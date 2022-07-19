Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы
Зоология
Надкласс Рыбы Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Головоногие моллюски Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Класс Земноводные, или Амфибии Одноклеточные животные, или Простейшие Характеристика типа Членистоногие Класс Птицы Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Класс Млекопитающие, или Звери Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Брюхоногие и двустворчатые моллюски Разнообразие класса Земноводные Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Общие сведения о животном мире Общая характеристика червей
Микробиология, микология
Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы
Ботаника
Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Папоротниковидные Размножение покрытосеменных растений Разнообразие голосеменных растений Видоизменения побегов Строение цветка. Соцветия Строение и видоизменения листа Строение и многообразие плодов Голосеменные Разнообразие отдела Покрытосеменные Плауновидные. Хвощевидные Многообразие водорослей Покрытосеменные, или Цветковые Значение водорослей в природе и жизни человека Моховидные Строение семян Побег и почки. Строение стебля Общая характеристика водорослей Классы Однодольные и Двудольные
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира

Класс Млекопитающие, или Звери

Высший класс животных

Количество видов: около 5 500 видов

Краткая классификация: подклассы Яйцекладущие, Сумчатые, Плацентарные. Картинки по запросу разнообразие млекопитающих

Место обитания и образ жизни: наземно-воздушная, почвенная и водная среды по всему земному шару.

Тело (сегментация и другие особенности): тело состоит из головы, туловища, хвоста, передних и задних конечностей

Покров

Волосяной покров появился впервые (новая структура). Кожа толстая, с большим количеством потовых, сальных и других желез, покрыта шерстью. Есть роговые образования – ногти, когти, копыта.

Особенности покрова

Система опоры (скелет)

В позвоночнике:

шейный отдел (7 позвонков!), грудной с ребрами и грудиной образуют грудную клетку, поясничный, крестцовый, хвостовой.

Плечевой и тазовый пояс присоединяют свободные конечности

Конечности имеют 5 пальцев.

Череп имеет крупную мозговую коробку для головного мозга большой величины.

В углубления челюстей помещены зубы: резцы для того, чтобы грызть и кусать, клыки для разрывания пищи и коренные зубы для пережевывания пищи.

Зубы могут видоизменяться. Так резцы слона стали бивнями, которые нужны для защиты и нападения.

Череп собаки

Особенность мышечной системы:

Диафрагма – куполообразная мышца, ограничивающая грудную и брюшную полость.

Передвижение: по суше: ходьба, бег. По воде: плавание. В воздухе: машущий, парящий полет. В почве: копание.

Пищеварительная система:

В ротовой полости – зубы дифференцированы (резцы, клыки, коренные)!

3 пары слюнных желез для смачивания и начального переваривания пищи, язык для перемещения в ротовой полости измельчаемой зубами пищи, глотка → пищевод → желудок (у жвачных из четырех частей – рубец, сетка, книжка, сычуг) → тонкий кишечник, слепая кишка → толстый кишечник

Длина кишечника растительноядных в 12-30 раз больше длины тела, у хищных – в 2-6 раз.

Пищеварительная система

Кровеносная система: замкнутая.

Четырехкамерное сердце! (правая половина содержит венозную кровь, а левая – артериальную). Кровь не смешивается. Развита левая дуга аорты, несет артериальную кровь.

Кровеносная система

Дыхательная система:

Органами дыхания у зверей являются объемные и растяжимые легкие. Они расположены в грудной полости и имеют альвеолярное строение. Дыхание происходит за счет работы реберных мышц и диафрагмы.

Дыхательная система

Нервная система:

Нервная система млекопитающих имеет самое совершенно строение по сравнению с остальными представителями царства Животные

Головной мозг очень хорошо развит, поэтому у животных сложное приспособительное поведение. С помощью развитых органов чувств (обоняния, слуха, зрения, вкуса и осязания) звери ориентируются в пространстве, находят свою стаю и пищу, замечают опасность.

Мозг млекопитающих

Выделительная система: Парные тазовые почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.

Половая система: раздельнополые, оплодотворение внутреннее. Есть явные различия во внешнем виде между самцами и самками.

Развитие:

У большинства зародыш развивается в матке, прикрепляясь через плаценту. Зародыш соединяется с плацентой с помощью пуповины, получая через нее питательные вещества от матери. Когда плод полностью сформируется у самки происходят роды и животное начинает жить самостоятельно. Звери проявляют заботу о потомстве и выкармливают детеныша молоком

Зародыш в матке

Значение:

Звено в цепи питания, распространяют семена растений, используются в сельском, лесном хозяйстве.