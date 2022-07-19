Органы пищеварительной системы

Пищеварительная система человека осуществляет переваривание пищи (путём её физической и химической обработки), всасывание продуктов расщепления через слизистую оболочку в кровь и лимфу, выведение непереваренных остатков.

Пищеварительная система человека

Пищеварительная система человека состоит из органов желудочно-кишечного тракта и вспомогательных органов (слюнные железы, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и др.). Условно выделяют три отдела пищеварительной системы:

Передний отдел включает:

органы ротовой полости

глотку

пищевод

Средний отдел состоит из:

желудка

тонкой

толстой кишки

печени

поджелудочной железы.

Задний отдел представлен:

каудальной частью прямой кишки.

Ротовая полость

В ротовой полости пища опробывается, пережевывается и смачивается слюной.

Опробывание пищи происходит за счет рецепторов ротовой и носовой полостей. Пережевывание ― за счет зубов и языка.

Слюна выделяется тремя парами крупных слюнных желез и множеством мелких, расположенных в эпителии ротовой полости.

За сутки выделяется 0,5-2,0 л слюны. Слюна содержит 99% воды и 1% других веществ:

Внимание! Нужно знать!

Муцин ― слизистый белок, склеивает пищевой комок

Амилаза ― расщепляет крахмал

Гидрокарбонат натрия ― создаёт щелочную среду для работы амилазы

Лизоцим ― антибиотик

Строение зубов

Зубы находятся в углублениях, ячейках верхней и нижней челюстей.

У новорожденных зубы отсутствуют. К 6-7 месяцам начинают прорезываться первичные, молочные зубы (8 резцов, 4 клыка, 8 коренных), к 2 годам их развитие завершается.

В 5-7 лет они сменяются постоянными, а в 17-20 появляются остальные коренные зубы, их называют зубами мудрости.

У взрослого человека 32 зуба (8 резцов, 4 клыка, 8 малых коренных и 12 больших коренных).

Резцы нужны для откусывания пищи и ее захвата, клыки – разрывания пищи, а коренные зубы ее растирают и перемалывают.

Каждый зуб состоит из коронки, шейки и корня. Сам зуб состоит из плотного материла – дентина, покрытого эмалью. Внутри зуба расположена мягкая пульпа, содержащая нервы и кровеносные сосуды.

Жевание и глотание

Зубы участвуют в откусывании, раздавливании и растирании пищи. Это необходимо для увеличения площади воздействия пищеварительных соков. Кроме зубов в жевании участвует язык, щеки, жевательные мышцы.

Пищевой ком после формирования в ротовой полости перемещается на корень языка и через зев проталкивается в глотку. Во время глотания вход в носовую полость закрывается за счет приподнимания мягкого неба, а надгортанник закрывает вход в гортань. Все это нужно для прохождения пищи только в глотку и затем в пищевод.

Процесс глотания

Его стенки выделяют слизь и совершают перистальтические сокращения. По пищеводу комок попадает в желудок.

Уход за зубами, заболевания зубов

Остатки пищи и продукты жизнедеятельности микроорганизмов, которые живут в ротовой полости, после жевания образуют налет на зубах. Его необходимо чистить два раза в день с помощью зубной пасты. Щетку при этом следует вести от десны к коронке. Остатки пищи, оставшиеся между зубов, следует очистить с помощью зубной нити.

При несоблюдении правил гигиены ротовой полости может образоваться кариес – нарушение зубной эмали. На месте повреждения образуется дупло, которое может увеличиться и достичь пульпы. Когда воспаление ее достигает, развивается другое заболевание – пульпит. Если зуб вовремя не вылечить, он разрушится.

Эмаль может повредиться от резкой смены горячего и холодного, а также от молочной кислоты, которая образуется при переработке сахара микроорганизмами ротовой полости, при курении табака.

Желудок

Объем 1,5-3 л, пища проводит здесь 3 часа.

Имеет три слоя мышц, которые перемешивают пищу с желудочным соком (3 л в сутки).

Состав сока:

Пепсин ― расщепляет белки до аминокислот в кислой среде.

Липаза ― расщепляет до глицерина и жирных кислот эмульгированные (состоящие из мелких капелек) жиры молока и бульонов (остальные жиры расщепляются в кишечнике).

Соляная кислота ― денатурирует белки, активизирует пепсин, убивает бактерии.

Слизь ― защищает эпителий желудка от механических повреждений и самопереваривания.

В желудке выделяют такие основные отделы: вход, свод, тело и выход (привратник). Вход — место перехода пищевода в желудок, а выход — место перехода желудка в двенадцатиперстную кишку.

Строение желудка

Из желудка далее полупереваренные остатки направляются в кишечник.

Двенадцатиперстная кишка

В двенадцатиперстной кишке происходит переваривание белков, жиров и углеводов, всасывание части органических веществ, образуются гормоны, участвующие в пищеварении.

В полость двенадцатиперстной кишки открываются протоки поджелудочной железы и печени.

Сок поджелудочной железы самый активный. Он содержит трипсин и другие ферменты, которые расщепляют белки, жиры и углеводы до веществ, которые могут всасываться в кровь и лимфу.

Печень вырабатывает желчь – зеленоватую жидкость горького вкуса. Она непрерывно образуется в печени и накапливается в желчном пузыре. Когда в кишечник поступает пища, желчь из желчного пузыря выделяется в двенадцатиперстную кишку. Желчь расщепляет жиры на мелкие капельки, что делает возможность их расщепления ферментами.