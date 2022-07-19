Моховидные

Мхи – тупиковая ветвь в развитии растений на Земле. Они являются одними из самых примитивных растений, однако распространены достаточно широко в регионах с влажными почвами.

Различают печеночные и листостебельные мхи.

Печеночники были названы так из-за того, что их слоевище своими очертаниями напоминает печень, поэтому в Средние века эти мхи считали эффективным средством для лечения ее заболеваний.

Печеночники — слоевищные (талломные) организмы. Типичным представителем является маршанция многообразная. Ризоиды печеночников одноклеточные.

Очень хорошо развито у печеночников вегетативное размножение (то есть размножение частями растения).

Листостебельные мхи (настоящие мхи, листостебельные мхи) распространены больше, чем печеночники. Один из самых известных листостебельных зеленых мхов – кукушкин лен. Настоящие мхи устроены сложнее, чем печеночники – тело расчленено на стебель и листья. Другим представителем данной группы является сфагнум – белый мох. У сфагнума стебель сильно ветвится, много светло-зеленых листьев и нет ризоидов.

Влага очень необходима для мхов, так как: очень необходима для мхов, так как: У этих растений отсутствуют корни. Функцию прикрепления к субстрату и всасывания необходимых веществ выполняют ризоиды. Тело мхов часто (однако не всегда) разделено на стебель и листья. Ткани у мхов развиты гораздо меньше, чем у других высших растений, а проводящие ткани в принципе отсутствуют.

Один из самых знаменитых представителей моховидных – кукушкин лен.

Цифрой 1 обозначено мужское растение,

2 – женское,

3 – коробочка, которая несет в себе споры,

4 – коробочка в момент спороношения.

Кукушкин лён (листостебельный мох)

Гаметофит мхов = листостебельное растение. = листостебельное растение. Спорофит мхов = с коробочкой на ножке

На мужском и женском гаметофите (разные растения) производятся гаметы. За счет воды происходит слияние гамет и образование зиготы. Из нее на зеленом растении вырастает коробочка со спорами на ножке, которую питает гаметофит.

Спорофит созревает и из него высыпаются споры, которые попадают во влажную почву и из них вырастает сначала зеленая нить (протонема), а потом – гаметофит, листостебельное растение.

Жизненный цикл моховидных

Для размножения мхам необходима вода. Их сперматозоиды переносятся к яйцеклеткам только в капельно-жидкой среде. Именно этот факт ограничивает распространение мхов (и других споровых растений) по Земле.

Экология моховидных

Моховидные – одни из первых наземных растений, мало изменившиеся за время своего существования. Они обитают во влажных местах, часто под пологом леса, а также на болотах и на полях с кислыми почвами. В настоящее время в этом отделе выделяют около 15 тысяч видов.

Они способны впитывать и удерживать большое количество влаги, и поэтому способствуют поддержанию водного режима местности.

Также они часто обеспечивают условия для сохранения и прорастания спор голо- и покрытосеменных растений.

Значение для человека