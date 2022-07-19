Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии
Цитология
Мейоз Метаболизм и основные понятия Пластический обмен. Хемосинтез Минеральные вещества клетки, вода Репликация ДНК Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточная теория Клеточный цикл Энергетический обмен в клетке Митоз Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке Биосинтез белка Двумембранные органоиды Генетический код и его свойства Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Углеводы Одномембранные органоиды Немембранные органоиды
Генетика
Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция животных Комбинативная изменчивость Типы размножения Селекция растений Бесполое размножение Органогенез Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Половое размножение Мутационная изменчивость Селекция микроорганизмов Гаметогенез
Эволюция живой природы
Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Определение вида и популяции Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Геологические эры Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Синтетическая теория эволюции Доказательства эволюции Свойства популяции Происхождение человека Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Взаимодействие природы и общества
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Экологические проблемы Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила

Энергетический обмен

Энергетический обмен (диссимиляция, катаболизм) – это совокупность химических реакций постепенного распада органических соединений, сопровождающихся высвобождением энергии, часть которой расходуется на синтез АТФ.

  • Синтез АТФ происходит в клетках всех организмов в процессе фосфорилирования, т. е. присоединения остатка фосфорной кислоты к АДФ (аденозиндифосфату). Энергия для фосфорилирования АДФ образуется в ходе энергетического обмена.

  • В зависимости от среды обитания диссимиляция может протекать в два или три этапа.

  • У большинства живых организмов – аэробов, живущих в кислородной среде, – в ходе диссимиляции осуществляется три этапа: подготовительный, бескислородный, кислородный.

  • У анаэробов, обитающих в среде, лишенной кислорода, или у аэробов при его недостатке, диссимиляция протекает лишь в два первых этапа с образованием промежуточных органических соединений, еще богатых энергией.


Рисунок – распад и синтез АТФ

Этапы энергетического обмена

Рассмотрим энергетический обмен в многоклеточном организме (например, человеческом) и в одноклеточном (например, клетке простейшего).

Первый этапподготовительный.

  • В желудочно-кишечном тракте многоклеточных организмов он осуществляется пищеварительными ферментами.

  • У одноклеточных – ферментами лизосом.

  • На первом этапе происходит расщепление белков до аминокислот, жиров до глицерина и жирных кислот, полисахаридов до моносахаридов, нуклеиновых кислот до нуклеотидов. Этот процесс называется пищеварением. Вся энергия на этом этапе рассеивается в виде тепла.

Второй этапбескислородный (гликолиз).

  • Гликолиз происходит в цитоплазме клеток. Он состоит из нескольких последовательных реакций превращения молекулы глюкозы в две молекулы пировиноградной кислоты (пирувата/ПВК) и две молекулы АТФ:

С6Н12O6 + 2АДФ + 2Ф → 2С3Н4O3 + 2АТФ.

Остальная энергия рассеивается в виде тепла.

  • В клетках дрожжей и растений (при недостатке кислорода) пируват распадается на этиловый спирт и углекислый газ. Этот процесс называется спиртовым брожением.

Энергии, накопленной при гликолизе, слишком мало для организмов, использующих кислород для своего дыхания. Вот почему в мышцах животных, в том числе и у человека, при больших нагрузках и нехватке кислорода образуется молочная кислота (С3Н6O3), которая накапливается в виде лактата. Появляется боль в мышцах. У нетренированных людей это происходит быстрее, чем у людей тренированных

Третий этапкислородный.

  • Состоит из двух последовательных процессов – цикла Кребса, названного по имени Нобелевского лауреата Ганса Кребса, и окислительного фосфорилирования.

  • Его смысл заключается в том, что при кислородном дыхании пируват окисляется до окончательных продуктов – углекислого газа и воды, а энергия, выделяющаяся при окислении, запасается в виде 36 молекул АТФ. (34 молекулы в цикле Кребса и 2 молекулы в ходе окислительного фосфорилирования).

  • Энергия распада органических соединений обеспечивает реакции их синтеза в пластическом обмене.

  • Эволюционно кислородный этап возник после накопления в атмосфере достаточного количества молекулярного кислорода и появления аэробных организмов.

Окислительное фосфорилирование, или клеточное дыхание.

  • Происходит на внутренних мембранах митохондрий, в которые встроены молекулы-переносчики электронов и ферментные комплексы АТФ-синтазы.

  • Молекулы-переносчики транспортируют электроны к молекулярному кислороду. Часть энергии рассеивается в виде тепла, а часть расходуется на образование АТФ.

Суммарная реакция энергетического обмена:

С6Н12O6 + 6O2 → 6СO2 + 6Н2O + 38АТФ.

Бескислородный и кислородный этапы энергетического обмена

Для удобства запоминания, используйте таблицу с этапами энергетического обмена.