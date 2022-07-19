Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Цитология
Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Немембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Метаболизм и основные понятия Минеральные вещества клетки, вода Мейоз Клеточная теория Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Круговорот веществ Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов
Ботаника
Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений
Зоология
Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Общая характеристика животных Тип Круглые черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Подтип Оболочники Тип Хордовые Тип Моллюски Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Микробиология, микология
Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека
Организм человека и его здоровье
Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Роль витаминов Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Половая система Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Мутационная изменчивость Органогенез Гаметогенез Селекция животных Типы размножения Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Результаты эволюции

Пластический обмен. Фотосинтез

Пластический обмен (ассимиляция, анаболизм) – совокупность реакций синтеза сложных органических соединений в клетке.

Гетеротрофные организмы строят собственные органические вещества из органических компонентов пищи. Гетеротрофная ассимиляция сводится, по существу, к перестройке молекул.

Органические вещества пищи (белки, жиры, углеводы) → пищеварение → простые органические молекулы (аминокислоты, жирные кислоты, моносахара) → биологические синтезы → макромолекулы тела (белки, жиры, углеводы).

Автотрофные организмы способны самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических молекул, потребляемых из внешней среды. Выделяют два вида автотрофного питания: фотосинтез и хемосинтез. В этих процессах образуются сначала простые органические молекулы, которые затем, в результате биологического синтеза, формируют сложные макромолекулы.

Неорганические вещества (углекислый газ, вода) → фотосинтез/хемосинтез → простые органические молекулы (аминокислоты, жирные кислоты, моносахара) → биологические синтезы → макромолекулы тела (белки, жиры, углеводы).

Фотосинтез ‒ синтез органических соединений из неорганических за счёт энергии солнечного света.

  • Характерен для растений, цианобактерий и эвглены зелёной.

  • Ведущую роль в процессах фотосинтеза играют фотосинтезирующие пигменты, обладающие уникальным свойством ‒ улавливать свет и превращать его энергию в химическую.

  • Фотосинтезирующие пигменты представляют собой довольно многочисленную группу белковоподобных веществ. Главным является пигмент хлорофилл, встречающийся у всех фототрофов.

  • Фотосинтезирующие пигменты встроены во внутреннюю мембрану пластид у эукариот или во впячивания цитоплазматической мембраны у прокариот.

Схема фотосинтеза

Процесс фотосинтеза подразделяется на реакции, вызываемые светом, и реакции, связанные с фиксацией углерода. Их называют световой и темновой фазами.

1. Световая фаза – это этап, на котором энергия света, поглощенная хлорофиллом, преобразуется в электрохимическую энергию в цепи переноса электронов.

Реакции, вызываемые светом, происходят на фотосинтетических мембранах гран хлоропластов при участии белков-переносчиков и АТФ-синтетазы:

1. возбуждение электронов хлорофилла квантами света и их переход на более высокий энергетический уровень;

2. фотолиз (разложение) воды, происходящий при участии квантов света:

2О → 4Н+ + 4е- + О2;

3. восстановление акцепторов электронов — НАДФ+ до НАДФ • Н

+ + 4е- + НАДФ+ → НАДФ • Н.

Данный процесс происходит внутри тилакоидов — складках внутренней мембраны хлоропластов.

Важно! Происходит только на свету

Результатами световой фазы являются:

- фотолиз воды с образованием свободного кислорода,

- синтез АТФ,

- восстановление НАДФ+ до НАДФ • Н

2. Темновая фаза — процесс преобразования (фиксации) СО2 в глюкозу в строме (пространстве между гранами) хлоропластов с использованием энергии АТФ и НАДФ • Н.

  • Происходит в строме хлоропласта (пространстве между гранами).

  • Здесь происходит фиксация углекислого газа, из которого синтезируется глюкоза. Также реакции автотрофной фиксации углекислого газа называют циклом Кальвина. Реакция: СО2 + Н2О = C6H12O6.

  • СО2 и Н2О ‒ это простые вещества, поэтому соединить их вместе очень сложно. Нужно много энергии. Здесь происходит затрата АТФ из световой фазы и НАДФ-Н2.

Основные процессы темновой фазы:

  • Образование моносахаридов;

  • Происходит затрата энергии, образовавшийся в световой фазе;

  • Происходит в строме хлоропластов.

Важно! Темновая фаза так названа, не потому что происходит ночью, а потому что ей не нужен свет. Ей нужны только СО2, вода и АТФ. Если все это имеется, она может идти и на свету, и в темноте.

Суммарное уравнение фотосинтеза

6СO2+6H2O+Свет → C6H12O6+6O2

(Углекислый газ + Вода + Свет = Углеводы (глюкоза) + Кислород)

Появление фотосинтеза сыграло большую роль в эволюции органического мира.

Значение фотосинтеза в природе

  1. В процессе фотосинтеза, кроме моносахаридов (глюкоза и др.), которые превращаются в крахмал и запасаются растением, синтезируются мономеры других органических соединений – аминокислоты, глицерин и жирные кислоты. Таким образом, фототрофы обеспечивают себя и все живое на Земле необходимыми органическими веществами и кислородом.

  2. Атмосфера насыщается кислородом.

  • Кислородное дыхание является самым выгодным способом энергетического обмена.

  • Кислородная атмосфера (за счет озонового экрана) защищает живые организмы от губительного ультрафиолетового излучения.

  1. Из атмосферы поглощается углекислый газ, который мог бы вызвать парниковый эффект (перегрев Земли).

Влияние появления фотосинтезирующих организмов на дальнейшую эволюцию жизни на Земле

  1. Фотосинтезирующие организмы создают питание для гетеротрофов, это способствовало эволюции животных.

  2. Накопление в атмосфере кислорода привело к возникновению кислородного дыхания – самого выгодного способа энергетического обмена.

  3. Возникновение озонового экрана уменьшило поток солнечной радиации, падающей на землю, и позволило организмам выйти из океана на сушу.

*Прочитайте темы “Пластический обмен. Хемосинтез” и выполните тестирование.