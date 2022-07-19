Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных

Межклеточное вещество вырабатывается клетками тканей и окружает их. Оно участвует в выполнении ткани своей функции. У разных тканей разное соотношение между количеством клеток и межклеточного вещества, это является одной из важных характеристик ткани.
Плотное прилегание клеток друг к другу
Малое количество межклеточного вещества.
Это необходимо для обеспечения плотного контакта клеток, которое не позволяет проникать никаким веществам между ними и попадать в области, где они не должны находиться.
Функции эпителиальной ткани:
Покровная. Эпителий покрывает организм животного снаружи, образует кожные покровы – перья, чешую, волосы.
Разграничительная - отделяет окружающую среду от организма человека. Эпителий играет роль пограничного барьера.
Защитная. За счет плотного контакта клеток вредным агентам, например, бактериям, сложно попасть в организм животного.
Секреторная - выделение секрета (потовые железы, желудочный сок в желудке)
Выделительная - выделение различных веществ (выделение мочи)
Вот так выглядят некоторые виды эпителия:
Виды эпителия
К ней относят: костную, хрящевую, волокнистые ткани, кровь, лимфу, жировую ткань.
Она образует связки, сухожилия, суставы, межпозвоночные диски и многое-многое другое.
Во-первых, разнообразие функций (сравните функцию бедренной кости и, например, крови)
Во-вторых, ― обилие межклеточного вещества на достаточно малое количество клеточных элементов. Представьте себе, например, кровь, в которой содержание клеток обычно не превышает 40% от всего ее количества.
Виды соединительной ткани:
Рыхлая соединительная ткань состоит из клеток и переплетённых волокон. Образует оболочки органов
Плотная соединительная ткань состоит из волокон, а не из клеток. Содержится в сухожилиях, роговице глаза, надкостнице, связках и других органах.
Кровь - жидкая соединительная ткань
Жировая ткань содержит, в основном, жировые клетки. Этот тип ткани предохраняет лежащие под ней органы от ударов и переохлаждения
Скелетные ткани представлены хрящом и костью. Хрящ покрывает суставные поверхности костей, содержится в ухе и глотке и межпозвоночных дисках. Из кости построен скелет позвоночных животных.
Функции соединительной ткани:
Питательная (кровь разносит питательные вещества)
Транспортная = транспорт различных веществ (кровь транспортирует газы, продукты обмены, питательные вещества)
Защитная = например, иммунитет
Опорная = кости
Регуляторная = гуморальная (кровь разносит гормоны)
Нервные клетки называются нейронами.
Это их отличительная особенность. Нервная система распространена по всему организму и регулирует его деятельность.
Клетки этой ткани:
Не способны к обновлению
Нервные клетки удивительны. Их длина может достигать 1 метра, и это для них не предел.
Нервные клетки
Мышечная ткань способна сокращаться в ответ на раздражения. Мышечные клетки длинные и тонкие, они формируют мышечные волокна.
Виды мышечной ткани:
Поперечнополосатая, или скелетная. Клетки этой ткани исчерчены поперечными нитями. Этот вид мышц составляет основу скелетной мускулатуры, с помощью которой мы можем передвигать наше тело в пространстве, говорить и выражать эмоции с помощью мимики
Сердечная. Клетки этой ткани образуют волокна сердечной мышцы, которые соединены между собой, это необходимо для быстрой передачи сигнала о сокращении в сердце. Также присутствует исчерченность поперечными линиями
Гладкая мускулатура входит в состав стенок многих органов: желудка, кишечника, пищевода, а также стенок сосудов, исчерченности не имеет
Благодаря мышечной ткани осуществляются все движения животного и его внутренних органов.
Виды мышечной ткани
Например, желудок – орган пищеварения, легкое – орган дыхания. Каждый орган состоит из нескольких тканей. Однако существуют органы, у которых одна ткань является основной, рабочей, а остальные – вспомогательными. Одним из таких органов является нерв или головной мозг, в котором основная ткань – нервная.
У многих животных различают пищеварительную, дыхательную, выделительную, кровеносную, половую системы органов.
Разберем функции каждой из систем:
Пищеварительная – измельчение, переваривание пищи, всасывание питательных веществ и удаление непереваренных остатков пищи
Дыхательная – газообмен, поставка в организм животного кислород и удаление углекислого газа
Выделительная – выведение во внешнюю среду избытка воды и ненужных организму или вредных веществ.
Кровеносная – движение крови по организму. Вместе с кровью в ткани осуществляется перенос питательных веществ и кислорода, а также удаление от конечных продуктов обмена веществ.
Половая – половое размножение организмов для создания потомства.
Пищеварительная система органов собаки