторых, ― обилие межклеточного вещества на достаточно малое количество клеточных элементов. Представьте себе, например, кровь, в которой содержание клеток обычно не превышает 40% от всего ее количества.

Виды соединительной ткани:

Рыхлая соединительная ткань состоит из клеток и переплетённых волокон. Образует оболочки органов

Плотная соединительная ткань состоит из волокон, а не из клеток. Содержится в сухожилиях, роговице глаза, надкостнице, связках и других органах.

Кровь - жидкая соединительная ткань

Жировая ткань содержит, в основном, жировые клетки. Этот тип ткани предохраняет лежащие под ней органы от ударов и переохлаждения

Скелетные ткани представлены хрящом и костью. Хрящ покрывает суставные поверхности костей, содержится в ухе и глотке и межпозвоночных дисках. Из кости построен скелет позвоночных животных.

Функции соединительной ткани:

Питательная (кровь разносит питательные вещества) Транспортная = транспорт различных веществ (кровь транспортирует газы, продукты обмены, питательные вещества) Защитная = например, иммунитет Опорная = кости Регуляторная = гуморальная (кровь разносит гормоны)

3. Нервная ткань

Нервные клетки называются нейронами.

Нейроны способны воспринимать раздражения из внутренней или внешней среды организма животного, преобразовывать их в нервные импульсы и передавать их другим клеткам организма

Это их отличительная особенность. Нервная система распространена по всему организму и регулирует его деятельность.

Клетки этой ткани:

Не способны к обновлению

Нервные клетки удивительны. Их длина может достигать 1 метра, и это для них не предел.

Нервные клетки

4. Мышечная ткань

Мышечная ткань способна сокращаться в ответ на раздражения. Мышечные клетки длинные и тонкие, они формируют мышечные волокна.

Виды мышечной ткани:

Поперечнополосатая, или скелетная. Клетки этой ткани исчерчены поперечными нитями. Этот вид мышц составляет основу скелетной мускулатуры, с помощью которой мы можем передвигать наше тело в пространстве, говорить и выражать эмоции с помощью мимики

Сердечная. Клетки этой ткани образуют волокна сердечной мышцы, которые соединены между собой, это необходимо для быстрой передачи сигнала о сокращении в сердце. Также присутствует исчерченность поперечными линиями

Гладкая мускулатура входит в состав стенок многих органов: желудка, кишечника, пищевода, а также стенок сосудов, исчерченности не имеет

Благодаря мышечной ткани осуществляются все движения животного и его внутренних органов.

Виды мышечной ткани

Органы и системы органов

Орган – это часть многоклеточного организма, сформированного несколькими тканями и выполняющая определенную функцию

Например, желудок – орган пищеварения, легкое – орган дыхания. Каждый орган состоит из нескольких тканей. Однако существуют органы, у которых одна ткань является основной, рабочей, а остальные – вспомогательными. Одним из таких органов является нерв или головной мозг, в котором основная ткань – нервная.

Система органов – группа органов, выполняющая общую функцию

У многих животных различают пищеварительную, дыхательную, выделительную, кровеносную, половую системы органов.

Разберем функции каждой из систем:

Пищеварительная – измельчение, переваривание пищи, всасывание питательных веществ и удаление непереваренных остатков пищи

Дыхательная – газообмен, поставка в организм животного кислород и удаление углекислого газа

Выделительная – выведение во внешнюю среду избытка воды и ненужных организму или вредных веществ.

Кровеносная – движение крови по организму. Вместе с кровью в ткани осуществляется перенос питательных веществ и кислорода, а также удаление от конечных продуктов обмена веществ.

Половая – половое размножение организмов для создания потомства.

Пищеварительная система органов собаки

Согласованность работы всех органов и систем органов осуществляется с помощью нервной системы.