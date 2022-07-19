Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача
Эволюция живой природы
Происхождение человека Доказательства эволюции Формы естественного отбора Определение вида и популяции Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Гаметогенез Селекция животных Типы размножения Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Мутационная изменчивость
Цитология
Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Пластический обмен. Хемосинтез Биосинтез белка Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Мейоз Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Митоз Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Побег Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений
Зоология
Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Тип Круглые черви Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Тип Хордовые Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски
Микробиология, микология
Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат Отделы пищеварительной системы Роль витаминов Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Органы чувств Строение и функции нервной системы. ЦНС Дыхательная система Выделительная система Половая система Покровная система Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма Эндокринная система Сердечно-сосудистая система
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия

Биосинтез белка

Матричный синтез — это способ образования полимерных молекул (ДНК, РНК, белков), строение которых определяется строением матрицы (ДНК или иРНК).

К процессам матричного синтеза относятся:

  • репликация ДНК

  • синтез всех видов РНК

  • биосинтез белка

Все реакции матричного типа происходит с участием ферментов.

Рассмотрим процесс синтеза белка.

Биосинтез белка ‒ это многостадийный процесс синтеза белков, протекающий в живых организмах. Процесс биосинтеза белка требует значительных затрат энергии АТФ.

Для того, чтобы синтезировался белок, информация о последовательности нуклеотидов в его первичной структуре должна быть доставлена к рибосомам. Этот процесс включает два этапа ‒ транскрипцию и трансляцию.

Транскрипция — это синтез молекулы РНК на матрице ДНК.

  • Переписывание информации происходит путем синтеза на одной из цепей молекулы ДНК одноцепочечной молекулы РНК, последовательность нуклеотидов которой точно соответствует последовательности нуклеотидов матрицы ‒ полинуклеотидной цепи ДНК. В молекуле РНК комплементарным аденину является урацил.

А=У

Г≡Ц

Внимание! Транскрипцией называют синтез на матрице ДНК всех видов РНК, а не только иРНК.

Последовательность транскрипции:

Расщепление двойной цепи ДНК при помощи ферментов → выстраивание нуклеотидов иРНК по матричной (транскрибируемой) цепи ДНК при помощи РНК-полимеразы.

иРНК выходит в цитоплазму и несёт информацию к рибосоме – месту синтеза белка.

Трансляция — перевод последовательности нуклеотидов в молекуле иРНК в последовательность аминокислот в полипептиде.

Участники процесса:

  • иРНК – является матрицей (инструкцией) для построения белка. В иРНК есть кодоны – последовательность из трёх нуклеотидов, несущих информацию об аминокислотах.

  • тРНК – доставляют аминокислоты к месту синтеза белка. В тРНК есть антикодоны, комплементарные кодонам в иРНК. К акцепторному концу (3’-конец) тРНК присоединена соответствующая аминокислота. Например, кодону АУГ соответствует антикодон УАЦ и аминокислота метионин (МЕТ). тРНК с антикодоном УАЦ не может переносить другие аминокислоты.

  • Ферменты – катализируют химические процессы на разных этапах синтеза.

  • Рибосомы – удерживают иРНК, тРНК и ферменты в нужном положении, пока не произойдёт образование пептидной связи между соседними аминокислотами.

Перед началом синтеза белка иРНК выходит из ядра в цитоплазму и направляется к рибосоме. Малая субъединица рибосомы садится на иРНК и скользит по ней от 5’- к 3’-концу. Трансляция происходит в несколько последовательных этапов:

1. инициация – начало считывания:

Синтез белка начинается не с самого начала 5’-конца иРНК, а спустя несколько нуклеотидов. Малая субъединица рибосомы движется по иРНК и ищет стартовый триплет – инициирующий кодон (АУГ), с которого начинается синтез белка. Когда она его узнаёт, подходит тРНК с аминокислотой и присоединяется к кодону иРНК. Тут в процесс включается большая субъединица рибосомы – она присоединяется к малой так, что иРНК оказывается заключённой между ними. В каждый момент времени внутри рибосомы находится два кодона иРНК.

2. элонгация – собственно трансляция:

К рибосоме подходит вторая тРНК с новой аминокислотой. Её антикодон комплементарен второму кодону иРНК. Первая аминокислота переносится к соседней, с помощью ферментов возникает пептидная связь, первая тРНК освобождается и выходит из рибосомы. Рибосома продвигается на один триплет в том же направлении (к 3'-концу), подходят новые тРНК и удлиняют полипептидную цепочку новыми аминокислотами.

На одной цепочке иРНК могут одновременно находиться несколько рибосом. Такой комплекс называется полисомой. В этом случае синтезируются несколько одинаковых белков, но каждый находится на своём этапе синтеза.

3. терминация – завершение синтеза пептидной цепи:

Дойдя до специального стоп-кодона (терминирующего кодона), рибосома завершает трансляцию и освобождает полипептидную цепь. Рибосомы распадаются на большую и малую субъединицы, отделяются от иРНК, и теперь готовы повторить весь процесс заново.

Итог: в молекуле полипептида аминокислоты расположены в строго заданном триплетами иРНК порядке (матричный синтез).

ДНК иРНК белок

Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ

Мутагены и наркогенные вещества могут нарушать биохимические процессы в клетке.

Наркогенные вещества – растительные или синтетические вещества, оказывающие негативное влияние на процессы в клетках.

Мутагены – вещества, вызывающие изменения в нуклеотидной последовательности ДНК.

Под воздействием мутагенов и наркогенных веществ количество мутаций увеличивается и возрастает прямо пропорционально дозе мутагенов.

Мишенью действия мутагенов в клетке являются главным образом ДНК и некоторые белки.

Примеры нарушения биохимических процессов в клетках при воздействии мутагенов и наркогенных веществ:

  • могут подавлять синтез ДНК и это прерывает белок-синтетические процессы

  • влияют на процессы транскрипции и трансляции, изменяя их скорость

  • ингибируют (подавляют) процессы трансляции, инициацию трансляции, элонгацию

  • угнетают обмен белков и углеводов

  • могут нарушать процессы кроссинговера и расхождения хромосом в анафазе

  • ингибируют процессы сперматогенеза и овогенеза

  • при температурном воз­действии на клетки может произойти выпадение пуринов (аденина и гуанина) из ДНК

  • ультрафиолетовые лучи могут разрывать водородные связи между комплементарными нитями ДНК, что приводит к остановке репликации ДНК, в результате чего ядро теряет способность к деле­нию, и клетка погибает

  • в результате ионизирующего излучения образуются высокоактивные химические вещества (ионы Н+, ОН-, свободные радикалы), которые могут вызывать разрыв нитей веретена деления, разрыв цепи ДНК, изменять азотистые основания