Морфология бактерий

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм как биологическая система
Органогенез Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система
Ботаника
Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Отдел Папоротникообразные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Голосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Классы Однодольные и Двудольные
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики
Антропогенез
Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Свойства популяции Результаты эволюции Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы естественного отбора Определение вида и популяции Основные эволюционные представления
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком
Основы селекции организмов
Селекция животных Селекция микроорганизмов Селекция растений
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика животных Тип Хордовые Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Тип Плоские черви Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные
Организм человека и его здоровье
Неинфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Половая система Роль витаминов Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Эндокринная система Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Покровная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение

Морфология бактерий

Бактерии – группа прокариотических микроорганизмов, объединенных общими признаками.


Бактерии объединены в царство микроскопических организмов. Их можно увидеть только при увеличении микроскопа в 500-1000 раз. Бактерии распространены повсюду: в воздухе, в воде, в почве, в мёртвых телах и в живых организмах. Они были обнаружены даже на дне океана на глубине нескольких километров, в термальных источниках, температура воды которых достигает 90 градусов, в нефтеносных пластах, то есть они способны существовать в таких условиях, где другие живые организмы не встречаются вообще.

Строение бактерий

Большинство бактерий – одноклеточные структуры. Исключением являются такие растения, как нитчатые цианобактерии. Форма клеток бактерий может быть:

  • Кокки (сферические формы) – диплококки, стрептококки, стафилококки, сарцины

  • Бациллы (палочковидные формы) – диплобациллы, стрептобациллы

  • Спириллы (негнущиеся спиральные формы – состоят из одного или большего числа витков)

  • Вибрионы (лишь часть витка спирали)

  • Спирохеты (гнущиеся спиральные формы – состоят из нескольких витков)

В строении бактерий выделяют три обязательных клеточных элемента:

  1. цитоплазматическую мембрану

  2. нуклеоид (кольцевую молекулу ДНК)

  3. рибосомы

  • Почти все бактерии имеют внешнюю оболочку – клеточную стенку, благодаря которой форма бактерий постоянна. Эта клеточная оболочка выполняет основные механические и физиологические функции. Ее главный структурный элемент – биополимер муреин.

  • Главная функция внешней оболочки – транспортная. Многие бактерии имеют на своей поверхности ворсинки либо жгутики, обеспечивающие передвижение организма.

Некоторые бактерии покрыты снаружи слизистыми капсулами, состоящими из полисахаридов (в некоторых случаях полипептидов или гликопротеинов).

  • От клеточной стенки цитоплазму бактерий отделяет цитоплазматическая мембрана. Ее основная функция – создание осмотического барьера в клетке, регуляция транспорта веществ.

  • У фототрофных, нитрифицирующих бактерий имеется обширная сеть цитоплазматических мембран, представленная сливающимися пузырьками, как граны хлоропластов у эукариот.

  • Также в клетках бактерий могут быть плазмиды.

Плазмиды – мелкие кольцевые молекулы ДНК, присутствующие в клетках бактерий.

Они содержат дополнительную генетическую информацию, способны автономно, независимо от ДНК бактерий, реплицироваться.

Плазмиды используются в генной инженерии. После проникновения в клетку бактерии рекомбинантная плазмида может функционировать и размножаться автономно, либо включаться в ДНК бактерии. Таким методом в клетки бактерии были введены гены человека и созданы штаммы бактерий интерферона, инсулина, гормоны роста человека, быка, глобин животных и человека.

  • У тех бактерий, которые живут в водной среде, есть газовые вакуоли (аэросомы), функция которых заключается в регуляции плотности.

  • Также в цитоплазме имеются включения запасных питательных веществ: полифосфатов, полисахаридов, соединений серы и т. д.