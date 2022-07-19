Морфология бактерий

Бактерии объединены в царство микроскопических организмов. Их можно увидеть только при увеличении микроскопа в 500-1000 раз. Бактерии распространены повсюду: в воздухе, в воде, в почве, в мёртвых телах и в живых организмах. Они были обнаружены даже на дне океана на глубине нескольких километров, в термальных источниках, температура воды которых достигает 90 градусов, в нефтеносных пластах, то есть они способны существовать в таких условиях, где другие живые организмы не встречаются вообще.
Большинство бактерий – одноклеточные структуры. Исключением являются такие растения, как нитчатые цианобактерии. Форма клеток бактерий может быть:
Кокки (сферические формы) – диплококки, стрептококки, стафилококки, сарцины
Бациллы (палочковидные формы) – диплобациллы, стрептобациллы
Спириллы (негнущиеся спиральные формы – состоят из одного или большего числа витков)
Вибрионы (лишь часть витка спирали)
Спирохеты (гнущиеся спиральные формы – состоят из нескольких витков)
цитоплазматическую мембрану
нуклеоид (кольцевую молекулу ДНК)
рибосомы
Почти все бактерии имеют внешнюю оболочку – клеточную стенку, благодаря которой форма бактерий постоянна. Эта клеточная оболочка выполняет основные механические и физиологические функции. Ее главный структурный элемент – биополимер муреин.
Главная функция внешней оболочки – транспортная. Многие бактерии имеют на своей поверхности ворсинки либо жгутики, обеспечивающие передвижение организма.
От клеточной стенки цитоплазму бактерий отделяет цитоплазматическая мембрана. Ее основная функция – создание осмотического барьера в клетке, регуляция транспорта веществ.
У фототрофных, нитрифицирующих бактерий имеется обширная сеть цитоплазматических мембран, представленная сливающимися пузырьками, как граны хлоропластов у эукариот.
Также в клетках бактерий могут быть плазмиды.
Они содержат дополнительную генетическую информацию, способны автономно, независимо от ДНК бактерий, реплицироваться.
Плазмиды используются в генной инженерии. После проникновения в клетку бактерии рекомбинантная плазмида может функционировать и размножаться автономно, либо включаться в ДНК бактерии. Таким методом в клетки бактерии были введены гены человека и созданы штаммы бактерий интерферона, инсулина, гормоны роста человека, быка, глобин животных и человека.
У тех бактерий, которые живут в водной среде, есть газовые вакуоли (аэросомы), функция которых заключается в регуляции плотности.
Также в цитоплазме имеются включения запасных питательных веществ: полифосфатов, полисахаридов, соединений серы и т. д.