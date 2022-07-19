Теории происхождения жизни на Земле

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Круговорот веществ Экологические проблемы Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов
Ботаника
Отдел Голосеменные Строение цветка Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Общая характеристика животных Тип Кольчатые черви Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Тип Моллюски Тип Членистоногие Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Кишечнополостные
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Синтетическая теория эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Железы пищеварительной системы Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Внутренняя среда организма Лимфатическая система Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Роль витаминов Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека
Организм как биологическая система
Половое размножение Органогенез Бесполое размножение Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция растений Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость
Цитология
Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Митоз Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки

Теории происхождения жизни на Земле

  1. Креационизм (религиозно-философская концепция, гипотеза божественного происхождения жизни)

Все живые организмы на Земле были созданы Богом. Они изначально целесообразны и сохраняются в неизменном виде. Причём сотворение мира произошло единожды, поэтому его изучение невозможно.

Креационизм принимает жизнь как данность и не предпринимает попыток объяснения происхождения жизни естественными законами природы.

  1. Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни

Подразумевает многократное самопроизвольное возникновение живых организмов из неживой материи. В Средние века многим «удавалось» наблюдать появление живых организмов (червей, личинок насекомых, мышей, плесневых грибов) в гниющих остатках организмов.

В 1668 г. итальянский врач Ф. Реди экспериментально опроверг эти представления. Он поместил кусочки мяса в сосуды, часть из которых закрыл марлей. В открытых сосудах вскоре появились личинки мух, а в закрытых их не было. Так была доказана невозможность самозарождения мух в гниющем мясе. Реди выдвинул принцип «всё живое — от живого».

Окончательно опровергнуть гипотезу спонтанного возникновения живых организмов удалось в 1859 г. французскому микробиологу Л. Пастеру. Он экспериментально установил, что не могут самопроизвольно появляться также и микроорганизмы. Стерильный бульон Пастер поместил в специальные колбы с длинными S-образными горлышками. Часть колб оставалась открытой. В открытых колбах вскоре появились и стали размножаться бактерии. В колбах с изогнутым вытянутым горлышком, которое служило своеобразной ловушкой для бактерий, бульон оставался стерильным.

К концу 19 в. практически все учёные признали, что живые организмы возникают только от других живых организмов.

  1. Гипотеза панспермии

В 1865 г. немецкий учёный Г. Рихтер впервые высказал идею о космическом происхождении жизни на Земле. Согласно его гипотезе, жизнь была занесена с других планет. Сторонники космического происхождения жизни считают, что жизнь на Землю была занесена случайно или преднамеренно космическими пришельцами. Но остаётся открытым вопрос о возникновении жизни в космосе.

  1. Гипотеза биохимической эволюции Опарина–Холдейна (гипотеза абиогенеза)

Согласно теории возникновения жизни на Земле, созданной А.И. Опариным и Дж. Холдейном в 1924-1927 гг., живые тела возникли из веществ неорганической природы в три этапа:

  1. На первом этапе происходило образование органических веществ из неорганических. Абиогенное (т. е. без участия живых организмов) возникновение живой материи возможно было только в условиях древней атмосферы и отсутствия живых организмов.

В состав древней атмосферы входили:

  • Метан

  • Аммиак

  • Углекислый газ

  • Водород

  • Пары воды

  • И другие неорганические соединения.

Под действием мощных электрических разрядов, ультрафиолетового излучения и высокой радиации из этих веществ могли возникать органические соединения, которые накапливались в океане, образуя «первичный бульон».

  1. На втором этапе ― образование из простых органических соединений в водах первичного океана белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот. В «первичном бульоне» из биополимеров образовывались многомолекулярные комплексы ― коацерваты. В коацерватные капли из внешней среды попадали ионы металлов, выступавшие в качестве первых катализаторов. Из огромного количества химических соединений, присутствовавших в «первичном бульоне», отбирались наиболее эффективные в каталитическом отношении комбинации молекул, что, в конечном счете, привело к появлению ферментов.

