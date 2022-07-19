Постэмбриональный период развития

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Задания части 2 ОГЭ
Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ
Зоология
Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Хордовые Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Кишечнополостные Тип Круглые черви Тип Плоские черви Тип Моллюски Тип Членистоногие Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Классы моллюсков
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Характеристика грибов Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Морфология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека
Ботаника
Характеристика растительного организма Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Ткани высших растений Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Жизненные циклы растений
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Организм человека и его здоровье
Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Органы чувств Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Половая система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Перифирическая нервная система
Эволюция живой природы
Свойства популяции Результаты эволюции Доказательства эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Синтетическая теория эволюции
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Типы размножения
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Антропогенез
Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека

Постэмбриональный период развития

Органогенез завершается в основном к концу эмбрионального периода развития. Однако дифференцировка и усложнение органов продолжается и в постэмбриональном периоде.

После рождения или выхода из яйцевых оболочек наступает постэмбриональный, или послезародышевый, период онтогенеза. В постэмбриональном развитии можно выделить следующие периоды:

- Ювенильный

- Зрелый (пубертатный)

- Старости

I. Ювенильный период (до полового созревания). Он протекает в зависимости от типа онтогенеза. В этом периоде различают прямое и непрямое развитие.

Прямое развитие характерно для организмов с неличиночным и внутриутробным типом развития, непрямое — для организмов с личиночным типом развития.

При прямом развитии рождающийся организм имеет все органы, свойственные взрослому животному. Прямое (неличиночное) развитие характерно для рыб, пресмыкающихся и птиц, а также беспозвоночных, яйца которых богаты желтком, т. е. питательным материалом, достаточным для завершения онтогенеза.

Прямое развитие осуществляется у высших млекопитающих (внутриутробный тип развития) и происходит не за счет питательных веществ яйцеклетки, а благодаря поступлению их из материнского организма. В связи с этим из тканей матери и зародыша образуются сложные провизорные органы, в первую очередь плацента.

Многим видам животных присуще непрямое развитие (развитие с превращением — метаморфозом).

В этом случае эмбриональное развитие приводит к образованию личинки, которая значительно отличается по внешнему и внутреннему строению от взрослого организма, а затем куколки. Куколка, как правило, неподвижна, она не питается. Из нее развивается полностью сформировавшееся взрослое насекомое. В этом случае говорят о полном превращении (бабочки, мухи, комары, стрекозы).

У насекомых с неполным превращением происходит постепенное изменение личинки, сходной со взрослым организмом, сопровождающееся линьками и увеличением размеров; стадия куколки отсутствует (кузнечик, саранча, клопы, вши, стрекозы).

Насекомые с неполным превращением Насекомые с полным превращением

Отряд Прямокрылые (кузнечики, сверчки, саранча, медведки)

Отряд Таракановые

Отряд Богомолы

Отряд Привидениевые (палочник, листотелы)

Отряд Термиты

Отряд Стрекозы

Отряд Пухоеды (собачья вошь)

Отряд Вши

Отряд Членистохоботные (цикады, тли)

Отряд Полужесткокрылые, или клопы

Отряд Сетчатокрылые (муравьиный лев, златоглазка)

Отряд Жуки, или жесткокрылые

Отряд Чешуекрылые, или бабочки

Отряд Двукрылые (мухи, комары, москиты, мошки)

Отряд Блохи

Отряд Перепончатокрылые (пчёлы, осы, муравьи, наездники)

В подтипе позвоночных животных развитие с метаморфозом свойственно рыбам и амфибиям. Например, у лягушки из икринки развивается личинка (головастик), которая по строению, образу жизни и среде обитания резко отличается от взрослых животных. Так, у головастика имеются жабры, орган боковой линии, хвост, двухкамерное сердце, один, как у рыб, круг кровообращения. По достижении личинкой определенного уровня развития происходит ее метаморфоз, в процессе которого вырабатываются признаки взрослого организма. Так головастик превращается в лягушку.

Наличие личиночной стадии в развитии земноводных обеспечивает им возможность жить в разной среде и использовать разные источники пищи: головастик живет в воде и питается растительной пищей, а лягушка ведет в основном наземный образ жизни и питается животной пищей.

Такое явление наблюдается у многих насекомых. Смена среды обитания и, как следствие, смена образа жизни животного при переходе его от личиночной стадии к взрослому организму снижает интенсивность борьбы за существование внутри вида. Кроме того, у некоторых прикрепленных, малоподвижных или паразитических животных свободноплавающая личинка способствует расселению вида, расширению его ареала.

Рисунок 2. Цикл развития лягушки (непрямое без метаморфоза)

Переход функциональных систем на режим взрослого организма характеризуется интенсивным ростом органов и частей организма, установлением соответствующих пропорций тела. Выделяют два типа роста организма в процессе индивидуального развития:

1. Ограниченный, или определённый. Рост приурочен к определённым стадиям онтогенеза.

Например, насекомые растут только в короткий период линек. У человека рост уже прекращается в возрасте около 20 лет. В период полового созревания наблюдается пубертатный скачок роста.

2. Неограниченный, или неопределённый. Такой тип роста наблюдается, например, у рыб, которые растут на протяжении всей жизни.

Рост, с одной стороны, контролируется генетически, а с другой, — зависит от условий, в которых протекает развитие.

II. Зрелый, или пубертатный, период. Характеризуется наибольшей самостоятельной активностью организма в окружающей среде.

III. Период старости. Старение — общебиологическая закономерность, свойственная всем живым организмам.

Состояние старости в биологическом понимании достигается благодаря изменениям, составляющим содержание процесса старения. Эти изменения распространяются на все функциональные системы и обнаруживаются на любом структурно-функциональном уровне организации — будь то молекулярный, клеточный, тканевый, органный и организменный. Таким образом, биологический смысл старения заключается в том, что он делает неизбежной смерть. Смерть представляет собой универсальный механизм ограничения определённым пределом участия многоклеточных организмов в репродукции себе подобных. Без смерти не было бы смены поколений — одной из главных предпосылок эволюционного процесса.

Регенерация

Структуры организма образуются не только во время эмбриогенеза и роста организма, но и взамен утраченных участков тела.

Регенерация — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.

Различают физиологическую и репаративную регенерацию.

Физиологическая регенерация — это процессы обновления функционирующих тканей и органов. Например, замена слущивающихся поверхностных слоёв кожи новыми, регенерация эпителия матки в связи с менструациями, смена перьев или шерстяного покрова.

Репаративная регенерация — процессы восстановления частей тела, происходящие после различного рода повреждений. Например, восстановление органа на месте повреждённого, образование рубца на месте кожной раны.