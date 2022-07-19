Класс Млекопитающие, или Звери

Высший класс животных
Количество видов: около 5 500 видов
Краткая классификация: подклассы Яйцекладущие, Сумчатые, Плацентарные.
Место обитания и образ жизни: наземно-воздушная, почвенная и водная среды по всему земному шару.
Тело (сегментация и другие особенности): тело состоит из головы, туловища, хвоста, передних и задних конечностей
Покров
Особенности покрова
Система опоры (скелет)
В позвоночнике:
шейный отдел (7 позвонков!), грудной с ребрами и грудиной образуют грудную клетку, поясничный, крестцовый, хвостовой.
Плечевой и тазовый пояс присоединяют свободные конечности
Конечности имеют 5 пальцев.
Череп имеет крупную мозговую коробку для головного мозга большой величины.
В углубления челюстей помещены зубы: резцы для того, чтобы грызть и кусать, клыки для разрывания пищи и коренные зубы для пережевывания пищи.
Зубы могут видоизменяться. Так резцы слона стали бивнями, которые нужны для защиты и нападения.
Череп собаки
Особенность мышечной системы:
Передвижение: по суше: ходьба, бег. По воде: плавание. В воздухе: машущий, парящий полет. В почве: копание.
Пищеварительная система:
3 пары слюнных желез для смачивания и начального переваривания пищи, язык для перемещения в ротовой полости измельчаемой зубами пищи, глотка → пищевод → желудок (у жвачных из четырех частей – рубец, сетка, книжка, сычуг) → тонкий кишечник, слепая кишка → толстый кишечник
Длина кишечника растительноядных в 12-30 раз больше длины тела, у хищных – в 2-6 раз.
Пищеварительная система
Кровеносная система: замкнутая.
Кровеносная система
Дыхательная система:
Органами дыхания у зверей являются объемные и растяжимые легкие. Они расположены в грудной полости и имеют альвеолярное строение. Дыхание происходит за счет работы реберных мышц и диафрагмы.
Дыхательная система
Нервная система:
Головной мозг очень хорошо развит, поэтому у животных сложное приспособительное поведение. С помощью развитых органов чувств (обоняния, слуха, зрения, вкуса и осязания) звери ориентируются в пространстве, находят свою стаю и пищу, замечают опасность.
Мозг млекопитающих
Выделительная система: Парные тазовые почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.
Половая система: раздельнополые, оплодотворение внутреннее. Есть явные различия во внешнем виде между самцами и самками.
Развитие:
Зародыш в матке
Значение:
Звено в цепи питания, распространяют семена растений, используются в сельском, лесном хозяйстве.