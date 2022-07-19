Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Ботаника
Многообразие водорослей Видоизменения побегов Моховидные Папоротниковидные Строение и многообразие плодов Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка. Соцветия Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Размножение покрытосеменных растений Разнообразие голосеменных растений Побег и почки. Строение стебля Строение и видоизменения листа Покрытосеменные, или Цветковые Значение водорослей в природе и жизни человека Голосеменные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение семян Плауновидные. Хвощевидные Общая характеристика водорослей
Эволюция живой природы
Этапы эволюции органического мира Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема
Зоология
Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Брюхоногие и двустворчатые моллюски Классы членистоногих Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Земноводные, или Амфибии Характеристика типа Членистоногие Класс Птицы Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Общие сведения о животном мире Общая характеристика червей Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Класс Млекопитающие, или Звери Одноклеточные животные, или Простейшие Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Головоногие моллюски Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Надкласс Рыбы
Микробиология, микология
Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы

Общая характеристика водорослей

Характерной особенностью водорослей является то, что их тело НЕ расчленено на ткани и органы, а представлено талломом (или слоевищем). Именно поэтому водоросли относятся к низшим растениям. Так же для них характерно наличие хроматофоров – органоиды, подобные хлоропластам высших растений, в которых происходит процесс фотосинтеза.

Хроматофор

Хоть тело водорослей и НЕ разделено на ткани и органы, однако они отличаются большим морфологическим многообразием: бывают одно- и многоклеточными, а также колониальными.

Колониальный организм отличается от многоклеточного тем, что в многоклеточном клетки дифференцируются по функциям (хотя бы частично), в колонии же каждая клетка в основном является практически самостоятельным организмом.

Колониальная водоросль вольвокс

Строение многоклеточных водорослей соответствует среде их обитания.

Особенности, характерные для растения, живущего в воде:

● Наличие целлюлозно-пектиновой оболочки позволяет водорослям сочетать прочность с возможностью интенсивного роста и высокой проницаемостью.

● У бентосных (донных) водорослей слоевище прикрепляется к дну с помощью ризоидов или базального диска. Это приспособление позволяет им не отрываться от субстрата во время прибоя и при ударах волн.

Ризоиды

● Таллом водоросли обычно не сплошной, а разделенный – это помогает водоросли снизить сопротивление толщи воды.

● Адаптацией к изменению спектра света, доходящего до глубин океана, стало формирование новых фотосинтезирующих пигментов, а также увеличение числа пигментов в клетке по мере роста глубины.

● Таллом водоросли достаточно часто бывает покрыт слизью, которая удерживает воду внутри водоросли, препятствует излишней ее потере.

● Внутри водоросли часто можно заметить воздушные пузырьки, которые помогают им удерживать вертикальное положение в воде.

● Размножение водорослей обычно происходит в период прилива. В это время споры и гаметы выходят из тела растения и дают начало новым водорослям. Молодые особи начинают свое развитие практически сразу же, чтобы не быть унесенными в море во время отлива.

Экология водорослей

Водоросли – самая древняя группа растений на Земле. Они обитают как в воде, так и на суше – во влажной почве, на коре деревьев. Также они способны вступать в симбиоз с грибами и образовывать лишайники. Бурые водоросли вместе с кораллами формируют океанические острова.

  • Водоросли являются началом цепей питания, так как способны улавливать энергию света и превращать ее в энергию химических связей в органических веществах (фотосинтез), которые являются пищей для животных, начиная простейшими и заканчивая млекопитающими.

  • Не менее важной функцией водорослей является обогащение воды кислородом, который они выделяют в процессе фотосинтеза. Без кислорода в воде не смогли бы дышать ни животные, ни сами растения.

  • Водоросли поставляют многим животным среду для обитания: в толще их разветвленного таллома часто живут многие беспозвоночные, а также молодь рыб и земноводных.

Размножение водорослей

Водоросли размножаются половым и бесполым путем.

Как правило, бесполым путем водоросли размножаются в благоприятный период.

Бесполое размножение осуществляется вегетативно или при помощи спор. Вегетативное размножение у одноклеточных происходит делением надвое, у многоклеточных – частями таллома (слоевища). Споры формируются путем деления на определенных особях - спорофитах. Споры, имеющие жгутик для передвижения, называются зооспорами.

Бесполое размножение одноклеточной водоросли хламидомонады

В неблагоприятный период (высокая или низкая температура, накопление продуктов обмена в среде обитания при высокой плотности заселения, загрязнение водоемов) происходит половое размножение.

Половое размножение происходит при помощи специальных клеток – гамет, которые потом попарно сливаются с гаметами другой особи, образуя зиготу. Из зиготы образуются новые особи. Организм, который производит гаметы, называется гаметофитом.

У многих водорослей происходит планомерное чередование полового и бесполого поколения. Иногда спорофит и гаметофит – разные особи, живущие в разное время и часто даже в разном месте, а иногда одна и та же особь может продуцировать то споры, то гаметы – в зависимости от времени года и условий окружающей среды.