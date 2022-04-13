Строение и разнообразие плодов

В результате двойного оплодотворения у покрытосеменных из семязачатка образуется семя.

Плод – вместилище семян цветкового растения.

Важно! Виды плодов тоже необходимо знать для экзамена.

Одновременно с развитием семени завязь цветка разрастается и превращается в плод.

Плод состоит из околоплодника и одного или многих семян. Околоплодник защищает семена от повреждений и во многих случаях способствует их распространению.

Строение плода

Типы плодов

Кроме завязи в образовании плода могут принимать участие и другие части цветка.

Ложные плоды – образованы из основания околоцветника, тычинок, цветоложе.

Плоды могут быть простыми, образовавшимися из одного пестика в цветке, и сложными – из нескольких пестиков одного цветка.

Группы плодов, образовавшихся из соцветия и сросшихся как бы в один плод, называют соплодием (ананас, свёкла).

Виды плодов

Плоды очень разнообразны по происхождению и строению околоплодника, размерам, форме, окраске. Классификация плодов основывается на строении околоплодника, его консистенции, числе семян. На основе этих признаков плоды делят на:

Сухие и сочные

Односемянные и многосемянные

Раскрывающиеся и нераскрывающиеся

Сухие, многосемянные, вскрывающиеся плоды – листовка, боб, стручочек, коробочка.

Листовка – образована одним плодолистиком и раскрывается одним швом (живокость). Если в цветке много пестиков, то тогда листовки из одного пестика составляют единый плод – многолистовку (купальница, калужница).

Боб – одногнездный плод, образован одним плодолистиком, раскрывается двумя створками (горох, фасоль, акация).

Стручок – двугнездный плод, образован двумя плодолистиками, раскрывается двумя створками, между которыми имеется перегородка, к которой прикрепляются семена (редька, капуста, горчица).

Стручочек – отличается от стручка тем, что длина его не превышает ширину более чем в 2 раза (пастушья сумка, ярутка).

Коробочка – многосемянной плод, образованный несколькими плодолистиками, раскрывается разнообразными способами: створками, дырочками, крышечкой и т.д. (мак, ива, тополь).

Плоды сухие, односемянные, невскрывающиеся – орех, орешек, зерновка, семянка, жёлудь.

Орех – околоплодник деревянистый или плотно кожистый, не срастается с семенем. Пестик образован несколькими плодолистиками (лещина, липа).

Орешек – образуется из пестика, который состоит из одного плодолистика. Околоплодник сухой, деревянистый (рогоз). Если пестиков в цветке много, образуется многоорешек (лютик, лапчатки).

Семянка – имеет кожистый околоплодник, не срастающийся с семенем (одуванчик, ромашка, василёк).

Зерновка – имеет плёнчатый околоплодник, срастающийся с семенем. Характерна для злаков.

Жёлудь – имеет плотно-кожистый околоплодник; при плодах есть плюска, образованная срастанием деревянистых прицветных чешуй (каштан, дуб).

Плоды сочные, одно- и многосемянные, невскрывающиеся – костянка, ягода, земляника, яблоко, тыквина, померанец.

Костянка – односемянной плод с чётко различимыми слоями околоплодника: наружный слой плёнчатый; срединный – сочный, мясистый; внутренний деревянистый, образующий косточку (слива, вишня, черешня). Если в цветке несколько пестиков, развивается многокостянка (у ежевики, малины).

Ягода – плод многосемянный, с плёнчатым или плёнчато-кожистым наружным слоем околоплодника, сочным срединным и плёнчатым внутренним слоем. Образуется в цветках с верхней (виноград, ландыш) и нижней (черника, смородина) завязью. Пестик состоит из нескольких плодолистиков.

Яблоко – многосемянный, многогнёздный плод с кожистым наружным слоем околоплодника, сочным и мясистым срединным и хрящеватым внутренним слоем. Образуется из цветков с нижней завязью (рябина, айва, яблоня).

Тыквина – многосемянный плод с твёрдым, иногда деревянистым наружным слоем околоплодника и сочными, мясистыми срединным и внутренним слоями. Образуется тыквина в цветках с нижней завязью из пестиков, состоящих из нескольких плодолистиков.

Померанец – многосемянный, многогнёздный плод, образуется в цветках с верхней завязью из пестика, который состоит из нескольких плодолистиков. Наружный слой околоплодника кожистый, с эфиромасличными желёзками, срединный – губчатый, белый; внутренний – мясистый, сочный (апельсин, лимон).