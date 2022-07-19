Тип Кольчатые черви

Насчитывает около 10 000 видов. Тип включает классы: Многощетинковые, Малощетинковые и Пиявки.
Особенности типа кольчатые черви:
• Трехслойные
• имеют двустороннюю (билатеральную) симметрию
• Первые целомические животные! Вторичная полость представлена целомом. Целомическая жидкость выполняет роль гидростатического скелета.
• Сквозная пищеварительная система состоит из передней, средней и задней кишки,
• Дыхательной системы нет (газообмен осуществляется всей поверхностью тела), у некоторых есть примитивные жабры
• Замкнутая кровеносная система!
Кровеносная система
• Выделительная система метанефридиального типа
• Нервная система = окологлоточное нервное кольцо + брюшная нервная цепочка
Нервная система
• Органы чувств: осязательные структуры – щупальцевые придатки, глаза, но не у всех и обонятельные ямки
• Раздельнополые и гермафродиты;
• Развитие прямое или с метаморфозом (личинка – трохофора, не похожа на взрослую особь).
Строение кольчатого червя. Дождевой червь
Представители: Нереис, пескожил
Количество видов: 6000-10000
Место обитания: Моря и океаны
Половая система: раздельнополые
Нереис
Пескожил
Представители: Дождевой червь
Количество видов: 3000
Место обитания: Пресные воды и влажная почва
Половая система: Гермафродиты
Дождевой червь
Представители: Пиявка медицинская, татарская, мексиканская (ядовитая), конская
Количество видов: 400-500
Место обитания: Пресные и слабосоленые воды, почва, могут впадать в анабиоз
Половая система: Гермафродиты
Пиявки