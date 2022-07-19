Сердечно-сосудистая система. Работа сердца

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Факторы здоровья человека
Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки Немембранные органоиды животных клеток Соматические и половые клетки. Деление клеток Наследственность и здоровье Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни Двумембранные органоиды животных клеток Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Одномембранные органоиды животных клеток Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье
Связь с окружающей средой
Гигиена органов чувств и здоровье Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы
Опорно-двигательный аппарат
Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей Осевой скелет. Скелет конечностей и головы
Системы регуляции
Соматический и вегетативный отделы нервной системы Строение и функции нервной системы Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг Ткани и органы в организме человека Эндокринная система. Гуморальная регуляция Внутренняя среда организма. Кровь Головной мозг Иммунитет. Иммунология и здоровье Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция
Системы органов
Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Дыхательная система Мочевыделительная система Культура ухода за кожей Пищеварение в тонкой и толстой кишке Культура питания Этапы дыхания. Легочные объемы Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Первая помощь при обмороках и кровотечениях Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Лимфатическая система Обмен веществ и питание Органы пищеварительной системы Покровная система Репродуктивная система Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Витамины и их значение для организма

Сердечно-сосудистая система. Работа сердца

Сердце

  • Располагается в грудной клетке за грудиной, немного смещено влево. Размер ― с кулак, вес 300 г.

  • Покрыто околосердечной сумкой, между листами которой содержится жидкость, уменьшающая трение.

Сердце = 2 предсердия + 2 желудочка.

Средний (мышечный) слой сердца ― миокард, в желудочках он толще, чем в предсердиях, самый толстый ― в левом желудочке ― там самое большое давление из-за СОКРАЩЕНИЯ МЫШЦЫ, потому что оттуда начинается большой круг кровообращения.

Между предсердиями и желудочками имеются створчатые клапаны (слева между левым предсердием и желудочком - двухстворчатый, справа между правым предсердием и желудочком - трехстворчатый), между желудочками и артериями ― полулунные. Клапаны не дают крови течь назад (из артерий в желудочки, из желудочков в предсердия).

Автоматия сердца ― это его способность ритмично сокращаться без внешних раздражителей под влиянием импульсов, возникающих в самом сердце (в видоизмененных мышечных клетках).

Строение сердца

Клапаны сердца

Клапаны действуют как ворота, давая крови возможность переходить из одной камеры сердца в другую и из камер сердца в связанные с ними кровеносные сосуды. В сердце имеются следующие клапаны:

Трехстворчатый клапан (= состоит из трех створок)

  • Между ПРАВЫМ предсердием и ПРАВЫМ желудочком;

  • При открытии клапана кровь переходит из предсердия в желудочек/ предотвращает обратный ток крови в предсердие, закрываясь во время сокращения правого желудочка.

Двустворчатый клапан (митральный клапан; = состоит из двух створок)

  • Между ЛЕВЫМ предсердием и ЛЕВЫМ желудочком;

  • Регулирует ток крови из предсердия в желудочек/ закрывается в момент сокращения левого желудочка.

Также существуют клапаны в легочной артерии и аорте, которые называются полулунными. Они предотвращают обратный ток крови в желудочки.

Клапаны сердца

Сосуды

Существует три вида сосудов:

  • Артерии ― крупные трехслойные сосуды, по которым кровь течет от сердца. Содержат хорошо развитый средний слой, который позволяет им выдерживать высокое давление.

  • Капилляры ― микроскопические однослойные сосуды, состоящие только из эндотелия. В капиллярах происходит обмен веществами между кровью и межклеточной жидкостью.

  • Вены ― крупные трехслойные сосуды, по которым кровь течет к сердцу. Содержат полулунные клапаны, препятствующие обратному току крови. Имеют плохо развитый средний слой, из-за чего легко растягиваются (для депонирования крови) и сжимаются (поэтому сокращение скелетных мышц усиливает венозный кровоток).

Большой и малый круги кровообращения

Артериальная кровь ― это кровь, насыщенная кислородом.

Венозная кровь ― насыщенная углекислым газом.

Артерии ― это сосуды, несущие кровь от сердца.

Вены ― это сосуды, несущие кровь к сердцу.

Внимание! Не путайте!

Артерия ≠ артериальная кровь

Вена ≠ венозная кровь

Большой круг кровообращения:

  • Из левого желудочка артериальная кровь идет сначала по аорте

  • Потом по артериям ― ко всем органам тела

  • В капиллярах большого круга кровь становится венозной, отдавая тканям и органам кислород и питательные вещества и забирая углекислый газ и продукты метаболизма

  • По верхней и нижней полым венам она поступает в правое предсердие

Малый круг:

  • Из правого желудочка венозная кровь по легочным артериям идет к легким;

  • В капиллярах легких кровь становится артериальной, обогащаясь кислородом и выводя углекислый газ;

  • По легочным венам поступает в левое предсердие

Картинки по запросу круги кровообращения

Круги кровообращения

Сердечный цикл

Сердечный цикл ― это систола и диастола сердца, периодически повторяющиеся в строгой последовательности, т.е. период времени, включающий одно сокращение и одно расслабление предсердий и желудочков.

В цикличном функционировании сердца различают две фазы:

  • систолу (сокращение)

  • диастолу (расслабление).

Во время систолы полости сердца освобождаются от крови, а во время диастолы заполняются кровью.

  • В норме сердце сокращается 60-80 раз в минуту.

  • Сердечный цикл состоит из сокращения предсердий (0,1 сек), сокращения желудочков (0,3 сек) и общего расслабления (0,4 сек).

  • Ритмическое чередование сокращения и расслабления является причиной не утомляемости сердечной мышцы.

Систола предсердий (0,1 сек) + Систола желудочков (0,3 сек) + Общая диастола (0,4 сек) = 0,8 сек.

Похожее изображение

Сердечный цикл

Тоны сердца

В результате сокращений сердца и работы клапанов возникают особые звуки – тоны сердца. Их можно услышать, приложив ухо к груди человека или с помощью специальных приборов. У здорового человека прослушивается 2 тона:

- первый при сокращении желудочков и захлопывании створчатых клапанов,

- второй – в момент захлопывания полулунных клапанов.

Электрические явления в сердце

В сердечной мышце возникают сердечные заряды: положительные на невозбужденном участке сердечной мышцы и отрицательные на возбужденном. Биотоки можно зафиксировать с помощью специального прибора – электрокардиографа – на электрокардиограмме (ЭКГ). ЭКГ позволяет установить изменения в сердечном ритме, характер повреждения сердечной мышцы.

Электрокардиограмма