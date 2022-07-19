Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Брюхоногие и двустворчатые моллюски Одноклеточные животные, или Простейшие Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Головоногие моллюски Классы членистоногих Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Общие сведения о животном мире Надкласс Рыбы Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Характеристика типа Членистоногие Класс Птицы Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика червей Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Класс Млекопитающие, или Звери Класс Земноводные, или Амфибии
Микробиология, микология
Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы
Ботаника
Разнообразие голосеменных растений Значение водорослей в природе и жизни человека Видоизменения побегов Голосеменные Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Строение семян Размножение покрытосеменных растений Строение и многообразие плодов Моховидные Плауновидные. Хвощевидные Строение и видоизменения листа Побег и почки. Строение стебля Строение цветка. Соцветия Разнообразие отдела Покрытосеменные Папоротниковидные Многообразие водорослей Общая характеристика водорослей Классы Однодольные и Двудольные Покрытосеменные, или Цветковые

Моховидные

Мхи – тупиковая ветвь в развитии растений на Земле. Они являются одними из самых примитивных растений, однако распространены достаточно широко в регионах с влажными почвами.

Различают печеночные и листостебельные мхи.

Печеночники были названы так из-за того, что их слоевище своими очертаниями напоминает печень, поэтому в Средние века эти мхи считали эффективным средством для лечения ее заболеваний.

Печеночники — слоевищные (талломные) организмы. Типичным представителем является маршанция многообразная. Ризоиды печеночников одноклеточные.

Очень хорошо развито у печеночников вегетативное размножение (то есть размножение частями растения).

Листостебельные мхи (настоящие мхи, листостебельные мхи) распространены больше, чем печеночники. Один из самых известных листостебельных зеленых мхов – кукушкин лен. Настоящие мхи устроены сложнее, чем печеночники – тело расчленено на стебель и листья. Другим представителем данной группы является сфагнум – белый мох. У сфагнума стебель сильно ветвится, много светло-зеленых листьев и нет ризоидов.

Влага очень необходима для мхов, так как:

  1. У этих растений отсутствуют корни. Функцию прикрепления к субстрату и всасывания необходимых веществ выполняют ризоиды.

  2. Тело мхов часто (однако не всегда) разделено на стебель и листья.

  3. Ткани у мхов развиты гораздо меньше, чем у других высших растений, а проводящие ткани в принципе отсутствуют.

Один из самых знаменитых представителей моховидных – кукушкин лен.

Цифрой 1 обозначено мужское растение,

2 – женское,

3 – коробочка, которая несет в себе споры,

4 – коробочка в момент спороношения.

Кукушкин лён (листостебельный мох)

Гаметофит мхов = листостебельное растение.

Спорофит мхов = с коробочкой на ножке

  • На мужском и женском гаметофите (разные растения) производятся гаметы. За счет воды происходит слияние гамет и образование зиготы. Из нее на зеленом растении вырастает коробочка со спорами на ножке, которую питает гаметофит.

  • Спорофит созревает и из него высыпаются споры, которые попадают во влажную почву и из них вырастает сначала зеленая нить (протонема), а потом – гаметофит, листостебельное растение.

Жизненный цикл моховидных

Для размножения мхам необходима вода. Их сперматозоиды переносятся к яйцеклеткам только в капельно-жидкой среде. Именно этот факт ограничивает распространение мхов (и других споровых растений) по Земле.

Экология моховидных

Моховидные – одни из первых наземных растений, мало изменившиеся за время своего существования. Они обитают во влажных местах, часто под пологом леса, а также на болотах и на полях с кислыми почвами. В настоящее время в этом отделе выделяют около 15 тысяч видов.

  • Они способны впитывать и удерживать большое количество влаги, и поэтому способствуют поддержанию водного режима местности.

  • Также они часто обеспечивают условия для сохранения и прорастания спор голо- и покрытосеменных растений.

Значение для человека

  • Способность мхов всасывать и удерживать в себе жидкость ранее использовалась при наложении гемостатических повязок в случае отсутствия более надежных средств.

  • Также из мхов выделяют некоторые химические вещества, используемые как в домашнем хозяйстве, так и в промышленности.

  • Сфагнум – один из самых известных представителей отдела – не гниет в толще отложений, поэтому в течение многих лет участвует в формировании торфа, который широко используется в качестве топлива и источника органических удобрений.