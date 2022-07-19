Сердечно-сосудистая система. Работа сердца

Сердце

Располагается в грудной клетке за грудиной, немного смещено влево. Размер ― с кулак, вес 300 г.

Покрыто околосердечной сумкой, между листами которой содержится жидкость, уменьшающая трение.

Сердце = 2 предсердия + 2 желудочка.

Средний (мышечный) слой сердца ― миокард, в желудочках он толще, чем в предсердиях, самый толстый ― в левом желудочке ― там самое большое давление из-за СОКРАЩЕНИЯ МЫШЦЫ, потому что оттуда начинается большой круг кровообращения.

Между предсердиями и желудочками имеются створчатые клапаны (слева между левым предсердием и желудочком - двухстворчатый, справа между правым предсердием и желудочком - трехстворчатый), между желудочками и артериями ― полулунные. Клапаны не дают крови течь назад (из артерий в желудочки, из желудочков в предсердия).

Автоматия сердца ― это его способность ритмично сокращаться без внешних раздражителей под влиянием импульсов, возникающих в самом сердце (в видоизмененных мышечных клетках).

Строение сердца

Клапаны сердца

Клапаны действуют как ворота, давая крови возможность переходить из одной камеры сердца в другую и из камер сердца в связанные с ними кровеносные сосуды. В сердце имеются следующие клапаны:

Трехстворчатый клапан (= состоит из трех створок)

Между ПРАВЫМ предсердием и ПРАВЫМ желудочком;

При открытии клапана кровь переходит из предсердия в желудочек/ предотвращает обратный ток крови в предсердие, закрываясь во время сокращения правого желудочка.

Двустворчатый клапан (митральный клапан; = состоит из двух створок)

Между ЛЕВЫМ предсердием и ЛЕВЫМ желудочком;

Регулирует ток крови из предсердия в желудочек/ закрывается в момент сокращения левого желудочка.

Также существуют клапаны в легочной артерии и аорте, которые называются полулунными. Они предотвращают обратный ток крови в желудочки.

Клапаны сердца

Сосуды

Существует три вида сосудов:

Артерии ― крупные трехслойные сосуды, по которым кровь течет от сердца. Содержат хорошо развитый средний слой, который позволяет им выдерживать высокое давление.

Капилляры ― микроскопические однослойные сосуды, состоящие только из эндотелия. В капиллярах происходит обмен веществами между кровью и межклеточной жидкостью.

Вены ― крупные трехслойные сосуды, по которым кровь течет к сердцу. Содержат полулунные клапаны, препятствующие обратному току крови. Имеют плохо развитый средний слой, из-за чего легко растягиваются (для депонирования крови) и сжимаются (поэтому сокращение скелетных мышц усиливает венозный кровоток).

Большой и малый круги кровообращения

Артериальная кровь ― это кровь, насыщенная кислородом. это кровь, насыщенная кислородом. Венозная кровь ― насыщенная углекислым газом. Артерии ― это сосуды, несущие кровь от сердца. Вены ― это сосуды, несущие кровь к сердцу.

Внимание! Не путайте! Артерия ≠ артериальная кровь Вена ≠ венозная кровь

Большой круг кровообращения:

Из левого желудочка артериальная кровь идет сначала по аорте

Потом по артериям ― ко всем органам тела

В капиллярах большого круга кровь становится венозной, отдавая тканям и органам кислород и питательные вещества и забирая углекислый газ и продукты метаболизма

По верхней и нижней полым венам она поступает в правое предсердие

Малый круг:

Из правого желудочка венозная кровь по легочным артериям идет к легким;

В капиллярах легких кровь становится артериальной, обогащаясь кислородом и выводя углекислый газ;

По легочным венам поступает в левое предсердие

Круги кровообращения

Сердечный цикл

Сердечный цикл ― это систола и диастола сердца, периодически повторяющиеся в строгой последовательности, т.е. период времени, включающий одно сокращение и одно расслабление предсердий и желудочков.

В цикличном функционировании сердца различают две фазы:

систолу (сокращение)

диастолу (расслабление).

Во время систолы полости сердца освобождаются от крови, а во время диастолы заполняются кровью.

В норме сердце сокращается 60-80 раз в минуту.

Сердечный цикл состоит из сокращения предсердий (0,1 сек), сокращения желудочков (0,3 сек) и общего расслабления (0,4 сек).

Ритмическое чередование сокращения и расслабления является причиной не утомляемости сердечной мышцы.

Систола предсердий (0,1 сек) + Систола желудочков (0,3 сек) + Общая диастола (0,4 сек) = 0,8 сек.

Сердечный цикл

Тоны сердца

В результате сокращений сердца и работы клапанов возникают особые звуки – тоны сердца. Их можно услышать, приложив ухо к груди человека или с помощью специальных приборов. У здорового человека прослушивается 2 тона:

- первый при сокращении желудочков и захлопывании створчатых клапанов,

- второй – в момент захлопывания полулунных клапанов.

Электрические явления в сердце

В сердечной мышце возникают сердечные заряды: положительные на невозбужденном участке сердечной мышцы и отрицательные на возбужденном. Биотоки можно зафиксировать с помощью специального прибора – электрокардиографа – на электрокардиограмме (ЭКГ). ЭКГ позволяет установить изменения в сердечном ритме, характер повреждения сердечной мышцы.

Электрокардиограмма