На границе между коацерватами и внешней средой выстраивались молекулы липидов, что приводило к образованию примитивной клеточной мембраны.

  1. Третий этап ― это этап развития жизни. На этом этапе коацерваты (лат. coacervo – собираю, скапливаю), то есть коллоидные капли, в которых концентрация веществ была выше, чем в окружающем растворе, начали укрупняться и взаимодействовать друг с другом и с другими веществами. В результате взаимодействия коацерватов с нуклеиновыми кислотами образовались способные к самовоспроизведению протобионты (белковые частицы, которые включали в себя нуклеиновые кислоты), что привело к возникновению самовоспроизведения, сохранение наследственной информации и передача её последующим поколениям; с этого момента начался период органической эволюции.

Следует подчеркнуть, что живые организмы ― это открытые способные к самовоспроизведению системы, в которые энергия поступает извне.

В связи с этим очевидно, что первые живые организмы были гетеротрофами, получавшими энергию за счет анаэробного расщепления органических соединений. Возникновение современной атмосферы прямо связано с появлением и развитием автотрофных организмов и фотосинтеза.

Гипотеза абиогенеза основывается на данных современной науки о формировании Земли примерно 4,5 миллиарда лет назад.

В настоящее время на основе современных данных гипотеза абиогенеза претерпела значительные изменения, была расширена и дополнена. В частности, большинство ученых сегодня считают, что возникновение самовоспроизведения предшествовало формированию мембран и полноценного обмена веществ или происходило параллельно с ними.

После появления нашей планеты как твердого тела и ее постепенного остывания происходила конденсация водяного пара в первичной атмосфере Земли. Дождевая вода с растворенными в ней веществами накапливалась в углублениях рельефа.

В первичной атмосфере в значительных количествах присутствовал углекислый газ, сероводород, метан, аммиак, пары воды и почти полностью отсутствовал кислород (следовательно, не было озонового слоя). Земля была подвержена жесткому ультрафиолетовому излучению Солнца.

Основные этапы эволюции биосферы Земли

Биосфера простирается примерно от 5 км ниже поверхности до 60 км над поверхностью нашей планеты, заселена организмами и занята продуктами их жизнедеятельности. Но так было не всегда.

Биологической эволюции предшествовали физико-химические процессы:

  • Зарождение Солнца

  • Образование газопылевого (протопланетного) облака

  • Возникновение низкотемпературной Протоземли

  • Появление земной коры

  • Разогревание твёрдой оболочки, выход газов

  • Образование атмосферы без кислорода

  • Формирование Мирового океана

Возраст нашей планеты составляет 4,5 млрд лет. Эволюция биосферы происходит последние 3,8-4 млрд лет.

Этапы эволюции биосферы

Этап, возраст Процессы Результат
Биохимическая эволюция на основе синтеза простых органических молекул (3,5–4,6 млрд лет) Живые организмы использовали органику первичного океана. Возникновение биотического круговорота с участием водорода, паров воды, метана, аммиака. Формирование биосферы. Появление миксотрофов, хемотрофов, первых фотосинтезирующих организмов без выделения кислорода.
Биогенез (2,5–3,5 млрд лет) Синтез крупных органических молекул под действием геофизических факторов. Косное вещество Земли начало преобразовываться в живое вещество. Появление многоклеточных организмов с более сложным механизмом фотосинтеза. Выделение кислорода в атмосферу. Возникновение аэробных организмов.
Антропогенез (начало 1,5-3 млн лет назад) Появление человека, формирование общества в процессе трудовой деятельности. Новая фаза эволюция, обусловленная превращением деятельности людей в мощную силу, преобразующую природу.
Ноогенез Появление разумно управляемой социально-природной системы, в которой осуществляется рациональное природопользование, происходит устойчивое развитие. Ноосфера.