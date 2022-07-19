Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм как биологическая система
Ритмическая деятельность организма. Значение сна Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Органогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Эмбриональный период развития
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных
Зоология
Общая характеристика класса Млекопитающие Классы членистоногих Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви Классы моллюсков Подтип Оболочники Тип Хордовые Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Земноводные
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Инфекционные заболевания человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Внутренняя среда организма Дыхательная система Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Лимфатическая система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Опорно-двигательный аппарат Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Эндокринная система Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Большой и малый круги кровообращения
Микробиология, микология
Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Свойства популяции Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции
Ботаника
Отдел Голосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Жизненные циклы растений Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Корень, стебель
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания

Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение

Когда мы с вами говорили о свойствах живого, мы упомянули раздражимость.

Раздражимость — это способность всего живого реагировать на внешние воздействия изменением своей активности или своих физико-химических свойств.

У животных, имеющих нервную систему, раздражимость может проявляться на качественно новом уровне — в виде возбуждения, то есть в виде активной, специфической реакции на раздражитель.

Только говоря о представителях царства Животные (в том числе о человеке), мы можем пользоваться таким термином как рефлекс.

Рефлекс — реакция организма на действие внешнего или внутреннего раздражителя, которая осуществляется при непосредственном участии нервной системы.

И. М. Сеченов доказал, что все акты сознательной и бессознательной деятельности есть рефлексы.

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И. П. Павлов разработал учение о безусловных и условных рефлексах.

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Виды рефлексов

Рефлексы бывают условными и безусловными.

Безусловные рефлексы

Дуги этих рефлексов проходят через спинной мозг, а также через рефлекторные центры в продолговатом мозге (центр дыхания, сосудистый центр, центр защитных рефлексов), в среднем мозге (центр ориентировочных рефлексов), на них не влияет кора больших полушарий, поэтому мы не можем управлять реакциями, которые происходят на этом уровне.

Безусловные рефлексы:

  • врождённые;

  • передаются по наследству;

  • одинаковы для всех особей вида;

  • не поддаются торможению.

Примеры безусловных рефлексов: дыхательный, сосательный, глотательный, слюноотделительный и др.

Условные рефлексы

Не имеют готовых рефлекторных дуг, формируются на базе безусловных, и тем более стабильны, чем чаще условный раздражитель подкрепляется безусловным. Осуществляются за счет деятельности коры головного мозга, являются основой навыков.

Условные рефлексы:

  • приобретённые;

  • не передаются по наследству;

  • индивидуальные;

  • поддаются торможению.

Примеры условных рефлексов: слюноотделение у собаки в ответ на условный раздражитель (свет) в классических опытах И. П. Павлова; дрессировка животных; индивидуальные привычки каждого человека; соблюдение режима дня; реакция ребенка, находящегося на искусственном вскармливании, на его бутылочку с питательной смесью.

Внимание!

Отличный способ выяснить, является рефлекс врожденным или приобретенным – представить, может ли он проявиться у маленького ребенка.

Например, слюноотделение при виде лимона появляется у ребенка только после того, как он его однажды попробует (приобретенный рефлекс).

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Рефлекторная дуга

Главная функция нервной системы ― генерация и проведение нервных импульсов. Функциональной единицей является рефлекторная дуга.

Рефлекторная дуга ― нервный путь, по которому передается возбуждение и ответная реакция на него.

Рефлекторная дуга начинается с

  • Рецептора ― окончания дендрита чувствительного нейрона,

  • далее возбуждение передается на тело чувствительного нейрона, который находится в спинномозговом ганглии задних корешков спинного мозга,

  • по аксону чувствительного нейрона ко вставочному нейрону, который располагается в боковых рогах серого вещества спинного мозга,

  • после ― к двигательному нейрону, тело которого расположено в передних рогах серого вещества спинного мозга,

  • заканчивается путем передачи импульса по аксону двигательного нейрона, расположенному в передних корешках спинного мозга, к эффекторному органу (мышце, железе).

Представьте, как осуществляется всем знакомый рефлекс с отдергиванием руки от горячего чайника. Вы прикасаетесь к нему, чувствуете, что он горячий, посылаете информацию в мозг (в данном случае ― спинной, так как думать коре в этом случае не о чем), мозг принимает решение и переключает информацию через вставочные нейроны на двигательные, которые уже приводят мышцы в действие.

