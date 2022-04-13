Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Голосеменные Отдел Мхи Строение семени Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Двойное оплодотворение цветковых Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег
Зоология
Общая характеристика класса Млекопитающие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Подтип Оболочники Тип Хордовые Тип Моллюски Тип Членистоногие Классы моллюсков Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные
Цитология
Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Репликация ДНК Митоз Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Метаболизм и основные понятия Одномембранные органоиды Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Немембранные органоиды
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Геологические эры Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Микробиология, микология
Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология бактерий Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Выделительная система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Перифирическая нервная система Лимфатическая система Внутренняя среда организма Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Сукцессия Экологические проблемы Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем
Организм как биологическая система
Селекция растений Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Селекция животных Типы размножения Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Генетика
История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания

Строение и разнообразие плодов

В результате двойного оплодотворения у покрытосеменных из семязачатка образуется семя.

Плод – вместилище семян цветкового растения.

Важно! Виды плодов тоже необходимо знать для экзамена.

Одновременно с развитием семени завязь цветка разрастается и превращается в плод.

Плод состоит из околоплодника и одного или многих семян. Околоплодник защищает семена от повреждений и во многих случаях способствует их распространению.

Строение плода

Типы плодов

Кроме завязи в образовании плода могут принимать участие и другие части цветка.

Ложные плоды – образованы из основания околоцветника, тычинок, цветоложе.

Плоды могут быть простыми, образовавшимися из одного пестика в цветке, и сложными – из нескольких пестиков одного цветка.

Группы плодов, образовавшихся из соцветия и сросшихся как бы в один плод, называют соплодием (ананас, свёкла).

Виды плодов

Плоды очень разнообразны по происхождению и строению околоплодника, размерам, форме, окраске. Классификация плодов основывается на строении околоплодника, его консистенции, числе семян. На основе этих признаков плоды делят на:

  • Сухие и сочные

  • Односемянные и многосемянные

  • Раскрывающиеся и нераскрывающиеся

Сухие, многосемянные, вскрывающиеся плоды – листовка, боб, стручочек, коробочка.

Листовка – образована одним плодолистиком и раскрывается одним швом (живокость). Если в цветке много пестиков, то тогда листовки из одного пестика составляют единый плод – многолистовку (купальница, калужница).

Боб – одногнездный плод, образован одним плодолистиком, раскрывается двумя створками (горох, фасоль, акация).

Стручок двугнездный плод, образован двумя плодолистиками, раскрывается двумя створками, между которыми имеется перегородка, к которой прикрепляются семена (редька, капуста, горчица).

Стручочек – отличается от стручка тем, что длина его не превышает ширину более чем в 2 раза (пастушья сумка, ярутка).

Коробочка – многосемянной плод, образованный несколькими плодолистиками, раскрывается разнообразными способами: створками, дырочками, крышечкой и т.д. (мак, ива, тополь).

Плоды сухие, односемянные, невскрывающиеся – орех, орешек, зерновка, семянка, жёлудь.

Орех – околоплодник деревянистый или плотно кожистый, не срастается с семенем. Пестик образован несколькими плодолистиками (лещина, липа).

Орешек – образуется из пестика, который состоит из одного плодолистика. Околоплодник сухой, деревянистый (рогоз). Если пестиков в цветке много, образуется многоорешек (лютик, лапчатки).

Семянка – имеет кожистый околоплодник, не срастающийся с семенем (одуванчик, ромашка, василёк).

Зерновка – имеет плёнчатый околоплодник, срастающийся с семенем. Характерна для злаков.

Жёлудь – имеет плотно-кожистый околоплодник; при плодах есть плюска, образованная срастанием деревянистых прицветных чешуй (каштан, дуб).

Плоды сочные, одно- и многосемянные, невскрывающиеся – костянка, ягода, земляника, яблоко, тыквина, померанец.

Костянка – односемянной плод с чётко различимыми слоями околоплодника: наружный слой плёнчатый; срединный – сочный, мясистый; внутренний деревянистый, образующий косточку (слива, вишня, черешня). Если в цветке несколько пестиков, развивается многокостянкаежевики, малины).

Ягода – плод многосемянный, с плёнчатым или плёнчато-кожистым наружным слоем околоплодника, сочным срединным и плёнчатым внутренним слоем. Образуется в цветках с верхней (виноград, ландыш) и нижней (черника, смородина) завязью. Пестик состоит из нескольких плодолистиков.

Яблоко – многосемянный, многогнёздный плод с кожистым наружным слоем околоплодника, сочным и мясистым срединным и хрящеватым внутренним слоем. Образуется из цветков с нижней завязью (рябина, айва, яблоня).

Тыквина – многосемянный плод с твёрдым, иногда деревянистым наружным слоем околоплодника и сочными, мясистыми срединным и внутренним слоями. Образуется тыквина в цветках с нижней завязью из пестиков, состоящих из нескольких плодолистиков.

Померанец – многосемянный, многогнёздный плод, образуется в цветках с верхней завязью из пестика, который состоит из нескольких плодолистиков. Наружный слой околоплодника кожистый, с эфиромасличными желёзками, срединный – губчатый, белый; внутренний – мясистый, сочный (апельсин, лимон).