Ткани и органы в организме человека

Ткань – это группа клеток и межклеточного вещества, которые имеют сходную структуру и выполняют определенные функции в организме. Каждая ткань формируется из определенных участков зародыша.

Межклеточное вещество вырабатывается клетками тканей и окружает их. Оно участвует в выполнении ткани своей функции. У разных тканей разное соотношение между количеством клеток и межклеточного вещества, это является одной из важных характеристик ткани.

1. Эпителий, или эпителиальная ткань

Плоский эпителий выстилает альвеолы, плевру, брюшину, частично ротовую полость и препятствует проникновению в организм чужеродных агентов, а также участвует в газообмене (в легких).

Рисунок 1. Плоский эпителий

Железистый эпителий составляет основу желез, эти клетки содержат большое количество Аппарата Гольджи, отвечающего за накопление и выделение секрета. Клетки мерцательного эпителия содержат на своей поверхности реснички, с помощью которых они удаляют частички пыли из дыхательных путей.

Рисунок 2. Железистый эпителий

Многослойный ороговевающий эпителий является основой нашей кожи, из него также формируются ее дериваты (производные) – ногти и волосы.

Рисунок 3. Многослойный ороговевающий эпителий

Общим свойством эпителиальной ткани является: Плотное прилегание клеток друг к другу Малое количество межклеточного вещества.

Это необходимо для обеспечения плотного контакта клеток, которое не позволяет проникать никаким веществам между ними и попадать в области, где они не должны находиться.

Функции эпителиальной ткани:

Покровная (многослойный ороговевающий эпителий кожи) Разграничительная = отделяет окружающую среду от организма человека Защитная = за счет плотного контакта клеток Секреторная = выделение секрета (потовые железы) Выделительная = выделение различных веществ (выделение мочи)

Вот так выглядят некоторые виды эпителия:

Рисунок 4. Виды эпителия

2. Соединительная ткань

К ней относят: костную, хрящевую, волокнистые ткани, кровь, лимфу, жировую ткань.

Она образует связки, сухожилия, суставы, межпозвоночные диски и многое-многое другое.

Отличительной особенностью этой ткани является: Во-первых, разнообразие функций (сравните функцию бедренной кости и, например, крови) Во-вторых, ― обилие межклеточного вещества на достаточно малое количество клеточных элементов. Представьте себе, например, кровь, в которой содержание клеток обычно не превышает 40% от всего ее количества.

Функции соединительной ткани:

Питательная (кровь разносит питательные вещества) Транспортная = транспорт различных веществ (кровь транспортирует газы, продукты обмена, питательные вещества) Защитная = например, иммунитет Опорная = кости Регуляторная = гуморальная (кровь разносит гормоны)

Перед вами пример строения костной ткани. Обратите внимание, что собственно клетки кости занимают минимальный объем по сравнению с объемом костных балок (остеонов), которые они вокруг себя синтезировали. Рисунок приведен в ознакомительных целях, все подписи запоминать ненужно.

Рисунок 5. Костная ткань

Соединительная ткань состоит из клеток различных типов, располагающихся обычно далеко друг от друга; их потребности в кислороде и питательных веществах, как правило, невелики.

Рыхлая соединительная ткань состоит из клеток, разбросанных в межклеточном веществе, и переплетённых неупорядоченных волокон. Волнистые пучки волокон состоят из коллагена, а прямые – из эластина; их совокупность обеспечивает прочность и упругость соединительной ткани.

Плотная соединительная ткань состоит из волокон, а не из клеток. Белая ткань содержится в сухожилиях, связках, роговице глаза, надкостнице и других органах. Она состоит из собранных в параллельные пучки прочных и гибких коллагеновых волокон. Жёлтая соединительная ткань находится в связках, стенках артерий, лёгких.

Жировая ткань содержит, в основном, жировые клетки. Этот тип ткани предохраняет лежащие под ней органы от ударов и переохлаждения.