Такую дугу имеет большинство безусловных рефлексов. Опишем ее путь: рецептор воспринимает действие раздражителя, по чувствительному (афферентному, сенсорному) нейрону передает его в спинной мозг, там происходит переключение сначала на вставочный (который может отсутствовать в более простых дугах), а затем с него на двигательный (эфферентный) нейрон, который передает нервный импульс на исполнительный орган (эффектор).

На уровне спинного мозга замыкаются дуги самых базовых рефлексов ― в частности, некоторых защитных (чихания, глотания, слюноотделения и т.д.).

Некоторая же информация по восходящим путям поступает в головной мозг (кору больших полушарий), где происходит ее более детальный и сложный анализ и принятие решений на основании совокупных данных о ситуации.

Дуга условного рефлекса имеет свои особенности, их необходимо знать. Проследите, как она изменяется:

Рецептор реагирует на условный раздражитель, преобразуют его в нервный импульс и передают его по чувствительному нерву в подкорковые образования (например, для зрительного анализатора — в таламус), а затем в кору больших полушарий. В коре информация передается по сформированному временному пути в какой-либо другой центр (в опытах Павлова — слюноотделительный), из которого по двигательному нейрону импульс идет к исполнительному органу.

Торможение условного рефлекса

Условные рефлексы могут исчезать в процессе жизнедеятельности. Это явление называется торможением.

  • Внешнее ― торможение наличного условного рефлекса в результате возникновения в коре под влиянием какого-либо другого раздражителя нового очага возбуждения. При этом временная связь в коре головного мозга сохраняется (собака отвлекается от игры на звук сыплющегося в миску корма).

Пример: если подопытной собаке перестать давать корм при зажигании лампы, со временем она перестанет вырабатывать желудочный сок при включении осветительного прибора.

  • Внутреннее ― возникает, если условный раздражитель перестает подкрепляться безусловным. При этом рефлекс угасает медленно (человек забывает иностранный язык, если долго его не использует).

Пример: при острой зубной боли перестает болеть раненый палец. Это врожденное свойство нервной системы, обеспечивающее адаптацию к меняющимся условиям.

Высшая нервная деятельность

И. П. Павлов — создатель науки о высшей нервной деятельности.

Человеческое мышление существенно отличается от мышления даже самых развитых представителей царства Животные.

Особенностью развития человека в процессе эволюции стало появление у него второй сигнальной системы, которая характеризует качественно новый уровень нервной деятельности. Система речевых сигналов (слышимых, видимых и произносимых), речь, образное мышление – все это недоступно никому, кроме человека.

Первая сигнальная система, свойственная и другим животным, сводится к совокупности условных и безусловных рефлексов на непосредственные раздражители. Она относится только к восприятию и ощущению предметов и явлений как таковых, и не касается оценки, передачи и обмена данными о данных ощущениях.

Вторая сигнальная система, свойственная человеку, особая форма высшей нервной деятельности — система речевых сигналов (произносимых, слышимых и видимых). Понятие, выдвинутое И. П. Павловым (1932) для определения принципиальных различий в работе головного мозга животных и человека. Мозг животного отвечает лишь на непосредственные зрительные, звуковые и другие раздражения или их следы; возникающие ощущения составляют первую сигнальную систему (П. с. с.) действительности. Человек же обладает помимо того способностью обобщать словом бесчисленные сигналы П. с. с.; при этом слово, по выражению И. П. Павлова, становится сигналом сигналов.

Вторая сигнальная система возникла в процессе общественного труда.

Итак, высшей нервной деятельности человека свойственны следующие характеристики:

* мышление словами,

* абстрактное (образное) мышление,

* понимание смысла речи (сравните: животные реагируют на слова, не понимая их значения),

* накопление, хранение и воспроизведение полученной информации. Человек способен к обучению через объяснение (сравните: животное может уловить связь, но не может понять объяснение этой связи, выраженное словами человека).

Дополнительные термины

Инстинкт — совокупность сложных, наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида в данных условиях среды. Составляют основу поведения животных. Формируются на базе безусловных рефлексов.

Привычка — сложившийся способ поведения, осуществление которого в определенных условиях для индивида становится потребностью, которая «заставляет» действовать определенным образом.

Навык — отработанное до автоматизма действие (например, езда на велосипеде).