Периферическая нервная система

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Половая система Лимфатическая система Эндокринная система Ткани в организме человека Роль витаминов Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические законы и правила Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Зоология
Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Тип Членистоногие Классы моллюсков Классы членистоногих Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Геологические эры Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека
Микробиология, микология
Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Двойное оплодотворение цветковых Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Гаметогенез Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития
Цитология
Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Минеральные вещества клетки, вода Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки

Периферическая нервная система

Периферическую нервную систему делят на соматическую и вегетативную.

Соматическая и вегетативная нервная система

Соматическая нервная система подконтрольна нашему сознанию.

  • Она регулирует деятельность соматической мускулатуры (с ее помощью мы двигаемся, общаемся, улыбаемся, жестикулируем, дышим).

  • Также она отвечает за связь нашего организма с внешней средой, так как ее частью являются чувствительные волокна, которые собирают информацию со всех видов рецепторов и несут ее к ЦНС.

Запомните! Соматическая = могу сделать САМ

Вегетативная нервная система отвечает за деятельность внутренних органов: контролирует работу гладкой мускулатуры (которая является частью стенки кишечника, мочеточников, сосудов и других органов), сердца, желез.

  • Ее другое название ― автономная.

  • Мы не можем контролировать ее действие.

Симпатическая и парасимпатическая нервная система

Вегетативную нервную систему делят на симпатическую и парасимпатическую.

  • Их действие практически полностью противоположно.

  • Они действуют постоянно и одновременно, однако в каждый определенный момент времени может доминировать как симпатическая, так и парасимпатическая система.

  • Это зависит от условий, в которых находится организм.

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