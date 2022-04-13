Опорно- двигательный аппарат. Скелет конечностей

Скелет верхней и нижней конечностей имеет общий план строения. Состоит из двух отделов: скелета пояса и скелета свободной конечности.
Кости верхней конечности
Кости плечевого пояса. Плечевой пояс состоит из двух костей: лопатки и ключицы.
Рисунок 1. Кости плевого пояса
Скелет свободной верхней конечности. Скелет свободной верхней конечности состоит из плечевой кости, костей предплечья (локтевая, лучевая кости) и кисти (кости запястья, пясти и фаланги пальцев).
Рисунок 2. Скелет свободной верхней конечности
Кости нижней конечности
Кости тазового пояса. Тазовый пояс (таз) состоит из трех прочно соединенных костей: одной непарной ― крестца и двух тазовых костей.
Рисунок 3. Пояс нижних конечностей
Скелет свободной нижней конечности образован бедренной костью, надколенником, костями голени и стопы. Кости стопы делятся на кости предплюсны, плюсны и кости пальцев стопы (фаланги).
Рисунок 4. Скелет свободной нижней конечности