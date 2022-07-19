Тип Кольчатые черви

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Селекция животных Постэмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Селекция микроорганизмов
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы взаимоотношений организмов
Ботаника
Отдел Мхи Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Жизненные циклы растений Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист
Цитология
Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Мейоз Репликация ДНК Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Митоз Метаболизм и основные понятия Одномембранные органоиды Клеточная теория Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств
Эволюция живой природы
Происхождение человека Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Микробиология, микология
Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Классификация грибов
Организм человека и его здоровье
Роль витаминов Органы чувств Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Внутренняя среда организма Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Выделительная система Половая система Покровная система Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Эндокринная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение
Зоология
Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Круглые черви Классы членистоногих Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Подтип Оболочники Тип Хордовые Тип Моллюски

Тип Кольчатые черви

Насчитывает около 10 000 видов. Тип включает классы: Многощетинковые, Малощетинковые и Пиявки.

Особенности типа кольчатые черви:

• Трехслойные

имеют двустороннюю (билатеральную) симметрию

Это первые сегментированные животные!

Первые целомические животные! Вторичная полость представлена целомом. Целомическая жидкость выполняет роль гидростатического скелета.

• Сквозная пищеварительная система состоит из передней, средней и задней кишки,

Дыхательной системы нет (газообмен осуществляется всей поверхностью тела), у некоторых есть примитивные жабры

• Замкнутая кровеносная система!

Кровеносная система

Выделительная система метанефридиального типа

Нервная система = окологлоточное нервное кольцо + брюшная нервная цепочка

Нервная система

Органы чувств: осязательные структуры – щупальцевые придатки, глаза, но не у всех и обонятельные ямки

Раздельнополые и гермафродиты;

Развитие прямое или с метаморфозом (личинка – трохофора, не похожа на взрослую особь).

Картинки по запросу "строение червя""

Строение кольчатого червя. Дождевой червь

Класс Многощетинковые (Полихеты)

Представители: Нереис, пескожил

Количество видов: 6000-10000

Место обитания: Моря и океаны

Половая система: раздельнополые

Нереис

Пескожил

Класс Малощетинковые (Олигохеты)

Представители: Дождевой червь

Количество видов: 3000

Место обитания: Пресные воды и влажная почва

Половая система: Гермафродиты

Являются звеном в цепи питания, участвуют в почвообразовании, фильтруют воду

Дождевой червь

Класс Пиявки

Представители: Пиявка медицинская, татарская, мексиканская (ядовитая), конская

Количество видов: 400-500

Место обитания: Пресные и слабосоленые воды, почва, могут впадать в анабиоз

Половая система: Гермафродиты

Являются звеном в цепи питания, используют при гипертонии и угрозе кровоизлияний

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Пиявки