Тип Кольчатые черви

Насчитывает около 10 000 видов. Тип включает классы: Многощетинковые, Малощетинковые и Пиявки.

Особенности типа кольчатые черви:

• Трехслойные

• имеют двустороннюю (билатеральную) симметрию

• Это первые сегментированные животные! Это первыеживотные! • Первые целомические животные! Вторичная полость представлена целомом. Целомическая жидкость выполняет роль гидростатического скелета.

• Сквозная пищеварительная система состоит из передней, средней и задней кишки,

• Дыхательной системы нет (газообмен осуществляется всей поверхностью тела), у некоторых есть примитивные жабры

• Замкнутая кровеносная система!

Кровеносная система

• Выделительная система метанефридиального типа

• Нервная система = окологлоточное нервное кольцо + брюшная нервная цепочка

Нервная система

• Органы чувств: осязательные структуры – щупальцевые придатки, глаза, но не у всех и обонятельные ямки

• Раздельнополые и гермафродиты;

• Развитие прямое или с метаморфозом (личинка – трохофора, не похожа на взрослую особь).

Строение кольчатого червя. Дождевой червь

Класс Многощетинковые (Полихеты) Представители: Нереис, пескожил

Количество видов: 6000-10000

Место обитания: Моря и океаны

Половая система: раздельнополые

Нереис

Пескожил

Класс Малощетинковые (Олигохеты) Представители: Дождевой червь

Количество видов: 3000

Место обитания: Пресные воды и влажная почва

Половая система: Гермафродиты

Являются звеном в цепи питания, участвуют в почвообразовании, фильтруют воду

Дождевой червь

Класс Пиявки Представители: Пиявка медицинская, татарская, мексиканская (ядовитая), конская

Количество видов: 400-500

Место обитания: Пресные и слабосоленые воды, почва, могут впадать в анабиоз

Половая система: Гермафродиты

Являются звеном в цепи питания, используют при гипертонии и угрозе кровоизлияний

Пиявки