Скелетные ткани представлены хрящом и костью. Хрящ покрывает суставные поверхности костей, содержится в ухе и глотке, в суставных сумках и межпозвоночных дисках. Из кости построен скелет позвоночных животных.

3. Нервная ткань

Клетки этой ткани:

Не способны к обновлению (хотя ведутся исследования, которые вроде бы в какой-то одной или другой зоне мозга все-таки нашли делящиеся клетки, но их еще недостаточно, поэтому считается, что нервная ткань не обновляется).

Нервные клетки удивительны. Их длина может достигать 1 метра, и это для них не предел.

У них чаще всего одно ядро и один длинный отросток – аксон. Короткие отростки нейронов (нервных клеток) называются дендритами.

Нервные клетки (как и ткань) способны к Возбуждению Проведению нервного импульса

Это их отличительная особенность. Нервная система распространена по всему организму и регулирует его деятельность.

Перед вами собственно нейрон и его маленькие помощники = глиальные клетки, которые также являются производными нервной ткани. Их задача – создание поддержки и опоры для столь важных для нашего организма нейронов. Они помогают ему питаться и защищают его по мере возможности.

Рисунок 6. Строение нервной ткани (нейрон + клетки глии)

4. Мышечная ткань

Виды мышечной ткани:

Поперечнополосатая мускулатура

Многоядерные;

Могут достигать 10 см в длину;

Исчерчены поперечными нитями.

Функции: этот вид мышц составляет основу скелетной мускулатуры, с помощью которой мы можем передвигать наше тело в пространстве, говорить и выражать эмоции с помощью мимики. Все эти акты подконтрольны нашему сознанию, то есть мы можем произвольно управлять ими.

Гладкая мускулатура

Одноядерные;

Короткие;

не имеют исчерченности.

Функции: входят в состав стенки многих органов: желудка, кишечника, пищевода, а также стенок сосудов. Они сокращаются непроизвольно, то есть независимо от нашей воли. Их деятельность регулирует вегетативная нервная система.

Сердечная мышца

Свойства поперечнополосатой мышечной ткани;

Волокна сердечной мышцы соединены между собой, что позволяет возбуждению распространяться по всему сердцу равномерно и приводить к синхронному сокращению камер.

Функции: имеет уникальное свойство – автоматию, то есть она способна самостоятельно генерировать свои сокращения, но при этом она также подконтрольная вегетативной нервной системе.

Рисунок 7. Виды мышечной ткани

4. Органы и системы органов

Орган – это часть многоклеточного организма, сформированного несколькими тканями, имеющая определенное местоположение и выполняющая определенную функцию.

Например, скелетная мышца, состоящая из поперечнополосатой мышечной и соединительной тканей, или легкие, состоящие из эпителиальной и соединительной тканей.

В каждом органе есть кровеносные сосуды и нервные волокна, даже в кости.

Система органов – группа органов, совместно выполняющая общую функцию и развивающаяся из общего зародышевого зачатка.

Разберем функции каждой из систем органов:

Пищеварительная – измельчение, переваривание пищи, всасывание питательных веществ и удаление непереваренных остатков пищи.

Дыхательная – газообмен, поставка в организм животного кислород и удаление углекислого газа.

Выделительная – выведение во внешнюю среду избытка воды и ненужных организму или вредных веществ.

Сердечно-сосудистая – движение крови по организму. Вместе с кровью в ткани осуществляется приход питательных веществ и кислорода, а также удаление от конечных продуктов обмена веществ.

Система крови – производство новых клеток крови и уничтожение старых и ненужных.

Нервная и гуморальная системы - согласованность работы всех органов и систем органов.

Опорно-двигательная система – обеспечение каркаса и опоры тела, его движения в пространстве и защиты внутренних органов.

Иммунная система – защита внутренней среды организма .

Половая – половое размножение организмов для создания потомства.

Рисунок 8. Пищеварительная система органов