Характеристика грибов

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Дыхательная система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Роль витаминов Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека
Ботаника
Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Отдел Голосеменные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Ткани высших растений Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Корень, стебель
Зоология
Тип Кишечнополостные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Моллюски Тип Членистоногие Тип Круглые черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Подтип Оболочники Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих
Организм как биологическая система
Гаметогенез Типы размножения Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция растений Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Эмбриональный период развития Половое размножение
Цитология
Клеточный цикл Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Клеточная теория Биосинтез белка Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Репликация ДНК Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Одномембранные органоиды Транспорт веществ в клетке
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Результаты эволюции Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Синтетическая теория эволюции
Микробиология, микология
Характеристика грибов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки

Характеристика грибов

Грибы – царство живых организмов, которые сочетают в себе признаки растений и животных.

С растениями их сближает:

  1. Наличие хорошо выраженной клеточной стенки

  2. Неподвижность в вегетативном состоянии

  3. Размножение спорами

  4. Способность к синтезу витаминов

  5. Поглощение пищи путем всасывания (адсорбции)

  6. Неограниченный рост

Общим с животными является:

  1. Гетеротрофность

  2. Наличие в составе клеточной стенки хитина, характерного для наружного скелета членистоногих

  3. Отсутствие в клетках хлоропластов и фотосинтезирующих пигментов

  4. Накопление гликогена как запасного вещества

  5. Образование и выделение продукта метаболизма – мочевины.

Эти особенности строения и жизнедеятельности грибов позволяют считать их одной их самых древних групп эукариотных организмов, не имеющих прямой эволюционной связи с растениями, как считалось ранее. Грибы и растения возникли независимо от разных форм микроорганизмов, обитавших в воде.

Вегетативное тело подавляющего большинства видов грибов – это мицелий, или грибница, состоящая из тонких бесцветных (иногда слегка окрашенных) нитей, или гиф, с неограниченным ростом и боковым ветвлением.

Строение гриба

Мицелий обычно дифференцируется на две функционально различные части:

  • Субстратный: служит для прикрепления к субстрату, поглощения и транспортировки воды и растворенных в ней веществ

  • Воздушный: поднимающийся над субстратом и образующий органы размножения (плодовые тела).

Размножение

Размножение грибов

Грибы размножаются бесполым и половым способами.

Бесполое размножение происходит:

  • Частями мицелия или отдельными клетками, которые дают начало новому мицелию

  • Дрожжевые грибы размножаются почкованием.

  • Посредством спор, попав в благоприятные условия, спора прорастает, и из нее формируется новый мицелий.

Бесполое размножение (спорами и почкование)

Половое размножение у грибов особенно многообразно. Рассмотрим кратко варианты:

  • У низших грибов существуют изогамия, гетерогамия и оогамия. В случае оогамии на мицелии развиваются половые органы - женские (оогонии) и мужские (антеридии), где происходит образование гамет. У некоторых грибов сливаются две внешне неразличимые клетки, принадлежащие разным типам мицелия, так называемым «+»- и «-»-мицелиям. Причем внутри группы одного знака половой процесс невозможен.

Жизненный цикл мукора: А - гаплоидная фаза; Б - диплоидная фаза: 1 - два противоположных по физиологическому знаку мицелия; 2 - спорангиеносец; 3 - спорангий; 4 - споры; 5 - прорастание спор; 6 - гаметангий; 7 - подвесок; 8 - зигоспора; 9 - прорастающая зигоспора; 10 - прорастающий мицелий

  • У высших грибов при половом размножении сливаются не отдельные клетки, а половые органы (класс Аскомицеты). У базидиальных грибов объединяются вегетативные клетки мицелия. В обоих случаях сначала объединяется цитоплазма, а ядра лишь сближаются попарно. Впоследствии происходит слияние ядер. Образовавшиеся диплоидные ядра претерпевают редукционное деление, в результате которого формируются гаплоидные споры. У аскомицетов, или сумчатых грибов споры образуются внутри специальных сумок - асков. У базидиальных грибов формируются экзогенные споры (базидиоспоры).

Питание

По способу питания различают две основные группы грибов: сапротрофы и симбионты (мутуализм соответственно)

  • К сапротрофам относится большинство шляпочных и плесневых грибов, а также дрожжи. Особенностью сапротрофных грибов является то, что отдельный гриб может за сутки образовать мицелий суммарной длиной гиф более километра.

  • Грибы-паразиты поражают преимущественно растения, что приводит к снижению урожайности многих культур, значительному ущербу сельскохозяйственного производства. У большинства фитопатогенных грибов мицелий развивается внутри тканей корня, стебля, листа и плода, у некоторых (например, мучнисторосяных) — на поверхности органов растения. Около тысячи видов грибов паразитируют также на животных и человеке, вызывая различные заболевания кожи, ногтей, волос (бластомикозы, молочница, стригущий лишай и др.).

  • Грибы часто связаны мутуалистически с высшими растениями, водорослями, цианобактериями, реже с животными. Примером мутуализма могут быть:

Микориза – это взаимовыгодное сожительство шляпочного гриба с корнями высших растений. При этом мицелий гриба оплетает корни растений и проникает только под эпидермис или в клетки паренхимы корня.

Микоризный гриб увеличивает всасывающую поверхность корня в 10-14 раз, лучше поглощает фосфор, выделяет витамины и ростовые вещества, которые стимулируют развитие корня. От высшего растения гриб получает безазотистые соединения, кислород и корневые выделения, способствующие прорастанию спор. Микориза обнаружена у большинства растений.

Микориза

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