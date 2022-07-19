Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов
Зоология
Классы членистоногих Тип Хордовые, характеристика подтипов Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Брюхоногие и двустворчатые моллюски Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Класс Земноводные, или Амфибии Одноклеточные животные, или Простейшие Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Общая характеристика червей Класс Млекопитающие, или Звери Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Головоногие моллюски Класс Птицы Надкласс Рыбы Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Характеристика типа Членистоногие Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Общие сведения о животном мире
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики
Ботаника
Моховидные Папоротниковидные Побег и почки. Строение стебля Строение и видоизменения листа Значение водорослей в природе и жизни человека Голосеменные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение семян Разнообразие голосеменных растений Многообразие водорослей Видоизменения побегов Строение цветка. Соцветия Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Размножение покрытосеменных растений Общая характеристика водорослей Строение и многообразие плодов Покрытосеменные, или Цветковые Плауновидные. Хвощевидные Классы Однодольные и Двудольные
Эволюция живой природы
Этапы эволюции органического мира Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира

Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных

Ткань – это группа клеток и межклеточного вещества, которые имеют сходную структуру и выполняют определенные функции в организме. Каждая ткань формируется из определенных участков зародыша.

Межклеточное вещество вырабатывается клетками тканей и окружает их. Оно участвует в выполнении ткани своей функции. У разных тканей разное соотношение между количеством клеток и межклеточного вещества, это является одной из важных характеристик ткани.

1. Эпителий, или эпителиальная ткань, или покровная ткань

Общим свойством эпителиальной ткани является:

  1. Плотное прилегание клеток друг к другу

  2. Малое количество межклеточного вещества.

Это необходимо для обеспечения плотного контакта клеток, которое не позволяет проникать никаким веществам между ними и попадать в области, где они не должны находиться.

Функции эпителиальной ткани:

  1. Покровная. Эпителий покрывает организм животного снаружи, образует кожные покровы – перья, чешую, волосы.

  1. Разграничительная - отделяет окружающую среду от организма человека. Эпителий играет роль пограничного барьера.

  2. Защитная. За счет плотного контакта клеток вредным агентам, например, бактериям, сложно попасть в организм животного.

  3. Секреторная - выделение секрета (потовые железы, желудочный сок в желудке)

  4. Выделительная - выделение различных веществ (выделение мочи)

Вот так выглядят некоторые виды эпителия:

эпит.png

Виды эпителия

2. Соединительная ткань

К ней относят: костную, хрящевую, волокнистые ткани, кровь, лимфу, жировую ткань.

Она образует связки, сухожилия, суставы, межпозвоночные диски и многое-многое другое.

Отличительной особенностью этой ткани является:

  1. Во-первых, разнообразие функций (сравните функцию бедренной кости и, например, крови)

  2. Во-вторых, ― обилие межклеточного вещества на достаточно малое количество клеточных элементов. Представьте себе, например, кровь, в которой содержание клеток обычно не превышает 40% от всего ее количества.

Виды соединительной ткани:

  • Рыхлая соединительная ткань состоит из клеток и переплетённых волокон. Образует оболочки органов

  • Плотная соединительная ткань состоит из волокон, а не из клеток. Содержится в сухожилиях, роговице глаза, надкостнице, связках и других органах.

  • Кровь - жидкая соединительная ткань

  • Жировая ткань содержит, в основном, жировые клетки. Этот тип ткани предохраняет лежащие под ней органы от ударов и переохлаждения

  • Скелетные ткани представлены хрящом и костью. Хрящ покрывает суставные поверхности костей, содержится в ухе и глотке и межпозвоночных дисках. Из кости построен скелет позвоночных животных.

Функции соединительной ткани:

  1. Питательная (кровь разносит питательные вещества)

  2. Транспортная = транспорт различных веществ (кровь транспортирует газы, продукты обмены, питательные вещества)

  3. Защитная = например, иммунитет

  4. Опорная = кости

  5. Регуляторная = гуморальная (кровь разносит гормоны)

3. Нервная ткань

Нервные клетки называются нейронами.

Нейроны способны воспринимать раздражения из внутренней или внешней среды организма животного, преобразовывать их в нервные импульсы и передавать их другим клеткам организма

Это их отличительная особенность. Нервная система распространена по всему организму и регулирует его деятельность.

Клетки этой ткани:

  • Не способны к обновлению

  • Нервные клетки удивительны. Их длина может достигать 1 метра, и это для них не предел.

Нервные клетки

4. Мышечная ткань

Мышечная ткань способна сокращаться в ответ на раздражения. Мышечные клетки длинные и тонкие, они формируют мышечные волокна.

Виды мышечной ткани:

  • Поперечнополосатая, или скелетная. Клетки этой ткани исчерчены поперечными нитями. Этот вид мышц составляет основу скелетной мускулатуры, с помощью которой мы можем передвигать наше тело в пространстве, говорить и выражать эмоции с помощью мимики

  • Сердечная. Клетки этой ткани образуют волокна сердечной мышцы, которые соединены между собой, это необходимо для быстрой передачи сигнала о сокращении в сердце. Также присутствует исчерченность поперечными линиями

  • Гладкая мускулатура входит в состав стенок многих органов: желудка, кишечника, пищевода, а также стенок сосудов, исчерченности не имеет

Благодаря мышечной ткани осуществляются все движения животного и его внутренних органов.

Сравнение строения тканей многоклеточных организмов (на примере: растений, грибов, животных и человека).Типы тканей и их функции

Виды мышечной ткани

Органы и системы органов

Орган – это часть многоклеточного организма, сформированного несколькими тканями и выполняющая определенную функцию

Например, желудок – орган пищеварения, легкое – орган дыхания. Каждый орган состоит из нескольких тканей. Однако существуют органы, у которых одна ткань является основной, рабочей, а остальные – вспомогательными. Одним из таких органов является нерв или головной мозг, в котором основная ткань – нервная.

Система органов – группа органов, выполняющая общую функцию

У многих животных различают пищеварительную, дыхательную, выделительную, кровеносную, половую системы органов.

Разберем функции каждой из систем:

  • Пищеварительная – измельчение, переваривание пищи, всасывание питательных веществ и удаление непереваренных остатков пищи

  • Дыхательная – газообмен, поставка в организм животного кислород и удаление углекислого газа

  • Выделительная – выведение во внешнюю среду избытка воды и ненужных организму или вредных веществ.

  • Кровеносная – движение крови по организму. Вместе с кровью в ткани осуществляется перенос питательных веществ и кислорода, а также удаление от конечных продуктов обмена веществ.

  • Половая – половое размножение организмов для создания потомства.

Пищеварительная система органов собаки

Согласованность работы всех органов и систем органов осуществляется с помощью нервной системы.