Сердечно-сосудистая система. Работа сердца

Располагается в грудной клетке за грудиной, немного смещено влево. Размер ― с кулак, вес 300 г.
Покрыто околосердечной сумкой, между листами которой содержится жидкость, уменьшающая трение.
Средний (мышечный) слой сердца ― миокард, в желудочках он толще, чем в предсердиях, самый толстый ― в левом желудочке ― там самое большое давление из-за СОКРАЩЕНИЯ МЫШЦЫ, потому что оттуда начинается большой круг кровообращения.
Между предсердиями и желудочками имеются створчатые клапаны (слева между левым предсердием и желудочком - двухстворчатый, справа между правым предсердием и желудочком - трехстворчатый), между желудочками и артериями ― полулунные. Клапаны не дают крови течь назад (из артерий в желудочки, из желудочков в предсердия).
Строение сердца
Клапаны действуют как ворота, давая крови возможность переходить из одной камеры сердца в другую и из камер сердца в связанные с ними кровеносные сосуды. В сердце имеются следующие клапаны:
Трехстворчатый клапан (= состоит из трех створок)
Между ПРАВЫМ предсердием и ПРАВЫМ желудочком;
При открытии клапана кровь переходит из предсердия в желудочек/ предотвращает обратный ток крови в предсердие, закрываясь во время сокращения правого желудочка.
Двустворчатый клапан (митральный клапан; = состоит из двух створок)
Между ЛЕВЫМ предсердием и ЛЕВЫМ желудочком;
Регулирует ток крови из предсердия в желудочек/ закрывается в момент сокращения левого желудочка.
Также существуют клапаны в легочной артерии и аорте, которые называются полулунными. Они предотвращают обратный ток крови в желудочки.
Клапаны сердца
Существует три вида сосудов:
Артерии ― крупные трехслойные сосуды, по которым кровь течет от сердца. Содержат хорошо развитый средний слой, который позволяет им выдерживать высокое давление.
Капилляры ― микроскопические однослойные сосуды, состоящие только из эндотелия. В капиллярах происходит обмен веществами между кровью и межклеточной жидкостью.
Вены ― крупные трехслойные сосуды, по которым кровь течет к сердцу. Содержат полулунные клапаны, препятствующие обратному току крови. Имеют плохо развитый средний слой, из-за чего легко растягиваются (для депонирования крови) и сжимаются (поэтому сокращение скелетных мышц усиливает венозный кровоток).
Большой и малый круги кровообращения
Венозная кровь ― насыщенная углекислым газом.
Артерии ― это сосуды, несущие кровь от сердца.
Вены ― это сосуды, несущие кровь к сердцу.
Артерия ≠ артериальная кровь
Вена ≠ венозная кровь
Большой круг кровообращения:
Из левого желудочка артериальная кровь идет сначала по аорте
Потом по артериям ― ко всем органам тела
В капиллярах большого круга кровь становится венозной, отдавая тканям и органам кислород и питательные вещества и забирая углекислый газ и продукты метаболизма
По верхней и нижней полым венам она поступает в правое предсердие
Малый круг:
Из правого желудочка венозная кровь по легочным артериям идет к легким;
В капиллярах легких кровь становится артериальной, обогащаясь кислородом и выводя углекислый газ;
По легочным венам поступает в левое предсердие
Круги кровообращения
Сердечный цикл
В цикличном функционировании сердца различают две фазы:
систолу (сокращение)
диастолу (расслабление).
Во время систолы полости сердца освобождаются от крови, а во время диастолы заполняются кровью.
В норме сердце сокращается 60-80 раз в минуту.
Сердечный цикл состоит из сокращения предсердий (0,1 сек), сокращения желудочков (0,3 сек) и общего расслабления (0,4 сек).
Ритмическое чередование сокращения и расслабления является причиной не утомляемости сердечной мышцы.
Сердечный цикл
В результате сокращений сердца и работы клапанов возникают особые звуки – тоны сердца. Их можно услышать, приложив ухо к груди человека или с помощью специальных приборов. У здорового человека прослушивается 2 тона:
- первый при сокращении желудочков и захлопывании створчатых клапанов,
- второй – в момент захлопывания полулунных клапанов.
В сердечной мышце возникают сердечные заряды: положительные на невозбужденном участке сердечной мышцы и отрицательные на возбужденном. Биотоки можно зафиксировать с помощью специального прибора – электрокардиографа – на электрокардиограмме (ЭКГ). ЭКГ позволяет установить изменения в сердечном ритме, характер повреждения сердечной мышцы.
Электрокардиограмма