Класс Млекопитающие, или Звери

Высший класс животных

Количество видов: около 5 500 видов

Краткая классификация: подклассы Яйцекладущие, Сумчатые, Плацентарные.

Место обитания и образ жизни: наземно-воздушная, почвенная и водная среды по всему земному шару.

Тело (сегментация и другие особенности): тело состоит из головы, туловища, хвоста, передних и задних конечностей

Покров

Волосяной покров – появился впервые (новая структура). Кожа толстая, с большим количеством потовых, сальных и других желез, покрыта шерстью. Есть роговые образования – ногти, когти, копыта.

Особенности покрова

Система опоры (скелет)

В позвоночнике:

шейный отдел (7 позвонков!), грудной с ребрами и грудиной образуют грудную клетку, поясничный, крестцовый, хвостовой.

Плечевой и тазовый пояс присоединяют свободные конечности

Конечности имеют 5 пальцев.

Череп имеет крупную мозговую коробку для головного мозга большой величины.

В углубления челюстей помещены зубы: резцы для того, чтобы грызть и кусать, клыки для разрывания пищи и коренные зубы для пережевывания пищи.

Зубы могут видоизменяться. Так резцы слона стали бивнями, которые нужны для защиты и нападения.

Череп собаки

Особенность мышечной системы:

Диафрагма – куполообразная мышца, ограничивающая грудную и брюшную полость.

Передвижение: по суше: ходьба, бег. По воде: плавание. В воздухе: машущий, парящий полет. В почве: копание.

Пищеварительная система:

В ротовой полости – зубы дифференцированы (резцы, клыки, коренные)!

3 пары слюнных желез для смачивания и начального переваривания пищи, язык для перемещения в ротовой полости измельчаемой зубами пищи, глотка → пищевод → желудок (у жвачных из четырех частей – рубец, сетка, книжка, сычуг) → тонкий кишечник, слепая кишка → толстый кишечник

Длина кишечника растительноядных в 12-30 раз больше длины тела, у хищных – в 2-6 раз.

Пищеварительная система

Кровеносная система: замкнутая.

Четырехкамерное сердце! (правая половина содержит венозную кровь, а левая – артериальную). Кровь не смешивается. Развита левая дуга аорты, несет артериальную кровь.

Кровеносная система

Дыхательная система:

Органами дыхания у зверей являются объемные и растяжимые легкие. Они расположены в грудной полости и имеют альвеолярное строение. Дыхание происходит за счет работы реберных мышц и диафрагмы.

Дыхательная система

Нервная система:

Нервная система млекопитающих имеет самое совершенно строение по сравнению с остальными представителями царства Животные

Головной мозг очень хорошо развит, поэтому у животных сложное приспособительное поведение. С помощью развитых органов чувств (обоняния, слуха, зрения, вкуса и осязания) звери ориентируются в пространстве, находят свою стаю и пищу, замечают опасность.

Мозг млекопитающих

Выделительная система: Парные тазовые почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.

Половая система: раздельнополые, оплодотворение внутреннее. Есть явные различия во внешнем виде между самцами и самками.

Развитие:

У большинства зародыш развивается в матке, прикрепляясь через плаценту. Зародыш соединяется с плацентой с помощью пуповины, получая через нее питательные вещества от матери. Когда плод полностью сформируется у самки происходят роды и животное начинает жить самостоятельно. Звери проявляют заботу о потомстве и выкармливают детеныша молоком

Зародыш в матке

Значение:

Звено в цепи питания, распространяют семена растений, используются в сельском, лесном хозяйстве.