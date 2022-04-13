Опорно- двигательный аппарат. Скелет конечностей

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология бактерий
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Геологические эры Определение вида и популяции
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Ненаследственная изменчивость Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Органогенез Мутационная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Строение цветка Размножение водорослей Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные Ткани высших растений Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Голосеменные Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Охрана биологического разнообразия Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Тип Плоские черви Разнообразие класса Птицы Классы моллюсков Тип Хордовые Тип Моллюски Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Подтип Оболочники Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Инфекционные заболевания человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Перифирическая нервная система Покровная система Эндокринная система Внутренняя среда организма
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Генетика
Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека

Опорно- двигательный аппарат. Скелет конечностей

Скелет верхней и нижней конечностей имеет общий план строения. Состоит из двух отделов: скелета пояса и скелета свободной конечности.

  • Кости верхней конечности

Кости плечевого пояса. Плечевой пояс состоит из двух костей: лопатки и ключицы.

Картинки по запросу лопатка и ключица

Рисунок 1. Кости плевого пояса

Скелет свободной верхней конечности. Скелет свободной верхней конечности состоит из плечевой кости, костей предплечья (локтевая, лучевая кости) и кисти (кости запястья, пясти и фаланги пальцев).

Картинки по запросу скелет верхней конечности

Рисунок 2. Скелет свободной верхней конечности

  • Кости нижней конечности

Кости тазового пояса. Тазовый пояс (таз) состоит из трех прочно соединенных костей: одной непарной ― крестца и двух тазовых костей.

Картинки по запросу тазовый пояс

Рисунок 3. Пояс нижних конечностей

Скелет свободной нижней конечности образован бедренной костью, надколенником, костями голени и стопы. Кости стопы делятся на кости предплюсны, плюсны и кости пальцев стопы (фаланги).

Картинки по запросу Скелет свободной нижней конечности

Картинки по запросу предплюсна плюсна фаланги

Рисунок 4. Скелет свободной нижней конечности